“โอซา แวง” คลื่นไส้! ฉะพ่อแม่ที่พาลูกไปอยู่ท่ามกลางความสงสาร

หลังจาก "เจนสุดา ปานโต" ออกมาฟาดเดือด "นานา ไรบีนา" ซึ่งได้ประกันตัวชั่วคราว ฉะเอาเด็กมาสร้างคอนเทนต์เพื่อเรียกความเห็นใจและสงสาร ทั้งที่เหยื่อมีลูกมีเต้าก็ไม่เคยทำแบบนีั จนเหล่าแก๊งเพื่อนรีสตอรี่ดังกล่าวกันรัวๆ
ล่าสุด "โอซา แวง" เพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า ได้ออกมาฟาดเป็นภาษาอังกฤษว่า
"Any half decent parents would shield their kids from everything that is going on instead of putting them in the center of pity. Sick to my stomach."
แปลเป็นไทยว่า "พ่อแม่ที่พอจะมีดีอยู่บ้างคงจะปกป้องลูกๆ ของตนจากทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น แทนที่จะพาพวกเขาไปอยู่ท่ามกลางความสงสาร/การเรียกร้องความเห็นใจ น่าคลื่นไส้/รู้สึกแย่มากจริงๆ"