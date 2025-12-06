เฟรมนี้ดีต่อใจ! “สงกรานต์” เผยภาพ “แอฟ-มายด์” พาเลี้ยงข้าวในวันพ่อ แซวลูกสาว ขอสักข้อเท้าตอนอายุ 18 ปี

แม้จะเลิกรากันไปแล้ว แต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกเสมอ สำหรับ “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ”และ “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ล่าสุดทั้งคู่ได้เผยภาพบรรยากาศอบอุ่นและดีต่อใจ ในวันพ่อที่อยู่กันพร้อมหน้า ทั้งสงกรานต์ , แอฟ , น้องปีใหม่ รวมทั้ง “มายด์ ณภศศิ สุรวรรณ” ที่มาร่วมสังสรรค์ด้วย งานนี้ทำเอาหนุ่มสงกรานต์ยิ้มแก้มปริ ซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นว่า
“สุขสันต์วันพ่อครับ ขอบคุณสาวๆที่พาผมมาเลี้ยงข้าววันพ่อ ❤️ การด์ DIY จากแผ่นรองจานบอนชอนน่ารักมากครับแม้จะเป็น last minute 🤣 really love it 😍 วันนี้มาแปลกจะขอสักเล็กรูปหัวเล็กๆ ตรงข้อเท้าตอนอายุ 18 ขอแม่ให้ได้ก่อนนะครับ ถ้าได้แล้วเดียวอีก 8 ปีค่อยมาเจรจากันใหม่นะ ขอบคุณพี่มายด์ด้วยครับสำหรับของขวัญ้วันคริสต์มาส 🥰”