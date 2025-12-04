“นานา” หลบสื่อ! กลับออกจากศาลทันที งดสัมภาษณ์หลังศาลให้ประกันตัว

หลังเมื่อเวลา 15.30 น. ของวันนี้ (4 ธ.ค.) ศาลอาญารัชดา อนุญาตให้ประกันตัว “นานา ไรบีนา”โดยวางหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัว 1 ล้านบาท และมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญา เป็นผู้กำกับดูแล ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
โดยภายหลังจากที่ นานา ได้รับการปล่อยตัวจากที่คุมขังใต้ถุนศาลอาญา รัชดา เจ้าตัวและครอบครัว รวมถึงทนายความได้ขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น 8 เพื่อเดินทางขึ้นไปยังคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญา ก่อนที่ในเวลาประมาณ 16.57 น. นานา ได้เดินทางออกจากศาลอาญา รัชดาฯ โดยได้ออกทางด้านหลังศาล ก่อนจะขึ้นรถวอลโว่ สีขาว ซึ่งเป็นรถของ “แนน” ผู้เป็นน้องสาว กลับออกจาศาลอาญาในทันที และงดสัมภาษณ์สื่อหลังศาลให้ประกันตัว
รวมถึงทนายความส่วนตัวของนานา ก็ชิ่งออกทางด้านหลังศาล และไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ เช่นกัน อย่างไรก็ตามในส่วนของคดีหลังจากนี้ คงต้องตามติดความคืบหน้ากันต่อไป ว่าจะไปในทิศทางไหน