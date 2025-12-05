“นานา“ ทาสรัก ”เวย์“

เรียกว่าเป็นประเด็นที่อึ้งกันไปตามๆ กับ กับเรื่องราวของ “นานา ไรบีนา” กับกรณีหลอกเงินเพื่อนมาลงทุน 195 ล้านบาท โดยเจ้าตัวออกมายอมรับว่าทำผิดจริง และคิดเพียงหมุนเงินไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายว่าการทำเช่นนี้เข่าข่ายแชร์ลูกโซ่ และการกระทำนี้ตนทำเพียงคนเดียว คิดเองทำเอง สามี “เวย์ ไทเทเนียม” ก็เพิ่งมารู้เรื่องได้ 1 ปี และช็อกกับการกระทำของตน เรื่องนี้ทำสังคมและเพื่อนๆ ผู้เสียหายตั้งคำถาม เวย์ ไม่รู้เรื่อง? 15 ปีที่ร่วมชีวิตด้วยกันมา เขาไม่ได้คุยกันทุกเรื่องจริงเหรอ
จาก fc สู่คู่ชีวิตสายเปย์
แฟนคลับ “เวย์-นานา” รู้ ทั้งคู่มาคบกันได้เพราะนานาชื่นชอบเวย์ มาก จนหาวิธีให้ได้คุยกัน และสานต่อ ในวันที่ขอแต่งงานเวย์เช่าเครื่องบินส่วนตัว พาดินเนอร์หรู ยื่นแหวนขอนานาบนเครื่องบิน จัดงานแต่งงานสุดอลังการ หลายพิธี นานมาแล้ว เพื่อนแก๊งนางฟ้าคุยกันเล่นๆ อยากให้ลูกดองกับใครมากที่สุด หนึ่งในแก๊งนางฟ้าเลือกลูกของเวย์ เพราะเวย์รวยมาก ถ้าเวย์ไม่รวยก็ไม่มีใครรวยแล้ว
เวย์-นานา คือคู่รักในฝัน คู่รักต้นแบบของหลายๆ คน ด้วยภาพลักษณ์ที่ช่วยกันทำมาหากิน รักลูก รักครอบครัว มีเพื่อน มีสังคมที่ดี ในโซเชียล หลายคนชื่นชมความรักในครอบครัว มิตรภาพของกลุ่มเพื่อนทั้งฝั่งนานา และเวย์
Supermom Superเมีย เสกและเนรมิตทุกอย่างให้ผัว
นานาได้รับคำชื่นชมจากสังคมว่าเป็นเมียดีเด่น แต่ในกลุ่มแก๊งนางฟ้า นานาจะได้รับคำชมว่าเป็นทาสผัว นานารับบทผู้จัดการส่วนตัวให้เวย์และเป็นนักธุรกิจที่ทำงานร่วมกับสามีในทุกๆ โปรเจกต์ ก็จะเท่ากับว่าเวย์เป็นทั้งสามีและพาร์ตเนอร์ เวย์คิด นานาทำ เวย์เองยังเคยอึ้ง พร้อมยืนยันว่าเมียเสกให้ตนได้ทุกอย่าง แค่อยากมีร้านตัดผม นานาก็เนรมิตให้ทันที วันรุ่งขึ้นเวย์มีกิจการร้านทำผม neversaycutz ขนาดหุบเขาที่สวนผึ้ง นานาก็ยังเสกมาเป็นของขวัญให้ได้
นานาเล่าว่าทุกๆ อย่างที่เกิด ทั้งไลฟ์สไตล์ และธุรกิจมันเกิดจากดนตรีที่หล่อหลอมให้เวย์ เป็นเวย์ในแบบทุกวันนี้ คือรักที่จะ new อยู่ตลอดเวลา เวย์บอกกับนานา ว่า… “ยู การที่ไอเป็นทุกวันนี้ มันคือปัจจุบัน หมายความว่าการเป็นปัจจุบันมันคือเสมอทุน แต่ถ้าเราเป็นปัจจุบันที่เห็นอนาคตแล้วมาอยู่ในร่างพวกเรา ความหมายคือไอต้องแอดวานซ์ โลกของเพลงไอเป็นโลกที่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าไปก็เท่ากับคนอื่นตลอด ฉะนั้นไอต้องทำอะไรใหม่ๆ ทั้งการแต่งตัว การทำธุรกิจเยอะๆ รวมถึงของแบรนด์เนมและไลฟ์สไตล์ ตอนนี้เขาใส่อะไร มีอะไรกัน เขาก็ต้องไปอยู่ในเลเวลนั้น เวย์จะส่งรูปมาเป็นเรฟฯ นานาก็จะมีหน้าที่หาสิ่งเหล่านั้นมาให้” ฉะนั้นตนเองในฐานะเมีย และพาร์ตเนอร์ก็ต้องปรับตัวตามและพร้อมไปข้างหน้าตลอด
ในฐานะสายซัปพอร์ตสามี เธอจะทำทุกวิถีทางและทุกอย่างเพื่อนสานฝันสามีให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง เพราะไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดปัญหาทะเลาะกันว่า เป็นทีมเดียวกัน แต่ทำไม ยูไม่ซัปพอร์ตไอ นานาเคยพูดถึงเรื่องนี้ว่า “เราเป็นทีมเดียวกัน พระเจ้าส่งมาให้แล้ว อะไรที่ดีที่สุด ไอจะเป็นคนแรกที่คว้าทุกอย่างมาให้ แต่จะดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราพอใจที่สุด ไอจะเป็นคนที่พาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ยู ไอจะเป็นคนนั้น” แต่ในอีกมุมหนึ่ง เวย์ก็เล่าว่า แค่พูดอะไรออกไป นานาก็จะคิดแทน ทำแทนให้ทุกอย่าง โดยตนไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว หากนานาร้องเพลงได้ก็คงร้องให้ตนไปแล้ว
นานา กับชีวิตเดอะแบก
เบื้องหน้าชีวิตลักชูรี่ หรูหราอยู่ในสังคมที่ดี คนสนิทหลายคนยืนยันว่าตัวจริง นานายังเป็นคนเดิม ใส่เสื้อผ้าเดิมๆ กินข้าวกับน้ำพริก ใช้ชีวิตง่ายๆ แต่ถ้าถึงเวลาของผัวและครอบครัว นานาอัดฉีดไม่อั้น ถึงไหนถึงกัน นานาเล่าว่าความฝันของนานาคือการได้แข่งรถ ทำหน้าที่ลูกที่ดีจนนาทีสุดท้าย นั่นที่ความฝัน ชีวิตในวัย 45 ตอนนี้นานาไม่มีความฝัน ไม่มีแพสชั่นให้กับตัวเองเลย ความสุขของนานาในวันนี้คือซัปพอร์ตสามีให้เขาเปล่งประกาย และทำหน้าที่แม่ของลูก ที่อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพื่อซัปพอร์ตสามี
นานา คนเก่งคนแกร่ง แบกความฝันสามีและครอบครัวตลอด 15 ปี เป็นฐานรากให้กับกลุ่มแก๊งเพื่อนๆ แทบจะตลอดมาในชีวิต แต่เมื่อชีวิตคนเราเดินทางมาถึงจุดพลิก ตัดสินใจผิดชีวิตก็เปลี่ยน จากคนที่ร่ำรวยมิตรภาพ คำชื่นชม วันนี้หลายคนเห็นภาพแล้วเกิดคำถาม นานาเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ส่วนคู่ชีวิต นานา ทาสรัก เวย์ ไม่มีทางที่ทั้งคู่จะแยกขาดจากกันอยู่แล้ว และกระบวนการนี้ เวย์ไม่รู้เรื่องแน่เหรอ? นานาคิดเองทำเองคนเดียวจริงไหม? หรือ นานา ยอมสละตัวเองเดินเข้ากองไฟแต่เพียงผู้เดียว