“เจนี่” เล่าดีเทลที่คนไม่รู้ เงินไม่กี่ล้านทำไมเสียใจ!

ออกมาไลฟ์สดขายของหาเงิน หลังเงินหายไป 5 ล้านจากการโอนให้เพื่อนสนิท “นานา ไรบีนา” เหตุอีกฝ่ายชวนทำร้านอาหารที่นิวยอร์ก ก่อนมารู้ภายหลังว่าร้านอาหารไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยอดหนี้ยังไม่ตรงกัน เพราะนานา ยืนยันกับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ว่าเงินที่ค้างเจนี่คือ 2.9 ล้านบาท
ล่าสุด มีคนถามเจนี่ว่าทำไมโดนน้อยกว่าคนอื่น ที่โดนกันหลัก 10 ล้าน ทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทนานาที่สุด งานนี้เจนี่ตอบแบบไม่กั๊กว่าเป็นเพราะตนเองให้แม่ถือเงินให้ตั้งแต่เด็กๆ ดังนั้นตนจึงไม่มีเงิน จึงเอาเงินเก็บของลูกมาโอนให้เพื่อนแทน รวมทั้งได้เผยดีเทลที่ไม่มีใครรู้
“ถามว่าทำไมโดนน้อย เพราะว่าเจนจนค่ะ (หัวเราะ) ถ้าใครเป็นแฟนคลับจะรู้จริงๆ ว่าเงินอยู่กับคุณแม่ คุณแม่เก็บเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ ตั้งแต่เข้าวงการ ตั้งแต่กลับจากอเมริกา ทำงานตั้งแต่อายุ 12 13 เราทำงานอย่างเดียวไม่เก็บเงิน แม้ได้เช็คมาจากโฆษณา ยังโยนทิ้งเลย เพราะไม่รู้ว่าเป็นเช็ค คิดว่าเป็นกระดาษ จะไม่สนใจเรื่องเงินเพราะเป็นเรื่องตัวเลข ปวดหัว ก็จะให้คุณแม่เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ เงินอยู่ที่คุณแม่หมด อยากแนะนำทุกคน ฝากเงินไว้กับคุณแม่ อย่างน้อยมีดวงสองดวงไง ดวงเราไม่ดี ดวงคุณแม่ดี หรือเราโง่ แม่เราไม่โง่ชัวร์ แม่มองอะไรออก นั่นคือความโชคดีของเรา ฉะนั้นเงินที่เสียไปประมาณนี้ มันเป็นเงินที่เจนค่อยๆ คิด ทยอยเก็บให้น้องโนล่า
เราก็คิดว่าไม่โดนค่ะ ยังบอกตัวเองว่าไม่โดน จริงๆ เป็นความโชคดีที่คุณแม่เก็บเงินให้ ถ้าคุณแม่ไม่เก็บเงินให้ เจนอาจจะสูญมากกว่านี้ พูดตรงๆ ว่าจนค่ะ โชคดีของเจน ที่ตั้งแต่เข้าวงการ จนถึงปีที่แล้ว คุณแม่เก็บให้ เป็นความโชคดีของเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณค่ะ
ตอนนั้นเราอยากมีอะไรให้ลูกสาวในอนาคต เขาบอกเราจะทำร้านอาหาร มีสาขา เพื่อนอยากลงไหม ลงสิ ก็โอน โอนเลย เจนไม่ถามเลยกับคนเป็นเพื่อนรัก แม้แต่ 1 คำถามก็ไม่มี ไม่อยากถามอะไรเลย เพราะรักไง เราโอนเลย แบบร้านเป็นยังไงไม่ต้องบอก อยากได้เท่าไหร่โอนเดี๋ยวนั้น
เป็นคนโอนเร็วด้วย ไม่ถึง 1 นาทีโอนแล้ว เป็นคนไม่ชอบเป็นหนี้ใคร แม่ตัวเองชอบสอนตั้งแต่เด็กอย่าเป็นหนี้ แม่บอกว่าถ้าไม่มีเงินอย่าซื้อ อย่าซื้ออะไรผ่อนแล้วทำให้ใจเราทุกข์ทุกเดือน ถ้าไมมีเงินหรือไม่พร้อมให้เก็บมันไว้ก่อน ถ้าพร้อมค่อยเอาเงินนั้นไปซื้อของ
ผ่อนอาจเป็นข้อดีสำหรับใครบางคน แต่สำหรับคุณแม่ เวลาผ่อน แล้วถ้าเดือนนี้เราช็อตจริงๆ ไม่มีจ่ายจะทำยังไง มันจะเครียดกว่าเดิม คุณแม่ก็สอนว่าถ้าไม่พร้อมอย่าซื้อ อย่าคิดอะไรเกินตัว ก็โอเค ไม่ซื้อ ไม่ผ่อน ตอนนั้นเราเก็บให้ลูกสาว ก็เลยให้เราแบ่งให้ เราคิดว่าอย่างน้อยลูกไปเรียนเมืองนอกอนาคต ก็จะมีอะไรเป็นทรัพย์สิน แม่คนนี้ไม่ได้มีญาติมาช่วยเหลือ ทำให้เราทำตรงนั้นมาได้ เจนก็ส่งไปให้ เหมือนสร้างความฝันแหละ เงินโอนไป โอนแล้วนะเพื่อน
เจนี่ดีใจมาก ฝันเจนี่อยู่ที่นิวยอร์ก ต้องมีอะไรให้ลูกสาว โนล่าต้องภูมิใจ ยังพูดกับลูกว่าหนูอยากให้ร้านเป็นยังไงลูก เดี๋ยวหม่ามี้เอาเงินไปทำร้านอาหารให้หนู หม่ามี้จะให้หนูดูนะว่าหนูชอบไหมแบบนี้ น้องบอกเขาชอบสีนั้น สีนี้
อันนี้เป็นดีเทลที่คนไม่รู้เลย และคนอาจคิดว่าเฮ้ย เงินแค่น้อยนิด แค่ไม่กี่ล้าน ทำไมเหมือนเสียใจ ที่เสียใจไม่ได้เสียใจกับจำนวนเงิน แต่เสียใจกับฝันที่คนที่เรารัก เขาสร้างให้กับเรา อันนี้คือที่เสียใจ ทุกครั้งในการโอนเขาจะบอกว่าโอนแล้วนะ เดี๋ยวเราจะได้ทำอะไรด้วยกันแล้วนะเพื่อน เรากำลังจะมีอนาคตด้วยกัน มันคือความรู้สึกที่เจนี่เสียใจมากกว่ามูลค่า มูลค่าทำงานมันทำได้ตลอด แต่มูลค่าทางหัวใจที่มันไหลออกไปเรื่อยๆ มันเรียกกลับคืนมาไม่ได้จริงๆ
โดยเฉพาะมันไม่ใช่เงินเจนี่ไง มันเงินของลูก เงินที่เจนตั้งใจสร้างให้ลูกสาวในอนาคตที่เขาจะไปเรียนเมืองนอก เราทำอะไรให้เขาจริงๆ นี่คือสมบัติที่แม่ทำให้ เท่านั้นเองจริงๆ เราเล่าลูกทุกคืน เป็นฝันเล็กๆ ของสองแม่ลูก คิดดูสิ ถ้าเขามาถามเจนี่ เจนี่จะตอบยังไงกับลูก เจนไม่รู้จริงๆ วันนี้เขาโตแล้ว เขารับรู้ทุกเรื่องราว เขารู้ว่าแม่ร้องไห้ เขารู้ว่าแม่เจ็บ
วันนี้เชื่อว่าทุกคนเจ็บ และเจ็บเท่าๆ กัน ไม่มีใครรู้สึกมาก รู้สึกน้อย ทุกคนเจ็บเท่าๆ กัน เรื่องนี้ก็สอนใจทุกคน คงเป็นอะไรที่เจ็บนี้อีกนาน ยังไม่ได้คุยกับใครเลย เพราะเจนงานยุ่งมาก ช่วงนี้อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนวัยทอง
ถึงสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้น ก็ไม่เคยมองเพื่อนเป็นศัตรู ไม่ได้มองเพื่อนอำมหิต หรือเพื่อนเลือดเย็น ยังมีใจรักและมองถึงสิ่งดีๆ มองถึงมุมดีๆ ที่เขามีให้เราอยู่
เลิกกับผู้ชาย ยังไม่ร้องไห้เบอร์นี้เลย นี่น้ำตาไหลออกมาเลย คนนี้เกินครึ่งชีวิต คุยทุกวัน รู้จนกระทั่งวันนี้ใส่กางเกงในสีอะไร แบบนั้นเลย อินไซต์สุดๆ”
นอกจากนี้ เจนี่ ได้เล่าถึงความน่ารักของลูกสาว “น้องโนล่า” ที่ปลอบตนเองว่า
“ด้วยความแซด แม่แผลสด ก็ตื่นมาร้องไห้กับลูกสาว โนล่าน่ารักมาก เขาเหมือนโตมากกว่าวัย พอเห็นแม่ร้องไห้ แม่พยายามเช็ดน้ำตาไม่ให้เขาเห็น แต่ก็แอ๊บไม่ได้ เด็กเขาเห็น น้ำตามันไม่หยุด เขาบอกหม่ามี้เป็นอะไรคะ ก็บอกว่าหม่ามี้เสียใจ เพื่อนที่หม่ามี้รักมากที่สุดทำให้หม่ามี้เสียใจ
ก็แนะนำคุณแม่เราต้องคุยกับลูกด้วยความเข้าใจ อย่าใส่ร้ายใครเด็ดขาด ห้ามพูดอะไรที่เป็นเนกาทีฟ และให้ลูกเราไปตัดสินคนอื่น เขาจะได้แค่รับรู้ในสิ่งที่เด็กควรรับรู้ อย่างเจนี่ให้ข้อมูลลูกสาวว่าหม่ามี้เสียใจเรื่องของเพื่อน น้องโนล่าบอกว่าหม่ามี้ไม่ต้องเสียใจนะคะ เพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคะที่ทำให้หม่ามี้เสียใจ
อันนี้ตกใจมาก ก็ถามว่าทำไมพี่โนรู้ เขาบอกว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นผู้หญิง แต่เขาไม่พูดว่าใคร เขาเงียบไปสองนาที บอกว่าหม่ามี้คะถ้าวันไหนหม่ามี้ร้องไห้และเสียใจ อยากให้หม่ามี้นึกถึงวันที่หม่ามี้กับหนูอัดคลิปเล่นอะไรตลกๆ กันนะคะ หม่ามี้จะยิ้ม
6 ขวบ เขาไม่พูดดรามาเลย เขาพูดแบบยิ้ม นี่แหละน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ทำร้ายเจนไม่เป็นไร พอทำร้ายลูกของเรา มัน.. มันไม่เกี่ยวหรอกเรื่องตัวเงิน ส่วนที่ลึกของที่สุดของหัวใจเจ็บที่สุด มันเลยชาไปหมดแล้ว
โนล่าพูดเสร็จเชื่อไหมแม่หยุดร้องเลย จะให้ลูกสาวเห็นว่าแม่คนนี้แข็งแรงให้ลูกดู เขาเป็นคนที่มีเหตุและผลกับแม่มากๆ ทุกคำที่เจนี่พูดกับลูกจะคุยด้วยเหตุและผล จะไม่เคยเรียกร้องความสนใจจากลูกสาว หรือเรียกร้องความรักให้ลูกสาว เราคือเพื่อนซึ่งกันและกัน”