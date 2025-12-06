“กิ่งแก้ว” ปล่อยทีเซอร์แรก ชวนขนลุกทั่วโซเชียล! เปิดตำนานเสียงคร่ำครวญในคุกบางขวางจากคดีจริงอันสะเทือนขวัญ

สร้างกระแสสะพรึงในโลกออนไลน์ทันทีเมื่อภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง “กิ่งแก้ว” จาก M STUDIO, MI GROUP และแม่เรียงฟิล์ม ที่ได้ปล่อย Official Teaser ตัวแรกออกมาให้ชมกันแล้ว
ทีเซอร์เผยโทนความหลอนแบบจัดเต็ม ตั้งแต่บรรยากาศมืดทึบของเรือนจำบางขวาง ไปจนถึง “เสียงคร่ำครวญ” ที่กลายเป็นตำนานขนลุกของวงการผีเมืองไทย พร้อมกับประโยคสุดสะเทือนใจ “ฉันไม่ผิด!” ที่เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินผ่านเรื่องเล่าชวนขนลุกมานานหลายสิบปี
ภาพยนตร์หยิบแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของ “กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน” นักโทษประหารหญิงคนที่ 2 ของประเทศไทย ผู้ตกเป็นจุดศูนย์กลางของคดีสะเทือนขวัญที่ยังคงเป็นปริศนา และกลายเป็นหนึ่งในตำนานหลอนที่เล่าขานกันไม่รู้จบ
จากทีเซอร์เพียงไม่กี่วินาที ก็ทำให้ผู้ชมต่างพูดถึงความเข้มข้นของบรรยากาศ ความน่ากลัวที่จับต้องได้ และการตีความที่ผสมผสานคดีจริงเข้ากับสไตล์ภาพยนตร์สยองขวัญแบบร่วมสมัย เพิ่มความน่าติดตามก่อนจะได้ชมตัวอย่างเต็มในเร็ว ๆ นี้
"กิ่งแก้ว" ถ่ายทอดบทบาทโดย ทราย เจริญปุระ ในบทบาท “กิ่งแก้ว” หญิงสาวผู้ถูกพิพากษาโดยโชคชะตา และกลับมาทวงคำตอบจากความตาย ฝีมือกำกับโดย “เอกชัย ศรีวิชัย” ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือ อาทิ สายป่าน อภิญญา, กัน นภัทร, พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ และสน เดอะสตาร์ ที่เตรียมมาสร้างความสะพรึงให้กับตำนานบทใหม่ของวงการหนังไทย 29 มกราคม 2026 ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
