“ดาด้า วรินดา” ร้องไห้ “อั๋น ภูวนาท” ส่งข้อความให้กำลังใจ หลังกินหญ้าแทนเพื่อน

ออกตัวแรงแทนเพื่อนเลิฟ “นานา ไรบีนา” จนทำเอาเงิบไปแล้ว 2 รอบ ถึงขั้น “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” เผยว่ากินหญ้าไปสองรอบแล้ว จะไม่มีรอบที่สาม
ล่าสุด “อั๋น ภูวนาท คุนผลิน” ได้ส่งข้อความหาดาด้าเพื่อให้กำลังใจ ทำเอาดาด้าถึงกับร้องไห้ โดยข้อความระบุว่า
“อยากมาให้กำลังใจดาด้าน้องรักนะครับ อยากบอกว่าเข้าใจ แต่รู้ว่าเข้าใจยังไงก็ไม่เจ็บเท่า อย่าหมดศรัทธาในคน ในความดี ในน้ำใจ ในเพื่อน ในหัวใจมนุษย์
พี่เคยผ่านวันที่หัวใจแตกสลายคาตึกนี้มาก่อนจากความที่มองหลายคนเป็นครอบครัวแล้วถูกทุบให้แตกมาเช่นกัน หาที่วางหัวใจใหม่ และคนไหนที่ดี ดูแลรักษาเขาไว้ในชีวิตอย่างดี อย่างรู้คุณค่า
ด้าคือคนที่พี่วางหัวใจไว้ได้อย่างไม่มีกำแพงใดๆ เลยเสมอมา และอยากให้น้องสบายใจว่าถึงเราจะไม่ได้ใกล้ชิดสนิทกันมากมาย แต่หัวใจของด้าจะปลอดภัยกับพี่ชายคนนี้เสมอนะครับ” โดยดาด้าได้ตอบกลับอั๋นไปว่า “อ่านแล้วร้องไห้เลย”
นอกจากนี้อั๋นได้เขียนแคปชั่นว่า “ในสารพัดความวุ่นวายนี้ ใครจะว่าดาด้ายังไงก็แล้วแต่ สำหรับผม…ผมว่าใครมีเพื่อนอย่างดาด้าคือโคตรโชคดีครับ”
ด้านคนบันเทิงต่างเข้ามาเมนต์ให้กำลังใจ อาทิ นัท มีเรีย “รักเพื่อนคนนี้ จากเพื่อนคนหนึ่ง”, บอย ภิษณุ “นางคนดีรักเพื่อนรัก รักนาง” , แหม่ม สุริวิภา “กอดด้านะคะ” , หนิง ปณิตา “+1” , แอน อลิชา และอีกหลายคนที่เข้ามาส่งหัวใจให้