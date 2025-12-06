PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) แบรนด์บีดส์ (Bead) & ชาร์ม (Charms) เงินแท้ และ หินแท้ 100% ชูอัตลักษณ์ฝีมือช่างไทยชั้นสูง ผ่านการรังสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัย สู่ตลาดโลก

PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) แบรนด์เครื่องประดับบีดส์(Beads) ชาร์ม (Charm) ที่ผลิตจากโลหะมีค่าคือ เงินแท้92.5% และหินธรรมชาติแท้ 100% มีความสวยงาม คุณภาพสูง หลากหลายสีและหลากหลายชนิด ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ ส่งตรงจากธรรมชาติพร้อมพลังงานที่ดี โดย “พญาจิวเวลรี่” ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิคการทำเครื่องประดับแบบดั้งเดิมโดยช่างฝีมือระดับสูงของไทย ชื่อ “พญา” มาจากคำในภาษาไทยที่แปลว่า “ความยิ่งใหญ่” ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์แบรนด์ ที่ไม่ใช่การสร้างเครื่องประดับที่สวยงามและไม่ซ้ำใครเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และความเคารพต่อฝีมือของช่างฝีมือไทยอีกด้วย
คุณธันว์ชนก อร่ามรัศมีวาณิชย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder) แบรนด์ PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) เครื่องประดับสัญชาติไทยแท้มาตรฐานระดับสากล ที่คัดสรรหินธรรมชาติแท้หลากหลายชนิดมาผลิตเป็นบีดส์หิน (Natural Stone bead) ที่เหมาะสำหรับคนที่หลงใหลในพลังธรรมชาติเผยถึงที่มาของแบรนด์ “พญาจิวเวลรี่ก่อตั้งจากการที่เราทำโรงงานOEM เครื่องประดับมามากกว่า 40 ปี เราได้เห็นเทคนิค ความชำนาญในการทำงานเครื่องประดับแบบดั้งเดิมของช่างฝีมือ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตเครื่องประดับภายใต้แบรนด์พญาจิวเวลรี่ ชื่อ“พญา” หมายถึงความยิ่งใหญ่ ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์คือการสร้างเครื่องประดับที่ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เท่านั้น แต่ยังแฝงไปถึงความยิ่งใหญ่และความเคารพในทักษะฝีมือของช่างทำเครื่องประดับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นออกมาอีกด้วย”
ในปี 2016 PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) จึงเลือกสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับประเภท บีดส์ชาร์ม (Bead Charm) โดยผลิตจากเงินแท้ 92.5% นำมาชุบด้วย ทอง โรสโกลด์ ทองคำขาว และ แบล็กลูเทเนียม ซึ่งน้อยแบรนด์นักที่จะชุบด้วยสีนี้ มาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพญาจิวเวลรี่ค่ะ และเลือกใช้หินธรรมชาติแท้ 100% ทุกล็อตการผลิตผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ซึ่งหินของเราต้องเป็นหินที่มีคุณสมบัติ คือ 1) ต้องเจาะได้ (เพื่อให้สามารถใส่แกนเงินขนาดใหญ่) และ 2) สามารถเจียรนัยได้และมีสีที่ตอบโจทย์ การเจียระไนด้วยกรรมวิธีหลากหลายขั้นตอนระยะเวลาการผลิตกว่า 2 เดือนครึ่ง
“ความยากของเราคือต้องดีไซน์บีดส์หินของเราให้เป็นรูปแบบของพญาจิวเวลรี่คือเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอันนี้เป็นทรงของพญาจิวเวลรี่ไม่ได้หมายถึงแค่ในเมืองไทยนะคะ ก็คือทั่วโลกที่เป็นนักสะสมเขาก็จะรู้เลยว่า ดีไซน์นี้แกนแบบนี้เป็นของพญาจิวเวลรี่เท่านั้น อย่างแบรนด์เจ้าตลาดด้วยความที่เขามาจากยุโรป เขาก็จะเป็นหินเม็ดใหญ่กว่าเราไซส์เขาจะสูงกว่าและผอมกว่า ทีนี้เราเป็นเอเชียใช่ไหมคะ เราจะไปทําเม็ดใหญ่มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเรา เพราะคนเอเซียข้อมือเล็กกว่า เราก็พยายามคิดดีไซน์ให้มันแตกต่างจากเขาด้วยดีไซน์แบบนี้รูปทรงแบบนี้ การเจียระไนแบบนี้ เหลี่ยมคม และขนาดที่เท่ากันเป๊ะ”
ด้วยเอกลักษณ์แบรนด์ไทยที่มีความโดดเด่น จึงตอบโจทย์สายสะสมเครื่องประดับประเภท บีดส์ชาร์ม (Bead Charm) ไปทั่วโลก ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว “เมื่อก่อนสายสะสมที่ชื่นชอบผลงานแนวนี้เมื่อแบรนด์ต่างๆ ทำผลงานอะไรออกมาเขาก็จะซื้อเก็บสะสมไว้ แต่พอมีพญา จิวเวลรี่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ทำให้เขาสามารถเลือกหินตามความชอบของเขาได้ไม่จําเป็นต้องถูกบังคับด้วยไซส์นี้เท่านั้น ไม่จําเป็นต้องแบบเหลี่ยมนี้เท่านั้น พญา จิวเวลรี่ สามารถทําให้มันดีกว่านั้นได้ ดังนั้นพอแบรนด์ของเราออกสู่ท้องตลาดเริ่มต้นจากกลุ่มนักสะสมในเมืองไทยก่อนและโชคดีตรงที่เราได้เจอกับนักสะสมที่เขาอยู่เมืองนอก(สิงคโปร์) เขาเป็นตัวแม่ในวงการ บีดส์ชาร์ม(Bead Charm) ด้วยความที่เขาเป็นคนเอเชียเหมือนกัน และแบรนด์ของเราก็มีดีเทลที่ดีมากๆ เขาจึงนำสินค้าของเราไปช่วยโปรโมททำให้เราได้ไปอยู่ในกลุ่มนักสะสมทั่วโลกมากขึ้น และเขาก็ยังเป็นดิสทริบิวเตอร์เจ้าแรกให้เราอีกด้วยค่ะ”
สำหรับจุดเด่นของแบรนด์คือ “คุณภาพสินค้า” และ “การบริการที่เป็นเลิศ” เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์และมุมมองที่มีต่อแบรนด์ เมื่อนึกถึง PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) จะนึกถึง “งานศิลป์ที่สวมใส่ได้” ผ่านการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความงดงาม และคุณภาพสูง “ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) มีทั้ง สร้อย, กำไลข้อมือ, สร้อยคอ, ต่างหู ที่เป็นประเภทบีดส์ ชาร์ม โดยเฉพาะ บีดส์ (Bead) หินธรรมชาติแท้ 100% ซึ่งเป็นโปรดักส์ฮีโร่ของแบรนด์ ราคาเริ่มต้นที่ 1,200 บาท
“สิ่งแรกที่ลูกค้าชื่นชอบแบรนด์ของเราก็คือ คุณภาพของพญาจิวเวลรี่ เพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยเราให้ความสำคัญหมด อย่างเช่น กําไล เรามีถึง 6 ไซส์ ซึ่งน้อยแบรนด์มากๆ ที่จะมีไซส์ให้ลูกค้าเลือกขนาดนี้ เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกําไรเปิด ถ้าเรามีไซส์น้อยลูกค้าใส่ไม่พอดี ยิ่งเป็นลูกค้าเอเชีย อย่างลูกค้าไทยข้อมือเล็กๆ เราจึงมีให้เลือก 6 ไซส์ 4 สี อย่างดีเทลกําไลของเราไม่มีความคมเลยนะคะ คือจะสมูททั้งหมด และที่สำคัญ กําไลประเภท บีดส์ชาร์ม (Bead Charm) ส่วนใหญ่ มักจะเป็นกําไลรูปทรงกลม แต่ของเราจะเป็นรูปตัวซี ดีไซน์จะเป็นแบบท้องปลิงสมัยก่อนที่นิยมกันในหมู่คนที่มีฐานะสูง สวมใส่ง่าย ถอดง่ายอีกด้วยค่ะ และในส่วนของการบริการหลังการขาย สินค้าพญาจิวเวลรี่รับประกัน 2ปี สามารถส่งกลับมาชุบใหม่ฟรีได้ 1 ครั้ง และมีบริการทำความสะอาดให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยค่ะ”
และสิ่งที่ทำให้ PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) สามารถครองใจลูกค้าได้ทั่วโลกคือ ช่างเจียระไนหินด้วยฝีมือชั้นสูงที่กว่าจะสามารถเจียระไนหินออกมาได้ที่ละเม็ดต้องใช้กระบวนการในการทำที่ละเอียด พิถีพิถัน และใช้เวลานานมาก “การเจียระไนหินโดยช่างฝีมือของเรา หินหนึ่งเม็ด ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง กระบวนการทำประมาณ 10 ขั้นตอน และหิน 1 ล็อต เจียระไนแล้วเสียหายก็เยอะ ไม่ใช่ได้มา10เม็ด จะทําได้ทั้ง10 เม็ด เพราะมันจะมีการแตก พรุนตามธรรมชาติ แล้วยังจะต้องมีเจาะรูเพื่อใส่แกนอีก ซึ่งแกนหินของพญาเป็นแกนเงินทั้งแท่งแล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษในการใส่ และหินของเราจะมีความหลากหลายชนิดมากและแต่ละเม็ดก็ไม่เหมือนกันด้วย ต่อให้เป็นหินชนิดเดียวกันก็ตาม เค้าจะมีลวดลายตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน”
ด้านกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ ผู้บริหารฯ เผยว่า “กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ได้แก่ กลุ่มนักสะสม และ ผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับที่มีคุณภาพ โดยสัดส่วนลูกค้าของแบรนด์ จะเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย 60% และลูกค้าต่างชาติ 40% ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ Facebook, Instagram, website, Marketplace และ ช่องทาง Facebook กลุ่มปิดที่ชื่นชอบเครื่องประดับประเภทบีดส์ชาร์มช่องทางหน้าร้าน (ออฟไลน์) ร้าน PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) ตั้งอยู่ที่บริเวณเสาชิงช้า กรุงเทพฯ” จากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) มีสัดส่วนรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง “โดยมีสัดส่วนยอดขายในปี 2568 เติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา”
ทางด้านแผนการตลาดธุรกิจในปี 2569 คุณธันว์ชนก อร่ามรัศมีวาณิชย์ เผยทิ้งท้ายว่า “ในปี 2569 แบรนด์ PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) จะมุ่งทำการตลาดในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมการตลาด โฆษณา และประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น การทำอีเวนท์ (Event), การคอลแลป (Collab) กับสินค้าอื่นๆ และร่วมรังสรรค์ผลงานกับศิลปิน นักออกแบบ รวมไปถึงการขยาย Distributor ไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมลิตภัณฑ์เครื่องประดับฝีมือชั้นสูงของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก”
ร่วมสัมผัสเครื่องประดับไทยแท้โดยฝีมือช่างเจียระไนชั้นสูง พร้อมผลักดันสินค้าไทยไปสู่สายตาชาวโลกไปกับ PHYA Jewelry (พญาจิวเวลรี่) แบรนด์เครื่องประดับประเภทบีดส์ชาร์ม ที่ผลิตจากเงินแท้ 92.5% หินแท้ พลอยแท้ 100% ได้ทางwww.phyajewelry.com และ https://www.facebook.com/phyajewelry ได้แล้ววันนี้