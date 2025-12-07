“เดย์” ไม่พูดชื่อ “เวย์” ยัน “ไทเทเนี่ยม” จะเดินหน้าต่อ

“เดย์ ไทเทเนียม” ลั่นเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอบคุณแฟนคลับสนับสนุนตลอด 25 ปี บอกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แต่จะเดินหน้าต่อในนาม “ไทเทเนียม” ชาวเน็ตจับตา พูดชื่อทุกคนยกเว้น “เวย์”
เรียกว่าถูกจับตาหนักมาก สำหรับความสัมพันธ์ในวงไทเทเนียม หลังก่อนหน้านี้ “เดย์ จำรัส ทัศนละวาด” และ “เวย์ ปริญญา อินทชัย” ต่างอันฟอลโลว์กันและกันในไอจี ท่ามกลางข่าวร้อนของคดี “นานา ไรบีนา” โดยล่าสุดเมื่อคืนนี้ (6 ธ.ค.) ในคอนเสิร์ต Overcoat Music Festival 2025 ก่อนเข้าเพลงสบายดีหรือเปล่า “เดย์” ได้เปิดใจสั้นๆ บนเวที เผยว่าตนเสียใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะเดินต่อไปในนาม “ไทเทเนียม” แต่งานนี้เจ้าตัวพูดชื่อสมาชิกทุกคน ยกเว้น “เวย์” จากนี้คงต้องรอติดตามกัน ว่าในงานอื่นๆ ของไทเทเนียม จะมีหนุ่มเวย์เข้าร่วมด้วยหรือเปล่า
“เราขอบคุณทุกคนด้วย ที่สนับสนุนเรามาตลอด 25 ปีนี้ เราผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านฝน ผ่านมรสุมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ในขณะนี้ประสบการณ์ที่เราได้เจอ และเหตุการณ์ที่เราได้เจอตอนนี้ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แต่เรายืนยันว่า เรายังจะเดินต่อไปในนามของ ไทเทเนียม ดีเจบุดด้า เจสัน ขัน แล้วก็ตัวผมเอง เราจะเดินต่อไปในนามของไทเทเนียม ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น เราก็ยังจะเดินต่อไป และส่วนตัวของผมเอง ผมบอกเลยว่าผมเสียใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่ยืนยันว่าเรายังจะต้องทำหน้าที่ของความเป็นพ่อ และความถูกต้องแน่นอน”