YETI x หมอช้าง เปิดตัว 2026 Zodiac Edition ต้อนรับปีนักษัตรใหม่ด้วยคอลเลคชั่นแก้วรุ่นลิมิเต็ด เสริมดวงประจำแต่ละนักษัตรให้เหมาะกับพลังของปี

มาเติมความปังต้อนรับปีใหม่กันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ! Element 72 ผู้นำด้าน Urban Lifestyle และ Outdoor ระดับพรีเมียมของไทย ผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ Drinkware อันดับ 1 ของโลกอย่าง YETI ที่งานนี้ขอเสิร์ฟประสบการณ์ใหม่ให้คอกาแฟและนักสะสมแก้วตัวจริง YETI x หมอช้าง – ทศพร ศรีตุลา ด้วยคอนเซ็ปต์สุดพิเศษ “Lucky Brew, Lucky Year” ต้อนรับปีนักษัตรใหม่ด้วยคอลเลคชั่นแก้วรุ่นลิมิเต็ด ของการผสานคราฟต์ดีไซน์เข้ากับศาสตร์แห่งโชคชะตา เฉพาะในงาน Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2025 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2568 ณ IMPACT Exhibition Center Hall 11 เมืองทองธานี เท่านั้น
โดยความพิเศษของ YETI x หมอช้าง เป็นการผสาน “Design + Destiny” เพื่อสร้างคอลเลคชั่นแก้วที่ไม่ใช่เพียงสวย แต่ยังมีความหมายดีต่อผู้ใช้ไปตลอดทั้งปี หมอช้าง – ทศพร ศรีตุลา กูรูด้านพยากรณ์ชื่อดังของประเทศไทย เผยว่า “ผมตั้งใจออกแบบคำอวยพรและเลือกสัญลักษณ์เสริมดวงประจำแต่ละนักษัตรให้เหมาะกับพลังของปี 2026 การได้ร่วมงานกับ YETI ในครั้งนี้ทำให้เราสามารถถ่ายทอดความมงคลออกมาในรูปแบบที่ใช้งานได้จริง สวยงาม และมีความหมาย ผมเชื่อว่าคอลเลคชั่นนี้จะเป็นของขวัญที่นำพาโชคดีให้ผู้ใช้ตลอดทั้งปีใหม่ครับ”
ด้าน ผู้บริหารแบรนด์ YETI เผยว่า “การร่วมงานกับหมอช้างทำให้คอลเลคชั่นนี้พิเศษมากกว่าที่เคย เพราะเราได้ผสานดีไซน์ตามเอกลักษณ์ของ YETI เข้ากับศาสตร์แห่งความเป็นมงคล ทำให้ทุกใบเป็นทั้งสินค้าดีไซน์สวยและเป็นของสะสมที่มีความหมาย งาน Thailand Coffee Fest ปีนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษที่สุดสำหรับการเปิดตัวรุ่นลิมิเต็ดนี้”
สายมูและคอกาแฟ สามารถเป็นเจ้าของ คอลเลคชั่นYETI x หมอช้าง 2026 Zodiac Edition จะเปิดขายครั้งแรกในงาน Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2025 ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,XXX บาท – 2,XXX บาท ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า แอบกระซิบว่ารุ่นที่แนะนำเลยทีสายมู & คอกาแฟต้องมี RAMBLER 20 OZ STACKABLE CUP WITH MAGSLIDER LID FOH ราคา 1750.- พบกันที่บูธ YETI ในงาน Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2025 วันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2568 ณ IMPACT Exhibition Center Hall 11 เมืองทองธานี เท่านั้น
ส่วนใครที่แวะมางานนี้ไม่ทัน สามารถเป็นเจ้าของ YETI x หมอช้าง 2026 Zodiac Edition ได้ที่ YETI Flagship Store ชั้น 2 โซน Parade @ One Bangkok และ ร้าน Element 72 ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Instagram : @YETI_Thailand และ @Element72_Thailand และ Facebook : Element72