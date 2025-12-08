“เชอรีน” เผยคดีแจ้งความอดีตสามีไม่คืบ บอกยังคงระแวง อยากให้มั่นใจว่าจะไม่มายุ่งอีก

“เชอรีน” ยังผวาไม่หาย คดีอดีตสามีเงียบกริบ แม้คนรับรู้จะทำให้ใจชื้นขึ้นบ้าง แต่ยังคงระแวงกลัวคนตาม ขอแค่ความชัดเจนว่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกันอีกในอนาคต
หลังจากที่สาว “เชอรีน เดอะสตาร์” หรือ “ณัฐจารี หรเวชกุล” ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตสามีข้อหาข่มขู่คุกคาม และยังให้คนคอยตามรังควานตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้ว แต่จนถึงตอนนี้ล่าสุดในงาน “From Partners to Family: The Next Generation of Probiotics” ณ ชั้น 1 ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์ เจ้าตัวก็เผยว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในส่วนของคดีเลย
“ก็ไม่มีอัปเดต เงียบไปเลย (หัวเราะ) ไม่มีอะไรดำเนินการต่อ หยุดนิ่งไป จริงๆ ด้วยความที่ตัวคดีมันไม่ได้มีการตัดสินอะไรที่ร้ายแรงขนาดนั้น แต่อย่างน้อยมีคดีไว้แล้วสำหรับเชอรู้สึกว่าโอเคแล้ว อีกอย่างคือคนทั้งประเทศก็ค่อนข้างรู้ เราก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นนิดนึง แต่ก็ยังมีระแวงอยู่บ้าง ว่าจะมีใครตามอยู่อีกไหม มันคงเป็นเรื่องที่ฝังใจ
สภาพจิตใจตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแหละค่ะ แต่เรื่องของความระแวง ความกังวลว่าจะมีใครมาตามอีกไหม ก็ยังมีอยู่บ้าง อย่างเวลาเราเจอคนมาเดินแถวหน้าบ้านซึ่งอาจจะเป็นคนธรรมดาเฉยๆ เราก็มีแบบว่าใคร หรือไปข้างนอกเจอคนมอง ซึ่งบางทีเราเคยเป็นดาราเนาะ คนก็ต้องมอง แต่ถ้ามีคนมองแปลกๆ เราก็จะเริ่มคิดแล้ว ใช่หรือเปล่า”
บอกอยากให้ทุกอย่างชัดเจน เพราะยังมีความระแวงอยู่
“ก็นี่แหละค่ะจุดที่เราอยากให้มันเป็น คืออยากให้เรื่องมันดำเนินการต่อ คือไม่ต้องมายุ่งกัน นั่นคือความตั้งใจตอนนั้นที่แจ้งความ คือหนึ่งอยากให้มีการแจ้งความเกิดขึ้น ให้ทราบว่ามันเคยเกิดขึ้นนะ เหมือนเป็นเครื่องป้องกันเราในอนาคตด้วย เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก แต่อย่างน้อยๆ มีการรับรู้เกิดขึ้นแล้ว ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการขึ้นศาลค่ะ ก็คือจบที่วันนั้นเลย”