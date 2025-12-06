ปักหมุดพิกัดใหม่ ”Macaria“ ร้านอาหารเม็กซิกันร่วมสมัยแห่งใหม่ใจกลางบางนา

ส่งตรงรสชาติและจิตวิญญาณจากยูคาตัน สู่ประสบการณ์อาหารเม็กซิกันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าหลงใหล มรดกทางวัฒนธรรม และรสชาติอันจัดจ้าน พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้
เหล่านักชิมและคนรักกลิ่นอายเม็กซิกันสีสันสไตล์ลาตินต้องเลิฟ! เมื่อ Macaria (มาคาเรีย) ร้านอาหารเม็กซิกันร่วมสมัยแห่งใหม่ได้เปิดตัวอย่างสง่างามใจกลางย่านบางนา พร้อมที่จะพาเหล่านักชิมเดินทางข้ามทวีปผ่านรสชาติที่จัดจ้าน เรื่องราวที่อบอุ่นและมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกถักทอไว้ในทุกรายละเอียดของสูตรอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมจากเม็กซิโก ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างลงตัว
จิตวิญญาณแห่งยูคาตันที่ถูกส่งตรงมานี้ ได้รับการตีความและรังสรรค์ผ่านฝีมือของ Executive Chef Dante Perez Cervantes เชฟชื่อดังจากเม็กซิโก ผู้ซึ่งบินตรงมายังประเทศไทยเพื่อภารกิจสำคัญในการหลอมรวมสูตรอาหารเม็กซิกันพื้นเมืองดั้งเดิม เข้ากับวัตถุดิบท้องถิ่นและจิตวิญญาณของความเป็นไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าหลงใหลอย่างแท้จริง
เชฟ Dante กล่าวว่า “การสร้างสรรค์เมนูสำหรับ Macaria ไม่ใช่แค่การทำอาหารเม็กซิกัน แต่คือการแปลเรื่องราวความรักและความผูกพันของคุณโก้ที่มีต่อคุณมาคาเรีย ออกมาเป็นรสชาติ เราดึงจิตวิญญาณดั้งเดิมของเม็กซิโกมาผสานเข้ากับวัตถุดิบและพลังของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ทั้งคุ้นเคยและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน ทุกจานคือการเฉลิมฉลองมรดกของเธอ”
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ Macaria ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรมเมเปิล (Maple Hotel) แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่น หรูหรา แต่ผ่อนคลายและเข้าถึงได้ นี่คือที่ที่ ‘มรดกทางวัฒนธรรม’ และบรรยากาศอันน่าหลงใหลมาบรรจบกัน เสน่ห์ของเม็กซิโกถูกถ่ายทอดอย่างวิจิตรตระการตาผ่านผนังเพนต์มือที่ชวนให้นึกถึงบ้านแบบดั้งเดิม แสงไฟนวลตาที่ส่องสว่างจากแชนเดอเลียร์เชือกขนาดใหญ่ ซึ่งทำขึ้นเป็นพิเศษ ได้แรงบันดาลใจจาก เฮเนเกน (Henequen) พืชตระกูลอากาเวที่เคยถูกขนานนามว่า “ทองคำเขียวแห่งยูกาตัน” ทั่วทั้งร้านประดับประดาด้วยงานศิลปะและงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์จากหมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วเม็กซิโก โดยเฉพาะหน้ากากที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก อาเลบรีเฮส (Alebrijes) สิ่งมีชีวิตในตำนานพื้นบ้าน
ปักหมุดพิกัดใหม่รอเลย เพราะร้านอาหารเม็กซิกันแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงรสชาติที่โดดเด่น แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณและเรื่องราวความผูกพันอันน่าหลงใหล Macaria มีสตอรี่ที่น่าสนใจตั้งแต่ชื่อร้าน ที่เป็นชื่อของสตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ มาคาเรีย หญิงชาวมายัน (Mayan) ผู้เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและความเข้มแข็ง เธอคือผู้ที่เลี้ยงดู Iñigo หรือ คุณโก้ เจ้าของร้าน มาตั้งแต่แรกเกิดที่เมืองเมริดา (Mérida) รัฐยูกาตัน (Yucatán) ประเทศเม็กซิโก ผ่านอาหารที่ปรุงด้วยความรักและการดูแลเอาใจใส่ เธอได้หล่อหลอมให้คุณโก้เติบโตมาพร้อมความเข้าใจในคุณค่าของมื้ออาหาร ความหมายที่แท้จริงของครอบครัว และการเปิดใจต่อสิ่งใหม่ แม้ในชีวิตจริง คุณมาคาเรียจะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศหรือได้ขึ้นเครื่องบิน แต่เรื่องราวและจิตวิญญาณของเธอได้เดินทางมาไกลถึงกรุงเทพมหานคร ผ่านร้านอาหารแห่งนี้
โก้ [Iñigo Mantecón Ponce] กล่าวว่า “Macaria เปรียบเสมือนวิธีที่ผมจะรักษาจิตวิญญาณของผู้หญิงที่เป็นดั่งแม่ให้คงอยู่ ถึงแม้วันนี้เธอจะไม่ได้อยู่กับผมแล้ว แต่ความทรงจำของเธอยังคงอยู่ในทุกมุมของร้าน และในทุกจานที่เราตั้งใจนำเสนอ วันหนึ่งเมื่อลูก ๆ ของผมเติบโตขึ้น พวกเขาจะได้ยินชื่อของเธอผ่านเมนูเหล่านี้ และผมมั่นใจว่าแขกทุกท่านจะสัมผัสและรับรู้ถึงตัวตนของเธอผ่านอาหารของเราได้เช่นกัน”
และแน่นอนว่ารสชาติอันจัดจ้านที่ทุกคนรอคอยคือหัวใจสำคัญของ Macaria เริ่มต้นด้วย Queso Fundido with Pork Neck ชีสยืดอุ่น ๆ ที่เสิร์ฟมาพร้อมคอหมูสไตล์อัลปาสทอร์กับสับปะรดย่าง หอมกรุ่นเมื่อรับประทานคู่กับแป้งตอร์ติญาอุ่น ๆ ต่อด้วย Guacamole Macaria กัวกาโมเล (อาโวคาโดบดปรุงรส) สูตรซิกเนเจอร์ที่ยกระดับความอร่อยขึ้นไปอีกขั้นด้วยปลาหมึกทอด โชริโซ่ (ไส้กรอกสเปน) พริกหวาน และตอร์ติญาข้าวโพดโฮมเมดกรุบกรอบ และ Pastor Negro Taco ทาโก้หมูหมักเรคาโด เนโกร (เครื่องแกงเม็กซิกันสีดำ) ที่ให้รสชาติเข้มข้นล้ำลึก เสิร์ฟพร้อมสับปะรดย่างและซอสฮาลาเปญโญ หอมแดง ผักชี และตอร์ติญาข้าวโพดโฮมเมด
สำหรับจานหลักที่แสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างลงตัวคือ Pescado Zarandeado ปลากะพงทั้งตัวหมักเครื่องเทศ เรคาโดเนโกร ก่อนนำไปย่างจนหอมกรุ่น เสิร์ฟคู่มากับสลัดมะละกอดิบ ข้าว และซัลซ่าหลากหลายชนิด และห้ามพลาดกับประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจอย่าง Caldo de Piedra
วิธีทำอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมจากรัฐวาฮากา (Oaxaca) ที่สืบทอดภูมิปัญญาของชาว ชนเผ่าโบราณชินันเท็ก (Chinantec) ที่นิยมปรุงริมทะเลสาบ ซึ่งได้นำมาตีความแล้วรังสรรค์ใหม่ด้วยการปรุงซุปอาหารทะเลสด ๆ ต่อหน้านักชิม ด้วยการหย่อนหินลาวาร้อนจัดลงไปในชาม กลายซุปหินลาวารสกลมกล่อม
Macaria พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักชิมทุกท่าน สมกับที่เป็นพิกัดใหม่ที่ต้องมาเยือน เชิญชวนให้ได้มาสัมผัสเรื่องราวอันน่าหลงใหล มรดกทางวัฒนธรรม และรสชาติแห่งความทรงจำที่พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้
ร้านอาหาร Macaria ตั้งอยู่ภายในโรงแรมเมเปิล (ชั้นล้อบบี้) ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ เปิดทุกวันอังคาร–อาทิตย์
อังคาร–เสาร์ | (Dinner) 17.00–23.00 น.
อาทิตย์ | (Lunch) 11.30–15.00 น. และ (Dinner) 18.00–22.00 น.(หยุดวันจันทร์)
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 065 439 9314 หรือบนเว็บไซต์ www.macariabangkok.com และติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: Macaria Bangkok และ Instagram: macariabangkok TikTok: macaria.bkk