“ดาด้า” หมารอบสอง “มดดำ” ลั่นเป็นกูจะไม่เชื่อแล้ว! ขอความเป็นธรรมให้ด้วย

ยังถูกจับตาอยู่ไม่น้อย สำหรับกรณีหย่าร้างระหว่าง “นานา ไรบีนา” กับ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” ปริญญา อินทชัย ภายหลังจากที่มีข่าวลือออกมา ด้าน “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” เพื่อนสนิทที่สุดของนานา ได้ออกมาเผยว่าตนเองรู้เรื่องนี้มาเป็นปีๆ แล้ว โดยนานาเป็นคนเล่าให้ฟัง เป็นการหย่ากันเรื่องธุรกิจ
แต่เรื่องกลับพลิกตาลปัตร หลังจากทนายของ “นานา” ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ยังไม่หย่าจากกัน ด้าน “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เผยกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ขอหน้าด้านไปถามเวย์ตรงๆ ถึงความสัมพันธ์ และได้คำตอบชัดๆ จากเวย์ว่าไม่มีการหย่ากับนานา
งานนี้ทำคนสงสารดาด้า เพราะเงิบรอบสอง หลังจากเคยออกมาปกป้องนานาเต็มกำลัง ว่าไม่ใช่ดารา น. โกงเงิน ข่าวดังกล่าวมั่ว แต่แค่เพียงข้ามคืน ก็รู้ความจริง ต้องออกมาขอโทษสังคม ยอมรับว่าได้รู้ความจริงแค่ด้านเดียว
ล่าสุด รายการแฉ วันที่ 4 ธ.ค. 68 ที่มีพิธีกรคือ มดดำ คชาภา ตันเจริญ, น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ และ เอมมี่ มรกต แสงทวีป ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ พร้อมขอให้ความเป็นธรรมกับดาด้าด้วย
มดดำ : ขอความเป็นธรรมให้นางด้วย ดาด้าไม่ได้ผิดนะ ดาด้ารู้มาจากนานา นานาเป็นคนบอกเขาเองว่าหย่ากัน ที่สำคัญบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินเป็น 100 ล้าน ซึ่งเรื่องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริง เพิ่งมารู้ตอนหลัง เขาคุยกันไปคุยกันมา ดาด้าก็เป็นคนแนะนำให้ไปยืมคนๆ นึงก่อนแล้วกัน ดาด้าเลยออกมาปกป้องได้ไง เพราะนึกว่าเขายืมแค่คนเดียว ไม่คิดว่ามีเจ้าหนี้เกิดขึ้นมากมาย จนวันนึงเขาพูดกับดาด้าว่าเกิดปัญหาการเงินนะ เรื่องใหญ่มากเลย เขาต้องหย่าร้างกัน ดาด้าก็คิดว่าเป็นปกติ นักธุรกิจก็หย่ากันเพื่อให้มันเหลือ เป็นเทคนิค พูดภาษาชาวบ้าน แต่หลังจากจบรายการแฉ คนโทร.บอกว่าเขาไม่เคยเซ็นใบหย่ากัน อ้าว แล้วที่ดาด้ารู้มาตลอดปีกว่าคืออะไร
น็อต : ได้ยินว่าหย่า
มดดำ : นานาบอกว่าหย่า แต่จบรายการ มีคนโทร.มาบอกด้าว่าไม่ได้หย่า เขาไม่เคยเซ็นเลย
น็อต : เธอรู้เหรอ
มดดำ : สรุปวันนี้เป็นข่าวแล้ว เวย์ก็บอกตรงๆ ว่าไม่เคยเซ็นใบหย่า อ้าว อีด้าก็เป็นหมาสอง
น็อต : คุณจะไปว่าด้าไม่ได้นะ ไม่ได้เข้าข้าง ด้าเขารับฟังความข้างเดียว ได้ข้อมูลข้างเดียวจากนานาไง
เอมมี่ : ตอนนี้ด้ารู้สึกว่ามีเรื่องไหนจริงบ้าง
มดดำ : สรุปแล้วทุกอย่างอาจไม่จริงเลย
เอมมี่ : ด้าก็ต้องหยุด
มดดำ : มันก็ใช่
น็อต : เลียแผลตัวเองซะ อยู่เฉยๆ
เอมมี่ : เข้าข้างด้าไง ถึงอยากให้ด้าหยุด
มดดำ : ฉันอยากให้เธอคุยกับมัน
เอมมี่ : ฉันคุยแล้ว วันที่ฉันเป็นมีมใช่ไหม ก็ส่งหาด้า บอกว่าถ้าต้องการอะไรยังไง โทร.มาบอกมี่ได้ ตามนั้นแล้วกัน (หัวเราะ)
มดดำ : เขาได้รับประกันตัวแล้ว คิดดูตอนเขาโดนควบคุมตัวอยู่บนรถตู้ เขายังโทร.หาอีด้าอยู่เลย ยังส่งข้อความ ฉันยังบอกอีด้าว่าเป็นกู กูจะไม่เชื่อแล้วนะ เข้าใจเปล่า