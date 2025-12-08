“เต๋อ” รีวิวชีวิตหลังแต่งงาน เรียก “ใหม่” เมียจ๋า พร้อมสปอยทุกอย่าง

“เต๋อ ฉันทวิชช์” รีวิวชีวิตแต่งงาน เหมือนเปลี่ยนแค่สถานะ เห็นตรงกันอยากจัดงานเล็กๆ เชิญแค่คนสนิท ประจวบเป็นช่วงไว้อาลัย และใหม่โดนโรคจิตตาม เลยไม่อยากฉลองมากมาย ให้คำมั่นสัญญาจะดูแลและสปอยทุกอย่าง เรื่องลูกยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ต้องรอค่ายมั่นคงก่อน เตรียมฮันนีมูนปีหน้า พร้อมสร้างเรือนหอ ยังเรียกแทนกันเหมือนเดิม มีเพิ่มเมียจ๋า บางครั้งแกล้งก็เรียกผัว
เผลอแป๊บเดียวก็จะครบ 1 เดือนแล้ว สำหรับงานแต่งงานของ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” และ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ล่าสุดได้เจอหนุ่มเต๋อ ในงานแถลงข่าวรายการ “3Fight3 Basket Boy Season 2” ก็เลยขอรีวิวชีวิตหลังแต่งงานกันสักหน่อย โดยเจ้าตัวเผยว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยน แต่ห่างกันแป๊บเดียวก็เหมือนขาดยาใจ
“ช่วงนี้ป่วยนิดหน่อยครับ ไอ เนื่องจากอากาศเปลี่ยน แล้วก็ฝุ่นเยอะด้วย แต่ปกติก็ไม่ได้ป่วยบ่อย (ป่วยอ้อนภรรยาหรือเปล่า?) อ้อนภรรยาครับ แต่ตอนนี้ภรรยาอยู่เมืองนอกครับ จิตใจเลยป่วย มีผลกระทบเยอะเลย ก็ต้องรอเขาจะกลับมาถึงจะหาย (เขาเป็นยาใจสำคัญในชีวิต?) จริงครับ มันเหมือนขาด มันเกินครึ่งของชีวิตแล้ว”
รีวิวชีวิตหลังแต่งงาน ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะ
“จริงๆ ไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะครับ คล้ายๆ เดิม เพราะโดยทั่วไปก็อยู่ด้วยกันเยอะอยู่แล้ว แล้วพอแต่งงานก็เหมือนเปลี่ยนสถานะเฉยๆ ทุกอย่างก็ยังคล้ายเดิม ยังสวีตเหมือนเดิม”
เผยงานแต่งจัดแบบเล็กๆ แค่นั้นจบ หลังหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าเป็นงานหมั้น
“นั่นคืองานแต่งแล้วครับ แต่งแบบเล็กๆ แต่ก็เดี๋ยวคิดดูอีกที อาจจะมีนัดเพื่อนๆ หรือพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันอีกสักครั้งหนึ่ง แต่งานใหญ่ๆ ไม่มีแล้วครับ 9 พฤศจิกายน เป็นฤกษ์ที่เลือกไว้ตั้งแต่แรก รู้สึกว่าเป็นวันที่ดี แล้วก็ดีมาก เพราะช่วงนั้นฝนตก มีวันนั้นวันเดียวที่ไม่ตก งานก็จัดบ้านของน้องใหม่ที่กรุงเทพฯ เลยครับ แต่คนจะงงนิดหนึ่ง เพราะพรีเวดดิ้งไปถ่ายเขาใหญ่ แล้วลงหลังงานแต่ง”
เชิญแขกประมาณ 20 คนนิดๆ
“ประมาณ 20 นิดๆ แต่จะมีพี่ฮิวโก้ (จุลจักร จักรพงษ์) มาร้องเพลง แขกบางส่วนก็จะมีงานเช้ากับงานเย็น งานเช้ายิ่งน้อยไปใหญ่เลย มีไม่ถึง 10 คน”
“มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง” เล่างานเรียบง่ายจริง แต่ใช้ผ้าม่านตกแต่งไปเยอะมาก
“ครับ ก็คือเอาผ้ามาแรปที่บ้าน ให้เป็นเทกเจอร์คล้ายๆ เค้กแต่งงานเป็นชั้นๆ”
มีความเห็นร่วมกัน อยากให้งานแต่งมีแต่คนสนิท
“เรามีความเห็นร่วมกัน รู้สึกว่างานแต่งอยากจะมีแต่คนที่เราสนิท คนที่อยู่ในชีวิตเราจริงๆ แล้วน้องใหม่ก็จะมีเวลาพูดถึงทุกคนเลย ในงานเราสามารถพูดถึงทุกคนได้ มีช่วงเวลาที่พูดถึงเขา ว่าเขาเป็นคนสำคัญในช่วงชีวิตเรา ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเชิญแขกมาเยอะ เราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง แล้วพอแต่งที่บ้านด้วย ก็เลยอยากเชิญคนพิเศษที่อยู่ในชีวิต”
ไม่รู้มีคนน้อยใจหรือเปล่า ที่ไม่ได้ถูกเชิญมางาน
“ไม่ทราบเลยครับ แค่ว่าก็รู้สึกว่า บุคคลที่อยู่ในงาน เป็นบุคคลที่เรารักและเคารพอยู่แล้ว แต่ว่าคนอื่นเราก็รักและเคารพเหมือนกัน เราก็จะมีส่งข้อความไป เขาก็จะส่งข้อความมา คุยกัน”
เป็นช่วงไว้อาลัยพอดี เลยไม่อยากมีโมเมนต์ฉลองมากมาย
“มันเป็นช่วงเวลาประจวบหลายอย่าง คือพออยู่ในช่วงไว้อาลัย แขกน้อยก็เป็นเรื่องที่ดี แล้วก็ไม่อยากมีโมเมนต์ฉลองอะไรขนาดนั้น รู้สึกว่าอยู่กับคนใกล้ชิดแล้วพูดคุยกันดีกว่า แล้วช่วงนั้นพอดีมีโรคจิตตามน้องใหม่ด้วย เลยต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนิดหนึ่ง ประเด็นคือแต่งในบ้านด้วย”
ขอบคุณคนยกให้เป็นงานแต่งแห่งปี
“ขอบคุณครับ คือเขามีงานในฝัน ในแบบที่เขาชอบ ข้อดีคือเขาไม่ได้อยากได้งานใหญ่โตอลังการ เขารู้ว่าเขาชอบอะไร เขาก็ทำทุกอย่างในสิ่งที่เขาชอบ เราก็คุยกันตลอด รายละเอียดอะไรต่างๆ อาจจะใหญ่ แต่ว่าตัวงานเองก็แต่งในบ้านแบบอบอุ่น ชุดเจ้าสาววันนั้นก็มี 2 ชุด”
ให้คำสัญญาจะดูแลให้ดี พร้อสปอยทุกอย่าง
“ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลย ผมแค่บอกว่าหลังจากนี้จะดูแลเขาให้ดี จะสปอยเขาครับ แต่น้องเขาก็ไม่ค่อยขออะไรนะครับ ส่วนเราอาจจะมีปากมีเสียงเล็กน้อย แต่ถ้ารู้ตัวว่ามันไม่ได้ ก็จะเฟดตัวเองครับ พอบอกว่าจะสปอยทุกอย่าง เขาก็ยิ้มดีใจ”
แพลนชีวิตคู่ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะ
“จริงๆ ผมไม่ได้คิดแพลนอะไรเยอะแยะมากมาย แค่รู้สึกว่า ณ เวลานี้ เราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการแล้ว เป็นสามีภรรยากันแล้ว แค่นี้มีความสุขแล้วครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อๆ ไป ว่าจะคิดเรื่องมีลูกไหม จะไปไหนกัน จะอยู่ด้วยกันแบบไหน ก็เป็นเรื่องของอนาคต เรื่องทะเบียนสมรส ก็ไม่ได้จดครับ ยังไม่ได้คิดเลย”
เรื่องลูกยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวอยากมี เดี๋ยวยังไม่พร้อม รอค่ายมั่นคงก่อน
“มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับ บางทีก็อยากมี บางทีก็ยังไม่พร้อม สักพักก็อยากมี ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างอยากมี จริงๆ หลักคืออยู่ที่ค่ายแหละ ถ้าค่ายเรามั่นคง มันก็จะสบาย ถ้าค่ายยังมีอะไรต้องทำเยอะ มันก็จะเหมือนเพิ่มภาระอีกนิดหนึ่ง”
เตรียมฮันนีมูนและสร้างเรือนหอปีหน้า
“ยังเลยครับ อาจจะปีหน้า เรือนหอที่จะสร้างก็ปีหน้า ทุกอย่างเริ่มปีหน้าหมด ผมก็แต่งเข้าเหมือนเดิม ทุกอย่างลงตัว ไม่ต้องปรับอะไรอยู่แล้ว”
“ใหม่ งอนเรื่องเวลาน้อยลง เพราะอยู่บ้านเดียวกันแล้ว
“ส่วนใหญ่จะมีแต่เขาขอผมนะ เรื่องเวลา ผมยุ่ง ส่วนเขางานเยอะ แต่จะมีช่วงว่าง แล้วก็ว่างไม่ตรงกัน แต่พออยู่บ้านเดียวกัน ก็ได้เจอกันบ่อย ปัญหางอนกันเรื่องเวลาก็ไม่ค่อยมีแล้วครับ น้อยลงแล้ว (แสดงว่ายังมีบ้าง?) บางครั้ง ส่วนใหญ่เขาจะงอนผม เพราะผมไปทำงาน ทำโน่นนี่ เล่นบาส”
ชินแล้วกับคำว่าสามีภรรยา เรียกเมียจ๋า เรียกผัวก็มี
“ชินแล้วครับ สรรพนามที่เรียกกันก็เหมือนเดิม แต่เมียจ๋าก็มีบ้าง (แล้วเขาเรียกเราว่าอะไร?) ก็มีหมดครับ บางทีแกล้งๆ ก็มีผัว สามี มีทุกอย่าง”