“ดีเจบอย” ขนลุกทุกเส้น! “ข้าวโพด” แฉยับ “นานา” อ้างป.ป.ง.อายัดบัญชี สลิปปลอม เช็ค 5 ใบที่แท้เป็นของ “เวย์” เชื่อสามีต้องมีส่วนรับรู้

บอยสนิทนานามานานแล้ว?
ดีเจบอย : จริงๆ ผมเริ่มเป็นดีเจมานานมาก สักเกือบ 30 ปี เริ่มต้นเป็นดีเจด้วยกันที่ 95.5 Virgin Hitz สักพักนึงนานาก็ออกไป เพราะเขาก็มีครอบครัว หรืออะไรก็ตามแต่ แต่เลิกจัดรายการไปก็ยังติดต่อกัน เรียกว่าสนิทกันมาก ไม่มีช่วงไหนที่หายไปจากชีวิต แม้นานาเลิกจัดรายการวิทยุไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ นานายืมเงินมั้ย?
ดีเจบอย : ไม่มีเลย ผมก็จะเป็นคนที่คุยกัน ปรึกษากันเรื่องความเป็นส่วนตัวมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว เรื่องการใช้ชีวิต เรื่องของผม เรื่องนานา เป็นการแชร์ การเม้าธ์การคุยกันมากกว่า ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจ ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่นานาจะมาพูดถึงเรื่องนี้
บอยรู้จักคนอื่นๆ ในกลุ่มนานาอีกมั้ย?
ดีเจบอย : ก็สนิทหลายคน อาทิเช่น เจนี่ เทียนฯ ก็ค่อนข้างสนิท เพื่อนๆ ในแก๊งนางฟ้าก็สนิทในระดับหนึ่ง ไม่ได้ไปเจอกันตามงาน นัดกินข้าวมาคุยกันมากกว่า
รู้มาก่อนมั้ยว่านานามีปัญหาเรื่องเงิน?
ดีเจบอย : เอาจริงๆ นะ ผมงงมาก ผมรู้ก่อนเป็นข่าวประมาณไม่ถึงวัน ผมรู้เรื่องนี้ก่อนดาด้า 4-5 ชม.ได้ ถ้าไล่ไทม์ไลน์ดูนะ มีช่วงนึงที่ดาด้าออกรายการแล้วพูดแทนนานา ผมรู้ก่อนหน้านั้นแป๊บเดียวเอง ผมยังงงอยู่ว่าทำไมไม่บอกความจริงกับดาด้า ก่อนที่ดาด้าออกรายการสด
ตอนนั้นดาด้าโดนไปดอกนึง ล่าสุดโดนอีกดอกแล้วนะ?
ดีเจบอย : เพิ่งรู้ตะกี้ก่อนมาออกรายการพี่หนุ่มนี่แหละ ดาด้าโทรมา บอกว่าออกตัว หรือแก้ตัวให้กูหน่อยได้มั้ย (หัวเราะ)
พอทราบมาคุณทำยังไง?
ดีเจบอย : ผมตกใจว่าเฮ้ย เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆ เหรอ เพราะว่าผมไม่ระแคะระคายเลย กับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา เขายังใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่รู้ว่าช่วงนี้เขาอาจลำบากนิดนึงในเรื่องของการทำธุรกิจ แต่ย้อนกลับไปที่เดิม เรื่องธุรกิจ เรื่องเงิน เรื่องทอง ผมคือช้อยส์สุดท้ายที่นานาจะพูดกับผม ถามว่านานาเคยมีชวนผมลงทุนมั้ย เขามีเปรยๆ แต่เขารู้ว่าผมเป็นคนไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว อัปเดตสารทุกข์สุขดิบกันมากกว่า
คนถามว่าผู้เสียหายไม่มาเหรอ นี่คือทนายความผู้เสียหาย 3 คนที่เขาดูแลอยู่ รู้ทุกเรื่อง รู้มากกว่าผู้เสียหายอีก นี่คือตัวแทนของผู้เสียหายเลย บางคนอยู่ต่างประเทศ บางคนอยู่ต่างจังหวัด เอาตรงๆ ตอนแรกไม่มีใครรู้ว่านานาจะโดนเมื่อวาน ผมประสานไป ติดต่อไป เขาก็อยากจะมากันนะ แต่มันติดจริงๆ เลยส่งทนายมาเป็นตัวแทนก่อน ฟังจากทนายผมว่าจะเคลียร์ด้วย ถามบอยต่อ พอคุณรู้เรื่อง คุณทำยังไง?
ดีเจบอย : ผมตั้งตัวไม่ทันเลย ก็บอกนานาว่าที่เคยเล่ามาทั้งหมดก่อนหน้านี้ อยากให้เขาพูดความจริงกับผมบ้างในบางส่วน เขาก็น่าจะเล่าในส่วนที่เขาสามารถเล่าได้ในบางเรื่อง ว่ามันเป็นแบบนี้นะพี่บอยนะ 1 2 3 4 ก็เป็นไปตามที่พี่หนุ่มและหลายคนเห็นในสื่อ นั่นคือสิ่งที่ผมรับรู้จริงๆ
คุณช่วยนานาไลฟ์?
ดีเจบอย : ใช่ ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผมกับนานาไลฟ์ผ่านติ๊กต๊อกก่อนมีเรื่องอีก ตอนนั้นคนดู 30 คนบ้าง 100 คนบ้าง
แววตานานาไม่เฟรซแล้ว ไม่ได้สดชื่น?
ดีเจบอย : นั่นใส่ฟิลเตอร์แล้วนะ ใต้ตาคล้ำมาก
ปากยิ้มแต่ตาบอกเลยว่าไม่ใช่?
ดีเจบอย : ตาเขาเศร้าจริงๆ ถ้าใครดูก็จะเห็นว่าผมแซวตลอดว่าใต้ตาคล้ำอะไรขนาดนี้
ปกตินานาใช้เงินเก่งมั้ย?
ดีเจบอย : ในมุมผม ตั้งแต่รู้จักนานาจนถึงวินาทีก่อนเป็นข่าว ผมรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เขาไม่ได้ต่างอะไรมาก อาจมีฟู่ฟ่าขึ้นมานิดนึง แต่ไม่ถึงกับเอ๊ะ ไม่ได้ถึงกับว้าว ไม่ได้ไปนั่งไพรเวตเจ็ต ไปล่อเรือยอชต์ หรืออะไรที่ฟู่ฟ่าขึ้นมา เขาใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้จนผมคุ้นชิน หลังๆ ก่อนเป็นข่าว ผมรู้สึกนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเอ๊ะ เขาใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้มาก่อนเป็นข่าวอยู่แล้ว
มีรถกี่คัน?
ดีเจบอย : มีรถตู้คันนึง แล้วรถเบนซ์คล้ายๆ กล่อง ผมก็ไม่รู้นะ มารู้ตอนหลังว่ามันแพง และมีรถมินิอีกคันนึง
มีข่าวว่าเขามีรถ 10 คันจริงมั้ย?
ดีเจบอย : ไม่จริงนะ หรือผมไม่รู้ แต่เท่าที่ผมไปบ้านเขา ที่จอดอยู่หน้าบ้านเขา มีอยู่ 3 คัน แต่หลังจากเป็นข่าวหรือมีเศรษฐกิจต่างๆ เขาเจอวิกฤตต่างๆ ก็ลดเหลือแค่ 2 คัน รถตู้เอาไว้รับส่งลูก และรถมินิสีขาวที่เมื่อวานไปจอดอยู่หน้ากองปราบ
พี่สวัสดิ์ได้รับมอบหมายจากผู้เสียหายนานแค่ไหน?
สวัสดิ์ : เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าผมเป็นทนายผู้เสียหาย ผู้เสียหายมี 17 คน ผมไม่ได้เป็นทุกคน ผมเป็น 3 คน เดี๋ยวจะเข้าใจผิด
มีข้าวโพดคนนึง แล้วใครอีกบ้าง?
สวัสดิ์ : อีกสองคนเขาขอไว้ น่าจะ 1 เดือนได้กลุ่มนางฟ้าสัก 3-4 คนมาปรึกษาผม ว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ เล่าพฤติกรรมให้ฟังว่าเป็นยังไง ผมรวบรวมข้อเท็จจริง ก็ได้รับฟัง
พฤติการณ์ที่นานามาเอาเงินจากเพื่อนเป็นยังไง?
สวัสดิ์ : พวกเขารักกันมากนะ ไปเที่ยวด้วยกัน ไปกินด้วยกัน ไม่มีความระแวงเลย อยู่มาวันนึงนานาก็มาบอกว่า ที่โรงเรียนลูก มีบุคคลคนนึงเขาเอาเงินไปปล่อย ได้ดอกเบี้ยดีนะ บอกลูกความผมบางคนว่า 4-7 บางคนบอก 3-4 ต่อเดือน พอพูดแบบนี้ทุกคนก็สนใจ ด้วยความไม่ระแวง ทุกคนก็ลงเงินกันไป โดยการลงเงินแต่ละครั้ง นานาจะโทรบอกก่อนว่าวันนี้ลงเท่านี้ โอนไปบัญชีใคร บัญชีที่โอนไปไม่ใช่บัญชีนานา เฉพาะที่ลูกความผมโอนไป น่าจะประมาณ 5 บัญชี
5 บัญชีนี้ มีชื่อบัญชีนานามั้ย?
สวัสดิ์ : ไม่มี ไม่ใช่บัญชีเดียวแน่นอน พอลงกันไป ทุกคนก็เชื่อว่ามีกิจกรรมจริง ผมยังถามว่าคนนั้นเป็นคนปล่อยกู้ เคยเจอมั้ย เขาบอกว่าเคยเจอ แต่นานาเคยบอกว่าอย่าไปถาม อย่าไปคุยนะ คนนี้เขาไม่ชอบเปิดเผยตัว คนที่พี่หนุ่มเคยเขียนชาร์ตนั่นแหละ ทุกคนก็ลงไปตามปกติ จนกระทั่งลงไปจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันก็ได้เงินกลับคืนมาเหมือนกัน แต่สุดท้าย เงินที่ได้กลับคืนมา ไม่ได้กลับคืนมาจากธุรกิจหรือกิจกรรมที่คุณบอก กิจกรรมเงินกู้ไม่มีจริง
เงินที่ทางผู้เสียหายเอาไปให้นานา เขาเข้าใจว่าเอาไปลงเพื่ออะไร เพื่อกินดอก หรือลงทุนประกอบธุรกิจ?
สวัสดิ์ : ในส่วนข้าวโพดบอกว่าเอาไปให้อีกคนนึงปล่อยแล้วจะได้ผลตอบแทน 3-4 หรือ 4-7 ถือว่าไปลงทุนตามที่เขาชวนเชิญ แต่ถ้าบอกว่ากู้ยืมเงิน ไม่ใช่แน่นอน
ไม่ใช่นานาบอกว่ายืมเงินไปปล่อยเงินกู้?
สวัสดิ์ : ไม่ใช่ เขาบอกว่ามีบุคคลนึงที่มีอาชีพปล่อยเงินกู้ ให้ข้าวโพดและผู้เสียหาย เอาเงินผ่านบัญชีนานา เพื่อให้นานาเอาไปให้คนนี้ลงทุน
ผู้เสียหายเอาเงินไปลงทุนกับนานา เพื่อให้นานาปล่อยเงินกู้?
สวัสดิ์ : เอาไปลงนานา ตามที่นานาบอกว่ามีคนทำธุรกิจปล่อยเงินกู้แล้วได้ผลตอบแทนสูง ไม่ใช่ยืมเงินแล้วเอาไปปล่อยเอง
เหตุแห่งคดีจะต่างกันเลย?
สวัสดิ์ : แล้วคนที่บอกว่าเอาไปปล่อย ภายหลังได้ข้อมูลจากกลุ่มที่มาปรึกษา ผมก็ไปเสาะหา ไปเจอตัวแล้วด้วย เขาบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลย หนูได้ลงกับเขาไปส่วนนึงด้วย แต่หนูได้คืนมาแล้ว แต่ยังไม่ครบ ลูกความ 3 คน แต่ได้สัมผัสบุคคลที่เกี่ยวข้องถึง 7 คน เพราะก่อนทำอะไรผมต้องรู้ข้อมูลทั้งหมด ถึงแม้ลูกความบอกเรามาก็ตาม แต่เราไม่ได้ฟังลูกความเลย เผื่อเขาโกหกเรา ผมก็ต้องไปหาว่าจริงมั้ย
ทนายยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผู้เสียหายจ่ายให้นานา เป็นการเอาไปลงทุน ถึงแม้เอาไปลงทุนปล่อยกู้ ก็เป็นการลงทุน?
สวัสดิ์ : อันนี้ยืนยันแน่นอน อีกสองคนที่ผมดูแล ยังถูกหลอกว่าไปลงในหุ้นด้วย นอกจากปล่อยกู้แล้ว เขาก็เชื่อถือ เขาก็ลงไปส่วนนึงอีก หลอกไปเพื่อปล่อยกู้ว่ามีการลงทุนหุ้น
นานาก็พยายามบอกว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินที่เอาไปลงุทน ไปจ่ายทำงานร่วมกันได้ผลกำไรแบ่งปันกลับมาแล้ว เช่นข้าวโพด เขาบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อย เขามีคำสัญญากับข้าวโพด 70 ล้าน ถูกมั้ย?
สวัสดิ์ : ผมเข้าใจว่าบันทึกต่างๆ ที่ทำตอนหลัง ก่อนจับโป๊ะ ตอนนั้นหาทางออกแล้ว ไม่ใช่ทำตอนแรก ตอนแรกไม่มี
โอกาสเป็นแพ่งสูง ก็ทำสัญญารับสภาพหนี้ไป 70 ล้านกับข้าวโพด?
สวัสดิ์ : ถูกต้อง ให้เช็คมา 2 ใบ
ขณะเดียวกัน นานาบอกก็จ่ายดอกไห้ไปแล้วนะ 71 ล้าน?
สวัสดิ์ : เงินขาออกไปหลังจากหลอกไปลงทุน เมื่อกิจกรรมมันไม่มี ผลตอบแทนนี้จะเรียกว่าอะไร เหมือนเอาผลตอบแทนมาโกหกหรือหลอกต่อว่าได้ผลตอบแทนจริงนะ เพื่อให้ทางนี้เชื่อใจ ด้วยความเป็นเพื่อน ความรักกัน ถ้าบอกว่ายืมเงินแล้วทำไมต้องมาทำเอกสารที่จะว่าปลอมหรือเปล่าผมไม่รู้นะ เหมือนผมโอนเงินให้พี่หนุ่มผ่านธนาคาร หลายใบไม่มีใครสังเกต ผมมานั่งเช็กเลขอ้างอิงตัวเดียวกันหมด เลขเดียวกัน เปลี่ยนแต่เวลา หรือบางทีก็เปลี่ยนแต่ตัวเลข
ทนายแก้ว : ตรงนี้เป็นการปลอมแปลงในส่วนนี้มา
สวัสดิ์ : ผมเข้าใจว่าอย่างนั้น แต่ผมไม่รู้ว่ามายังไง แต่ส่งมาเพื่อให้ลูกความเข้าใจว่าเงินนี้ส่งไปจริงนะ ทำเลย
หลักฐานต่างๆ นานา นอกเหนือจากเอาเงินไปลงทุนปล่อยกู้ มีการเอาเงินไปลงหุ้นด้วย?
สวัสดิ์ : อ้างว่าไปลงหุ้น
ของพี่สามคน คนละเท่าไหร่?
สวัสดิ์ : ผมจำได้ในส่วนของข้าวโพด อีกสองคนจำตัวเลขเน็ตๆ ไม่ได้ ข้าวโพดเงินขาออกที่ผมทำ ผมเอาสเตทเมนต์มานั่งไล่ 116 ล้านเศษ ในส่วนที่ออกจากบัญชีข้าวโพด ขาไป ส่วนขากลับน่าจะประมาณหลายสิบล้านอยู่ จำไม่ได้ว่า 70 หรือ 80
ล่าสุดคุณนานาส่งมาให้เมื่อวาน ตอนอยู่สอบสวนกลาง เขาส่งข้อมูลมาให้ผม เขาเขียนว่าดอกเบี้ยข้าวโพด ที่เขาคัดออกมาจากที่เขามีอยู่ รวมดอกทั้งหมด 71,952,320 บาท ในคือในมุมนานา แต่ขณะเดียวกัน เขาทำรับสภาพหนี้ไว้ 70 มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเกินกำหนดไป 4 เปอร์เซ็นต์ มุมนานาเขาคิดแบบนี้ ว่าเขาจ่ายไปแล้ว พี่มองยังไงเรื่องนี้?
สวัสดิ์ : ผมมองว่ากรณีอย่างนี้ พอเกิดเรื่อง ทุกคนก็ต้องสู้ คิดทางออกของตัวเอง ผมมองว่าคุณมาหลอกไป แล้วพอคุณเอาเงินกลับมา มันไม่ใช่การชำระหนี้ตามกฎหมาย คุณไม่ได้มีเจตนาจะชำระหนี้ แต่เป็นเพราะคุณไปหลอกลวงต่อว่านี่ผลประโยชน์นะ ซึ่งมันไม่มีกิจกรรมจริง
ทนายแก้ว : ทำนองเป็นเหยื่อให้เราตายใจ จ่ายเงินเพิ่มออกไปอีก
สวัสดิ์ : ถูกต้อง นี่เป็นเพียงความคิดนะ ถ้ามองในพฤติกรรม หลังสุดท้ายเดือนก.ย. พวกนี้ก็สงสัยกันแล้ว หลายคนถามว่าทำไมผลตอบแทนที่เคยคุย มันไม่มีแล้ว ก็เลยมีการจับโป๊ะวันที่ 22 - 23 - 24 ก.ย. ไปที่บ้านนานาที่เอกมัย ตามข้อมูลนะ วันแรกยังไม่ชัดเจน แต่บอกว่าเฮ้ย เงินพวกคุณนี่ไม่ศูนย์หรอก นี่ไงคนปล่อยกู้เขียนเช็คมาให้แล้ว 200 กว่าล้าน เช็ค 5 ใบ
นานาเรียกผู้เสียหาย 3-4 คนมา หนึ่งในนั้นคือข้าวโพด ทุกคนทวงถามว่าแล้วเกิดแบบนี้จะทำยังไง เพราะนานาบอกว่าโดนอายัดบัญชี?
สวัสดิ์ : เขาบอกว่าไม่ต้องกลัว คนปล่อยกู้เขียนเช็คค้ำไว้แล้ว ได้เงินแน่นอน บัญชีของเขาไม่ได้เพราะถูกป.ป.ง.ฟรีซ แล้วเอามาให้พวกนี้ดู พวกนี้ก็เชื่อใจ
ป.ป.ง. ฟรีซบัญชี มีเอกสารมั้ย?
สวัสดิ์ : มีแต่ให้ดูในมือถือกัน ทางผู้ที่ไปไม่ได้ถ่ายไว้ เขาถ่ายแต่เช็ค
จะบอกว่านานาทำเอกสารป.ป.ง.ปลอมขึ้นมา?
สวัสดิ์ : ผมไม่ได้บอก
ผมพูดเอง แต่พี่หมายความว่าคล้ายๆ อย่างนั้น?
สวัสดิ์ : คล้ายๆ ว่าหลังบอกแบบนี้ พวกนี้ก็กลับออกมาเช็คธนาคารไม่ใช่เช็คของคนที่กล่าวอ้างกัน พี่หนุ่มก็น่าจะรู้เช็คของใคร แล้วเช็กไปทางป.ป.ง. เขาบอกไม่รู้เรื่องเลย ไม่มีเลย ไม่มีเรื่องนานากับบุคคลใกล้ชิดที่ถูกอายัดเลย
วันนั้นนานาไปบอกเพื่อนว่าตัวเองถูกฟรีซบัญชีแล้ว เงินก็จะหยุดไปเลย ทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้น นานาบอกว่าใจเย็นๆ ป.ป.ง.เล่นบัญชีกูแล้ว มาที่บ้านกูเดี๋ยวนี้เลย ทุกคนก็ไปที่บ้าน ทุกคนบอกจะทำยังไง เงินจะได้เหรอ นานาบอกว่าไม่เป็นไร สบายใจได้ ไม่มีปัญหา นานาเอาเช็ค 5 ใบเปิดให้เพื่อนดู 200 กว่าล้าน ครบดีลปุ๊บมึงได้ ไม่ไปไหนหรอก เพื่อนก็ถ่ายรูปเช็คเลยปั้งๆ ปรากฏว่าป.ป.ง.คืออะไร ถ่ายไม่ได้เพราะอยู่ในโทรศัพท์นานา เพื่อนก็เลยไปเช็กกับป.ป.ง.ว่าจริงมั้ย ป.ป.ง.บอกไม่รู้เรื่อง ไม่ได้อายัดอะไรเลยแสดงว่าเอกสารนั้นไม่ชอบถูกมั้ย?
สวัสดิ์ : ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน (หัวเราะ) เราไม่เห็นเองก็ตอบไม่ได้ จะตอบเฉพาะสิ่งที่รับรู้
แต่ที่แน่ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ฝั่งผู้เสียหายเอาเช็ค 5 ฉบับไปตรวจสอบบัญชี ปรากฏว่าเป็นของคนอื่น?
สวัสดิ์ : ลูกความบอกแบบนี้ เขาไปเช็กมาแล้ว
ที่มานั่งคุยกันตรงนี้เพราะตัวเลขดิฟกันอยู่หลายล้าน ตร.แถลง 195 ล้านกับ 17 ผู้เสียหาย ขณะเดียวกัน ที่เรานั่งคุยกับผู้เสียหาย ผู้เสียหายบอกว่า 3 ถึง 4 คน รวมก็ 200 กว่าล้านแล้ว เพราะข้าวโพดคนเดียว เงินออกไป116 ล้าน ขณะเดียวกันนานาบอกว่าทำสัญญากับข้าวโพด 70 ล้าน นานาจ่ายเงินออกไปให้ข้าวโพดไปแล้ว 71 ล้าน มันเกินข้อตกลงไปแล้วด้วย ตรงนี้น่าจะโบ๋แล้ว นี่คือมุมนานาเขาคิดแบบนั้น แต่มุมข้าวโพดพี่มองว่าไม่ถูกต้อง?
สวสดิ์ : ผมมองว่าไม่ถูกต้อง ที่คุณจ่ายมา คุณอ้างว่าเป็นผลตอบแทน เงินต้นยังไม่ให้เลย เหมือนเราไปฝากดอกธนาคาร เราก็เอาดอกมาใช้ เงินต้นยังไม่ได้คืนเลย นี่คือมองแบบพื้นๆ ตัวเลขหนีไม่ได้ครับ ผมไปพบคนที่ถูกระบุชื่อว่าโอนเงินไป เขาวิ่งไปธนาคารเอาสเตทเมนต์ให้ผมดูเลย ผมเช็กแล้วไม่มีก็ส่งหลักฐานให้พนักงานสอบสวน ผมนั่งเช็กก็งงนะ เฮ้ย มันเป็นไปได้เหรอ จากนั้นเราให้เพื่อนช่วยเช็กหน่อย ผมก็อ่านทีละตัวทำไมรหัสอิงมันตรงกัน
ผมได้มีโอกาสพูดกับทางสองฝั่ง แล้วทั้งสองฝ่ายพูดไม่เหมือนกัน ผมว่าอยู่ที่หลักฐาน ใครมีหลักฐานที่ดีกว่า ผมว่าคนนั้นสามารถต่อสู้ได้มีน้ำหนักมากกว่า?
สวัสดิ์ : แต่ที่ผมพูดผมพูดจากพยานหลักฐาน ผมไม่ได้พูดเองนะ
ผู้เสียหายส่งมาส่วนนึง เป็นคุณข้าวโพดส่งมา ข้างบนเป็นชื่อนานา ข้างล่างเป็นชื่อคนอื่น?
สวัสดิ์ : นานาส่งมาให้ข้าวโพด เพื่อให้รู้ว่าเอาไปให้คนปล่อยเงินกู้จริง แต่พอผมมาดูรหัส มันไม่มี รายการนี้บอกว่าโอนไป 1.9 ล้าน หรือ 2 ล้าน พอดูสเตทเมนต์วันนี้มันไม่มี ผมตาลายหรือเปล่า ช่วยผมดูหน่อย ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเลขเดียวกัน ยังสงสัย พอกลับมาถึงบ้าน นั่งติ๊กกับลูกน้อง ให้ลูกน้องช่วยเช็ก สองอันรหัสเดียวกัน เราทดลองทำโอนของเราทีนึง เฮ้ย มันคนละรหัสนะ
จริงๆ มีหลักฐานบางอย่างจากผู้เสียหายที่ส่งมาให้เหมือนกัน?
สวัสดิ์ : บางอย่างอยากพูดให้ทั้งหมด แต่ผมเป็นทนาย บางอย่างมันอยู่ภายใต้จรรยาบรรณของทนาย เราพูดไม่ได้ ถ้าผมพูดไป เขาไปร้องผมคดีมรรยาท พี่หนุ่มรับผิดชอบผมไหวมั้ย ที่บอกว่าผมไม่รู้ ความจริงผมรู้ แต่พูดไม่ได้ เพราะกระทบบุคคลที่สาม
แก้วต้องฟังไว้นะ?
ทนายแก้ว : (หัวเราะ)
ถอนหายใจมั้ย?
ดีเจบอย : บางเรื่องเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้ ขนลุกทุกเส้นเลยเนี่ย ลุกทั้งตัวด้วย เราไม่เคยรู้มาก่อน
วันนี้คุณนานาต้องคดีแล้ว เป็นผู้ต้องหา สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ตร.กำลังดูอยู่ว่ามีคนใกล้ชิดไปสมรู้ร่วมคิดด้วยกันหรือเปล่า หลักต่อมาวันนี้เป็นการประกันตัวนานา ต้องไปดูว่าศาลจะให้ประกันหรือไม่ ผมเชื่อว่าประมาณสักล้านนึง แก้วมองยังไงเรื่องนี้?
ทนายแก้ว : หลักการให้ประกันตัวมีสองข้อ ว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานมั้ย กับมีพฤติการณ์หลบหนีมั้ย แต่ตามแนวคำพิพากษา หรือตามแนวที่ผ่านมา ศาลมองจำนวนทุนทรัพย์เป็นสำคัญ ทุนทรัพย์ความเสียหายที่มูลค่าเยอะๆ ศาลก็จะปฏิเสธไม่ให้ประกันตัว ตามที่ผ่านมา ไม่ว่าคดีบอสพอลหรืออะไรก็ตาม อยู่ในเรตเดียวกัน อัตราเดียวกัน ก็อยู่ที่ดุลยพินิจศาล ไม่อาจไปก้าวล่วงได้ครับ
กรณีที่นานาพยายามแย้งในมุมตัวเอง เขาพยายามแย้งว่าเขาจ่ายเงินไปแล้ว 71 ล้านบาท เขามีสัญญาอยู่ที่ข้าวโพด 70 ล้าน ก็น่าจะหักกลบกันหมดแล้ว มุมการต่อสู้ของตัวนานาเอง น่าจะต่อสู้มุมที่ว่าดอกเกินกฎหมายกำหนด พอได้รับดอกแบบนี้ไปถือว่าเป็นโมฆะ ฉะนั้นดอกที่คุณได้มาถือเป็นเงินต้น รับสภาพหนี้ 70 ล้าน แต่เขาคืนดอก 71 ล้าน วันนี้จะมาทวงอะไรอีก น่าจะพอแล้วสิ แต่ทางผู้เสียหายบอกว่าไม่ใช่ อันนี้คือคุณหลอกให้เราไปลงทุน อย่าไปคิดประเด็นว่าเขายืมเงิน นานาสู้ว่าเขายืมเงินแล้วจ่ายดอกเท่านี้ แต่ผู้เสียหายเขาบอกว่ากูไม่ได้ให้เงินมึงยืม กูเอาเงินไปลงทุน เงินที่ได้มาคือผลประโยชน์ คือเงินปันผลที่กูต้องได้เพราะลงเงินไป ต่อให้ได้ 100 ล้าน อันนี้ก็คือเงินปันผลที่ต้องได้ แต่ต้นต้องอยู่ ผู้เสียหายมองแบบนี้ ขณะที่นานาสู้ว่าไม่ใช่ เงินนี้คือเงินยืม ดอกได้ไปแล้ว 4 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ฉะนั้นจ่ายเงินต้นเท่าไหร่ หักกลบดอกไป นี่คือการต่อสู้ในชั้นศาล แต่เรื่องไม่ได้จบอยู่แค่นี้ เพราะถ้านานาสู้มุมนี้ ผู้เสียหายบอกเลยว่านานาจะมาหัวหมอแบบนี้ไม่ได้ เพราะเวลาคุณเอาเงินฉันไปให้บุคคลที่สามไปลงทุนปล่อยกู้ นานาเอาไปให้จริงมั้ย นานาต้องพิสูจน์กับคนเป็นเจ้าของเงิน พิสูจน์กับข้าวโพดก็ได้ว่าโอนเงินให้บุคคลที่สามที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือยัง นานาก็มีสลิปว่านี่ไง โอนเงินไปจริงนะ เช่นอันนี้ นานาส่งภาพนี้มาให้ ว่านี่คือตัวเงินที่เขาโอนให้บุคคลที่สามแล้ว โอนไป 2 ล้าน แล้วโอนกลับมา 1 แสน แล้วโอนให้กันเองอีก 5 หมื่น อันนี้เป็นสลิปที่นานาส่งให้ข้าวโพด และยืนยันให้ข้าวโพดว่าฉันโอนเงินให้บุคคลที่สามแล้ว ข้าวโพดก็เอาตรงนี้มาเป็นหลักฐานว่ากูให้เงินมึงไปลงทุนจริงๆ กูไม่ได้ให้เงินมึงยืม แล้วมึงยังส่งสลิปมาให้กูเลย ว่าเอาเงินไปส่งให้กับคนที่สาม เพื่อเป็นการลงทุน ฉะนั้นนานาจะมาบอกว่ายืมเงินกูได้ยังไง กูลงทุน อันนี้เป็นหลักฐานที่ฝั่งผู้เสียหายเขาต้องสู้ แต่ที่พีคไปกว่านั้นอยู่ตรงนี้ สลิปที่นานาได้โอนไปให้คนที่สาม แล้วส่งกลับมาให้ข้าวโพดดูว่าโอนไปแล้ว มันแปลกตรงนี้ รหัสอ้างอิงสลิป 2 วัน ยอดต่างกันนะ วันที่ต่างกัน แต่รหัสอ้างอิงอันเดียวกัน แต่โอนคนละวัน จำนวนเงินคนละจำนวน ฉะนั้นพอเพื่อนเห็นตรงนี้ เขาบอกเลยว่า นานา มึงไปทำสลิปเหมือนกัน พูดง่ายๆ สลิปปลอม ส่งมาให้กูเหรอ
สวัสดิ์ : แล้วมันเป็นไปได้มั้ย เลขอ้างอิงเลขเดียวกัน
ทนายแก้ว : เป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่ มันคนละยอด คนละวันกัน
สวัสดิ์ : ที่ผมดูมีหลายใบที่ตรงกัน
ทนายแก้ว : มีหลายครั้งเหรอครับ
อันนี้ก็เป็นมุมผู้เสียหายที่เขาพยายามยืนยันมาตลอดว่าฉันลงทุน ไม่ได้มีการยืม นานาส่งสลิปมาให้ดูในหลายๆ ครั้ง รหัสอ้างอิงตัวเดียวกัน แต่เงินคนละตัวกัน วันละคนละวัน?
สวัสดิ์ : แล้วบัญชีคนถูกอ้างอิง ไม่มีเงินเข้าตามนี้ เขาเอามาให้ผมดูแล้ว ผมว่าผมตาไม่ลายนะ เราก็ไม่รู้ใครเป็นใคร
ต่อสายหา “ข้าวโพด” รู้จักนานามานานแค่ไหน?
ข้าวโพด : รู้จักนานามา 8 ปี ข้าวโพดรักนานามากเลยค่ะ ข้าวโพดอธิษฐานให้ทุกวันให้ครอบครัวเขา เพราะครอบครัวเราเป็นเพื่อนกัน สามีเราสองคนก็สนิทกัน ข้าวโพดรักนานาเหมือนคนในครอบครัว โพดบอกเลยนางมาแรงแซงโค้งมาก โพดมีกลุ่มเพื่อนสนิทประมาณ 20 กว่าปี แต่หลังๆ ข้าวโพดสนิทกับนานาสุด ข้าวโพดคุยกับนานาวันละ 3-4 ชั่วโมง ครอบครัวเราสนิทกันมาก ลูกๆ เราสนิทกันที่สุด รักกันมากค่ะ ข้าวโพดเอาลูกเขามาเลี้ยง เสาร์อาทิตย์เราอยู่ด้วยกัน เราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน เราสนิทกันที่สุดเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้น ทำไมอยู่ดีๆ คุณถึงให้เขาเอาเงินไปลงทุน หรือไปกู้ยืมเงิน อยากให้ข้าวโพดลองบอกหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น?
ข้าวโพด : ได้ค่ะ แต่ก่อนถึงจุดนั้น ข้าวโพดต้องขอโทษคุณทนายสวัสดิ์มากเลย วันนี้จู่โจมมาก ทนายสวัสดิ์เพิ่งรู้ตัวว่าต้องมาออกรายการโหนกระแสตอน 10.45 น. แกเลยไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรไปเลย ก็ขอโทษแกด้วย แกอาจจะคัฟเวอร์หลายๆ ช้อยส์ไม่ได้ เรื่องข้าวโพดกับนานา นานาเราเห็นตามโซเชียลเขาเป็นคนขยัน เป็นนักธุรกิจ ข้าวโพดก็มองนานาเป็นคนนั้น ข้าวโพดพูดกับนานาตลอดเวลาว่ากูนั่งอยู่กับมึงทุกวันเนี่ย เรารู้สึกด้อยเลย เพราะนานาโคตรขยันเลย นางชอบชวนเพื่อนๆ ทำธุรกิจ ข้าวโพดเป็นนักธุรกิจเช่นเดียวกัน นางชอบมาบอกว่า เฮ้ย เราทำธุรกิจกันมั้ยเพื่อนสักตัวนึง ข้าวโพดเคยจะทำธุรกิจหลายตัวกับนางแล้ว อย่างกาแฟลดน้ำหนักเอย ยาดมเอย เซรั่ม เราเคยจะไปจดทะเบียนทำธุรกิจกันหลายตัว แต่ไปๆ มาๆ ไม่เกิดขึ้น เพราะนางชอบพูดว่าเฮ้ย ทำไมเราต้องมานั่งทำธุรกิจกัน กูรู้จักเพื่อนที่โรงเรียนคนนึง เขาเป็นคนเอาเงินหลายๆ คนไปลงทุนร่วมกันทำเป็นกองทุน เอาไปปล่อยตรงโน้นตรงนี้ หรือเพิ่มการลงทุน ข้าวโพดเคยเจอบุคคลคนนั้นบ้างประปรายตามที่ต่างๆ เห็นเขามีตัวตนที่แท้ทรู แต่ข้าวโพดไม่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้ เพรานานาห้ามเอาไว้ว่าอย่าไปคุยกันนะ เขาไม่ชอบคนอย่างมึงแน่ๆ เลย มึงเสียดังเขากลัว เขาเป็นคนเงียบๆ โพดก็ไม่กล้าไปคุยกับเขา พอเจอเขาก็สวัสดีเขา ยิ้มแย้มปกติ ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับเขาเลยเป็นปีๆ จนมีวันนึงเขาก็เริ่มแล้ว บอกว่าได้เงินมาแล้วก้อนนึง จะยืมแค่ 3 เดือน เพื่อนเอาไปเลย 7 เปอร์เซ็นต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 4 เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ ครั้งที่มีการชวนลงทุน เขาจะเป็นคนออฟเฟอร์เปอร์เซ็นต์มาให้ ข้าวโพดไม่เคยขอ เพราะหนึ่งเราไม่รู้จักใครอยู่แล้ว เราฟังจากนานาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เขาบอกโพดช่วยจดให้หน่อยนะ โพดเป็นคนละเอียดเรื่องตัวเลข ชื่อคนโน้นคนนี้ หลังๆ มาก็รู้แล้วว่าเป็นชื่อปลอม มโนขึ้นมา ข้าวโพดมารู้ภายหลัง
ชื่อที่เขาเอามาอ้างว่ามี่แหล่งทุนคือชื่อปลอม?
ข้าวโพด : ปลอมค่ะชื่อนางนก นางหนูบ้าง แต่ข้าวโพดก็จดตามที่เขาให้จดนางให้จดอะไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน โพดก็ทำไป ส่วนเพื่อนอีกสองท่านโพดก็ช่วยดูบัญชีให้เขาด้วย แต่อีกสองท่านจะโดนชักชวนลงทุนอื่นๆ ลงทุนหุ้น แอบอ้างชื่อคนอื่นๆ อีก เรื่องนี้อยู่ในสำนวนอยู่แล้ว แต่เรื่องแอบอ้างชื่อ นานาเก่งที่สุดเลย แอบอ้างตลอดเวลาเลยค่ะ บางทีชื่อเยอะ เอาชื่อคนใหญ่ๆ สำคัญในสังคม เราก็ไม่กล้าไปคุยกับเขา เราเชื่อนานาอยู่แล้ว เพราะเขาดูเป็นคนขยันและกว้างขวาง เราไม่ตะกิดตะขวงอะไรอยู่แล้ว เขาให้โอนเท่าไหร่เราก็โอน สิ้นเดือนรอรับเงินจากนานา เราก็แฮปปี้ดี เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ
เงินก้อนแรกเท่าไหร่?
ข้าวโพด : ลงไป 3 ล้านค่ะ ไม่มีการกู้ยืมอยู่แล้วค่ะข้าวโพดรักนานามาก ถ้านานาจะมายืมเงิน ข้าวโพดให้เขาอยู่แล้วโดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งก่อนหน้านั้นข้าวโพดให้อยู่แล้ว ข้าวโพดรักใครแล้วรักสุดตัว สุดโต่ง ดูเป็นคนแรงๆ นะคะ แต่ใจดีและซื่อยื้อมาก ตอนข้าวโพดรู้ว่านานาแอบอ้างว่าโดนอายัดบัญชีโดยป.ป.ง. ซึ่งมารู้ภายหลังว่าไม่จริงเลย ข้าวโพดสงสารเขามาก เขาบอกเขาโดนอายัดบัญชีตั้งแต่เดือนกพ.โพดก็สงสารเพื่อนมากเลยที่ไม่มีเงิน เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมาก ป.ป.ง. ปิดเงินเขา สามีเขาก็โดนด้วย โดนทั้งคู่ สาวไปถึงคนใหญ่คนโต ไปพูดถึงคดีอื่นๆ ว่าเขาซวยไปด้วย โดนหางเลข ข้าวโพดสงสารเขามาก ข้าวโพดให้เครดิตการ์ดเขาใช้ไปเลย ให้ไปเลย ไปรูดในกิจกรรมต่างๆ นี่คือข้าวโพดที่แท้ทรู นานาเดือดร้อน ข้าวโพดให้รูดเครดิตการ์ด เขาเดือดร้อนเรื่องเงิน ข้าวโพดไม่มีเงินแล้ว เงินข้าวโพดทำมาทั้งชีวิตตั้งแต่อายุ 15 ก็อยู่ที่เขาหมดเลย ข้าวโพดไปยืมญาติโกโหติกามาให้เขา ถ้าข้าวโพดจะพูดว่าเป็นการยืมเงินกันระหว่างข้าวโพดและนานา มันไม่ใช่อยู่แล้ว เพราะข้าวโพดให้นานาใช้เครดิตการ์ดส่วนตัวและยืมเงินญาติพี่น้อง ข้าวโพดไม่เหลือเงินต้นแม้แต่บาทเดียว เพราะไปอยู่ที่เขาหมดแล้วค่ะ
ครั้งแรกให้เงินเขาไป 3 ล้าน ตกลงได้เงินปันออกมาเท่าไหร่?
ข้าวโพด : งวดแรกที่ได้เลย ปังปุริเย่มากเลยนะคะ 7 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังๆ มาก็ลดลงเรื่อยๆ ตอนนั้นตื่นเต้นมาก จริงๆ ข้าวโพดควรเสพข่าวนิดนึงเนอะ ข้าวโพดมีไม่เคยดูพวกแชร์ชม้อย แชร์แม่มณี ข้าวโพดอ่านพวกนี้ก็น่าจะเข้าข่ายข้าวโพดตอนนั้นเลย ได้อะไรเยอะๆ โอ้โห นานาเธอนี่สุดยอด ออฟเฟอร์ฉัน 7 เปอร์เซ็นต์เลย รีบโอนทันที
ดอกหักเลยมั้ย 7 เปอร์เซ็นต์?
ข้าวโพด : หัก ณ ที่จ่ายทันทีเลยค่ะ นานาเป็นคนจัดแจงทุกอย่าง ข้าวโพดเหมือนเสมียนให้นานานา นานาให้ทำอะไร คนเท่าไหร่ หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ ข้าวโพดก็เป็นเสมียนให้นางค่ะ
จาก 3 ล้านทำไมลงไปเยอะแยะมากมาย จนกลายเป็นสิบล้าน?
ข้าวโพด : พอนั่งคุยกันอยู่ นางก็จะบอกว่าเฮ้ย โพดลูกค้ามาแล้วเว้ย โพดมีเท่าไหร่โพดลง นานาก็โอนสลิปมาให้ดู แล้วชอบมากดดันว่าถ้าโพสต์ไม่เอา เพื่อนอีก 2-3 คนจะมาเอา ตอนนั้นตื่นเต้น เป็นช่วงที่นานาหลอกลวงให้ลงทุนเป็นช่วงโควิด ข้าวโพดเป็นนักธุรกิจ เงินมันหายาเงินกว่าข้าวโพดจะขายน้ำหอม กว่าจะขายครีมได้สักกระปุก เลือดตาแทบกระเด็น ตอนนั้นเศรษฐกิจมันแย่มาก ข้าวโพดทำธุรกิจอะไรมันหนืดไปหมด นานาซึ่งเป็นเพื่อนที่รักมาออฟเฟอร์ 4-7 เปอร์เซ็นต์ ข้าวโพดตาลุกวาว นานาบอกว่าโพดมึงโอนเท่าไหร่ กูโอนเท่านั้น เราไปคู่กันเพื่อน เดี๋ยวบัญชีเราจะได้ง่ายต่อการทำ มึงโอน 4 กูโอน 4 มึงโอน 5 กูโอน 5 เดี๋ยวกูไปหาลูกค้ามาให้มึง ข้าวโพดก็จัดแจงหลังบ้าน นานาให้โอนเท่าไหร่ข้าวโพดก็โอนไปเท่านั้น บางวันข้าวโพดเพิ่งได้ผลกำไรมาสิ้นเดือน นางรู้แล้ว อีกสองวันนางก็โทรมาเฮ้ย มึง ลูกค้ามาอีกแล้ว มึงโอนเร็ว บางทีข้าวโพดยังไม่ได้ใช้เงินค่ะ เงินผ่านไปเหมือนลมตด มาปุ๊บออกทันที
คุณได้เงินปันผลกลับมาปุ๊บ ยังไม่ทันเข้ากระเป๋า ก็ออกอีกแล้ว?
ข้าวโพด : ใช่ค่ะยังไม่ทันได้ใช้ส่วนตัว ก็ออกจากบัญชีไป เพราะนางลูกค้ามาประจำ เหมือนนางรู้จังหวะชีวิตของข้าวโพดไงคะ เพราะข้าวโพดถูกนางครอบงำอยู่ คุยกันวันละ 3-4 ชม. เรื่องส่วนตัว เรื่องเงิน แล้วนางจะมีแต่ดราม่า บางทีโพดขอโน่นของนี่เกี่ยวกับธุรกิจ นางก็เอาดราม่ามากลบ บางทีโพดก็เอ๋อๆ เบลอๆ ถามตอบอะไรก็ไม่ตรงประเด็น ก็รู้สึกมาสักพักนึงแล้ว แต่โพดก็ปล่อยผ่าน เพราะว่าเพื่อนเรา เรารัก เรื่องเล็กๆ เราปล่อยผ่าน แต่คิดว่ามีอะไรตุๆ มาสักพักนึงแล้วค่ะ
ความมาแตกตอนไหน?
ข้าวโพด : โป๊ะแตกมากเลยค่ะ ที่เขามาบอกว่าป.ป.ง.ปิดบัญชีเขากับสามีเขา เราก็เฮ้ย อะไรจะปิดกันง่าย แล้วไปอ่านมาคนอื่นปิดไม่เกิน 3-4 เดือนแต่อีนี่ปิดอะไรเป็นปี แล้วโพดก็กลัวว่าอีนานามึงไปทำอะไรมา จนเน่าเฟะเป็นม้าดำหรือเปล่า โพดก็กลัวเองว่านางไปทำอะไรมาหรือเปล่า โพดเลยไปเช็กเองว่านางโดนอะไร เสร็จแล้วป.ป.ง.บอกว่าชื่อนี้ สองสามีภรรยา ไม่เคยมีการติดป.ป.ง. เขาไม่รู้เรื่อง โพดก็เก็บไว้ในใจ เอาแล้วเว้ย โป๊ะหนึ่ง เสร็จแล้วนานานางพลาด คนโกหกไงคะ มันจะพลาดหลุดโน่นหลุดนี่ ถ้าไม่ใช่ความจริง บางทีนางบอกบัญชีถูกอายัดอยู่ แต่กลับโอนเล็กๆ น้อยๆ ข้าวข้าว ค่าโน่นค่านี่มา เป็นชื่อตัวเองซะอย่างนั้น โพดก็บอกอ้าวมึง ไหนบอกบัญชีถูกอายัดไง เขาก็บอกว่ากูลืมเล่าให้ฟังว่าอันนี้เขาเปิดให้กูแล้ว โพดก็แบบ เอาแล้วมึง ตุๆ ทำไมบัญชีนี้เปิดบัญชีนี้ปิด เครดิตการ์ดถูกอายัดด้วย ทั้งผัวทั้งเมีย แต่มาใช้ของตู แล้วเกิดอะไรขึ้น บางทีทำไมรูดเครดิตการ์ดได้ บางทีรูดเครดิตการ์ดไม่ได้ พูดไม่เคยตรงกันเลยค่ะ จนวันนึงมีวันที่ข้าวโพดไม่ไหวแล้ว อยากไปคุยกับนางว่าเกิดอะไรขึ้น ข้าวโพดกับเพื่อนอีกสองคนที่ร่วมชะตากรรม ร่วมเวรกรรมไปบ้านนาง นางเลยโชว์เอกสารป.ป.ง. เชื่อมั้ยคะวันนั้นข้าวโพดอัดเทป อัดวิดีโอไว้หมดเลย นางไม่รู้ตัว ทุกคนได้ยินพร้อมๆ กันเลยนะคะ
เอกสารป.ป.ง.เขาเปิดเอกสารให้ดูเลยเหรอ?
ข้าวโพด : เอกสารปริ้นท์จากซองเลยค่ะ แต่ข้าวโพดถ่ายไม่ทันเพราะเกรงใจมัน เพราะเชื่อมั้ยคะ โพดยังคิดเลยว่าป.ป.ง.ผิดพลาดแหละ นานาถูก แต่โพดกับเพื่อนสองคนมองหน้ากัน ใจหล่นไปที่ตาตุ่มแล้วค่ะ เอกสารป.ป.ง.เจือจางมาก เหมือนปริ้นท์มาจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้าวโพดรู้อยู่แล้วว่าเป็นเอกสารปลอมค่ะ ทั้งสามีและภรรยาเขาบอกว่าเนี่ยโดนอายัดบัญชีมาหลายเดือนแล้ว ในใจคิดว่าสูญแล้วตู ซวยแน่ๆ แล้วตู โดนหลอก แต่ตอนนั้นคิดว่าไม่โดนหลอกหรอก เพื่อนมันไม่ทำกับเรา ถึงโดนหลอก เดี๋ยวมันก็หาคืนมาให้ เพราะมันรักเรา เหมือนเรารักมัน เสร็จแล้วก็มีเรื่องโป๊ะที่สุดในมหากาพย์ คือเรื่องเช็ค 5 ใบนั่นแหละค่ะ ซึ่งมันทำให้ข้าวโพดหมดศรัทธากับชีวิตไปเลย เพราะข้าวโพดเองก่อนทำอะไรเรื่องเพื่อน ข้าวโพดตั้งสติก่อน ข้าวโพดเช็กธนาคาร วันนั้นหลังจากนางนัดข้าวโพดไปเจอที่บ้านเพื่อเปิดใจ เราคิดว่าวันนั้นเปิดใจแล้วเนอะ แต่กลับไปบ้านข้าวโพดนอนไม่หลับเลย พระเจ้าบอกข้าวโพดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง ข้าวโพดอย่าเพิ่งหลับ ตื่นไปเช็กพรุ่งนี้ ข้าวโพดเช็กเช็ค 5 ใบนี่แหละค่ะ ที่นางแอบอ้างว่าเอาไปลงทุนต่อให้ ให้เราสบายใจ 200 กว่าล้าน มันแท้ทรูยังไง เขามีจริงหรือเปล่า ข้าวโพดต้องช่วยเหลือตัวเอง ข่าวโพดเลยไปเช็กในระบบ ว่าเช็คนี้เป็นของใคร ก็เลยทราบมาว่าเช็ค 5 ใบ เป็นของนายปริญญา อินทชัย หรือเวย์ ที่ทุกคนรู้กันนี่แหละค่ะ
เช็ค 5 ฉบับนี้เขาเอามาวาง แล้วบอกว่าเป็นของคนที่ 3 ที่เอาไปลงทุน มันถูกเปิดเผยว่าไม่ใช่เช็คของบุคคลที่สาม แต่เป็นเช็คของเวย์เอง คนที่เขียนเช็คคือใคร?
ข้าวโพด : ขอตอบแบบโง่ๆ ข้าวโพดไม่ใช่ตร. ไมใช่ทนาย ไม่ใช่นักสืบ นานาลายเซ็นเป็นยังไง โพดรู้จักค่ะ ข้าวโพดรู้จักลายมือนานา ข้าวโพดบอกเลยว่านานาเซ็นเองค่ะ การันตีมั้ยไม่การันตี แต่นี่คือลายมือนานา ลายมือคนที่เขียนตัวอักษรไม่ใช่ลายมือนานา แต่เป็นเด็กที่บริษัทเป็นบัญชีเก่า เขาอินบ็อกซ์มาหาข้าวโพด เพราะออกรายการพี่หนุ่มทำให้โป๊ะแตกหลายบ้ง พอเช็คนี้ออกไป น้องเขาจำได้ว่าเขาเคยเขียนเช็ค 5 ใบนี้ เป็นลายมือเขาเอง แต่เช็คไม่รู้เป็นของใคร แต่คนเซ็นคือนานากับบัญชีเขาเป็นคนเซ็น
มันก็ชัดเจนในตัวมันเอง ว่าถ้าเป็นเงินยืมจริงๆ ไม่ต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้?
ข้าวโพด : เงินยืมก็มีค่ะ ยืมเพราะรัก เป็นเรื่องปกติที่เพื่อนยืมเงินกันอยู่แล้ว ถ้าเพื่อนมีปัญหาขัดสน ข้าวโพดให้อยู่แล้วค่ะ แต่อันนี้เป็นการเอาเงินไปลงทุน แล้ววันนึงนานาจะมาโมเมบอกว่าสิ่งที่กูให้มึงในแต่ละเดือนเป็นเงินต้นนะมึง มันก็แย่สิคะ ถ้าข้าวโพดรู้ตั้งแต่แรกว่าจะเอาเงินไปก้อนนึงนะ แต่จะชำระเบี้ยเป็นเบี้ยหัวแตก 2 ปี เป็นเงินต้นมึงนะ คิดว่าคนประสาทดีๆ เขาจะทำกันมั้ย ใครจะไปโง่ทำ ให้อยู่ในแบงก์ธรรมดาดีกว่า นางมาชวนโพดเอง ก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่นางเป็นคนออฟเฟอร์ให้ ถ้านางบอกว่าร้อยละบาท ร้อยละสอง ร้อยละร้อย ก็ขึ้นอยู่กับนานาออฟเฟอร์ค่ะ โพดไม่เคยขอสิ่งที่เขาออฟเฟอร์เลย ถ้าวันนึงจะมาบอกว่าเงินต้นมันครบแล้วนะ ถ้ามันจะคิดแบบนั้น มันเสื่อมมากที่คิดแบบนั้น เพราะเราโดนหลอกอยู่ เพราะหนึ่งสภาวะทางจิตใจเราก็หายไปหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรแล้ว สองเงินต้นตูหมดไปแล้ว
ไปทำข้อตกลง 70 ล้าน?
ข้าวโพด : พอเขารู้ตัวว่าเขาโป๊ะ เขาก็บอกว่าเงินต้นมึงอยู่กับกู อีโพดมึงไม่ต้องกลัว มึงรู้จักกู อีโพดกูรักมึง มองตากันร้องไห้กัน ข้าวโพดบอกเลยวันที่ข้าวโพดรู้เรื่องโป๊ะ รู้ความจริงทุกอย่าง ข้าวโพดกอดคอร้องไห้กับเขา 2 ชม. โพดยังพูดกับเขาว่าเราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่มั้ยมึง มันจะไม่ทำลายความรักเราใช่มั้ย เขาบอกโพดมึงจำไว้นะ กูเป็นคนในครอบครัวของมึง กูไม่มีทางทำให้มึงกับสเตฟาน (สามี) และลูกๆ ลำบากแน่นอน กูเอาเงินต้นมึงไป 70 เดี๋ยวกูให้ดอกเบี้ยมึงอีก มึงอยากได้เท่าไหร่เขียนมา เป็นการการันตีว่ากูบริสุทธิ์ใจทุกอย่างว่าเงินต้นอยู่ที่มึง มึงเอาเช็คไปอีก 2 ใบเพื่อน นี่คือกูนานา ไรบีนา โพดก็เลยเชื่อใจเขา 100 เปอร์เซ็นต์ คือกินหญ้าแล้วกินหญ้าอีกเป็นกระบุ้งๆ เลยค่ะตอนนั้น
ความแตกเขายอมรับหรือไม่ยอมรับ?
ข้าวโพด : มีเทปที่พี่หนุ่มแว้บออกมา 5 วิ วันที่โพดกับเพื่อนอีกสองคนไปนั่งคุยกับเขา เขาพูดความจริงออกมา 35 เปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะคะ หลังจากนั้นก็มีความจริงที่ผุดออกมาอีกเป็นร้อยๆ พันๆ เรื่อง เหมือนฟังนิทานอเวตาอะไรไม่รู้ตลอดเวลา เขาบอกแทนที่จะเอาเงินพวกเราไปทำธุรกิจในการลงทุนอื่นๆ เขาเอาไปใช้เอง กูนี่แหละเอาไปใช้เอง ไม่ได้เอาไปไหนเพื่อน ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูด ควรทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลง สำหรับข้าวโพดน่ะแย่ลง เฮ้ย เอาไปให้คนอื่นซะยังดีกว่า สรุปเงินอยู่ที่มึงหมดเลยเหรอเอาไปเป็นปีๆ เขาบอกใช่ อยู่ที่เขาหมดเลย เขาเอาลงไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้เจ๊ง ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเท็จ แต่สำหรับข้าวโพดไม่มีอะไรจริงแล้ว ณ จุดนี้เขาบอกเขาเอาไปลงทุนหุ้นเจ๊ง คริปโตเจ๊ง แล้วเขาบอกว่าเขารักสามีเขา เขาเอาไปเปย์สามีเขาในการทำมิวสิกวิดีโอเอยเอาไปซื้อรถจีวากอนเลย ซื้อโน่นนี่นั่น เวย์อยากได้นาฬิกา เอ้า ได้ เวย์อยากได้รถจีวากอน เอาได้ บ้านเราอยากได้ที่เอาไปลงทุนที่ อยากได้รีสอร์ตเอาไปลงทุนรีสอร์ต ปนเปกันในครอบครัว เงินไม่ได้หายไปไหนนะเพื่อน กูเอาไปใช้เอง ไม่ได้เอาไปลงทุนอย่างอื่นจ้า
ที่ทราบเรื่องข้าวโพดมาแรกๆ เรื่องนี้ทำให้ตอนแรกคิดตัดสินใจย้ายโรงเรียนลูกเลย จริงมั้ย?
ข้าวโพด : อยู่แล้วค่ะ ตอนแรกข้าวโพดออกตัวแรงเลยนะ ข้าวโพดเป็นนักธุรกิจทำเงินได้มากกว่าสามีอยู่แล้ว คุณสามีเป็นพนักงานโรงแรม เป็นผู้บริหารก็จริง แต่เงินเดือนไม่ได้สูงส่งอะไรให้ลูกสามารถไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์ได้ ทำให้ข้าวโพดต้องมานั่งคิดทบทวน ข้าวโพดกับสามีสนิทกันเราคุยกันทุกเรื่อง เรามาคิดว่าตอนนี้รายได้เรามันหายไปเลย เงินต้นที่เก็บมาตั้งแต่อายุ 15 เป็นเด็กเสิร์ฟที่อเมริกา ตอนนี้มันหายไปหมดแล้ว เรามาตั้งสติกันว่าเราควรทำยังไงกับไลฟ์สไตล์ของเรา อย่างแรก ค่าเทอมลูกสองคน เราควรทำยังไงดี เราคิดว่าเอาลูกออกจากโรงเรียนดีมั้ย โรงเรียนสำคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกเราจะเป็นคนไม่เก่งไม่ดี ถ้าย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนไทย การสอนลูกสอนหลานอยู่กับพ่อแม่ ลูกจะได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรา เราคิดไปถึงจุดนั้น แต่คุณสเตฟานเขาไม่ยอมทิ้งเลย เขาบอกว่าถ้าเราต้องขายทุกอย่างเพื่อให้ไลฟ์สไตล์เราดร็อปลงจนไม่เหลืออะไรแล้ว แต่ลูกไอต้องไม่ย้ายโรงเรียน เพราะพ่อเขารักลูกมาก เขาอยากให้ลูกมีไลฟ์สไตล์เหมือนเดิม แล้วโรงเรียนติดกับรั้วบ้านข้าวโพดเลย แทบจะโยนลูกข้ามรั้วไปได้ ไม่ใช่แค่โรงเรียนอินเตอร์นะ ลูกโพดมีความสุข ไม่ต้องเจอรถติดอะไรเลย เป็นลูกที่อารมณ์ดี พ่อเขาอยากให้ลูกมีความสุขในการเดินไปโรงเรียนได้ โพดกับสเตฟานเลยขายทรัพย์สินที่มีบางส่วนเพื่อมาจ่ายโรงเรียนลูก ซึ่งตอนนี้ก็ถูกทวงมา
เมื่อก่อนเรามีรายได้มีเงินจ่ายให้ลูกอยู่แล้ว พอมาวันนี้โดนเรื่องนี้เข้าปึ้ง ทำให้ทบทวนว่าจะเอาลูกไปเรียนที่อื่นเพราะสู้ไม่ไหว วันนี้ก็ต้องสู้กันต่อไป?
ข้าวโพด : ใช่ค่ะ แต่ข้าวโพดมีพระเจ้า มีพระเยซู ข้าวโพดถูกสอนมาว่ายังไงพระเยซูไม่ทอดทิ้งเราอยู่แล้ว ข้าวโพดเชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นโกงไป แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคะ แต่เชื่อว่าพระเยซูจะประทานพรให้ข้าวโพดได้กลับมามีเหมือนเดิม ไม่เป็นไร ข้าวโพดเชื่อตรงนั้น มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่เดือน ข้าวโพดอาจมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ แต่เชื่อว่าข้าวโพดจะโอเคค่ะ
ได้คุยกับนานาล่าสุดเมื่อไหร่?
ข้าวโพด : เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งคะ ทวงเงินที่ข้าวโพดไปยืมน้ามาให้มันนี่แหละค่ะกลายเป็นว่าข้าวโพดไม่ได้เงินกลับคืนมา เป็นหนี้แทนเขาด้วยนะคะ เพราะข้าวโพดใช้เครดิตตัวเอง เราเครดิตดีอยู่แล้ว ข้าวโพดไม่เคยบิดเบี้ยวเงินใคร ทำทุกอย่างสุจริต ข้าวโพดไปขอยืมเงินใคร ทุกวันนี้เชื่อว่าหลายๆ คนให้ยืม เพราะข้าวโพดเป็นคนซื่อตรง ข้าวโพดยืมคุณน้าที่รักกันมา ไปให้นานา เป็นคนโง่อย่างนั้นเลย
เพื่ออะไร?
ข้าวโพด : เขาบอกเขาถูกป.ป.ง.อายัด ไม่มีเงินจ่ายค่าบินไปทำบาสเก็ตบอลอะไรของเขานี่แหลค่ะ โพดเลยยืมเงินน้า 5 ล้านบาท ก็กลายเป็นเราเป็นหนี้แทนไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ ซวยอีก นานาไม่ต้องพูดว่านี่คือการยืมเงิน นานารู้โคตรรดี ข้าวโพดมีร้อยให้ร้อย มีร้อยให้พัน ยืมเงินเป็นอีกส่วนนึง เอาเครดิตการ์ดฉันไปใช้ได้เลย
ภาพนานาถูกคุมตัวเมื่อวาน?
ข้าวโพด : เห็นแล้วร้องไห้เลย โพดนั่งทรุดคิดอยู่กับตัวเอง กับเพื่อนๆ และคุณสามีว่าเวรกรรมมันมีจริง โพดเชื่อระบบกฎหมายของประเทศไทย แต่พอเห็นภาพนั้น ข้าวโพดกับสเตฟาน เขาออกมาจากที่ประชุมร้องไห้เลย เขารักนานามาก นานาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ซื่อๆ บอบบาง ในสายตาสามีข้าวโพด ข้าวโพดร้องไห้ปล่อยโฮ มือไม้สั่นเลยสิ่งที่เห็นมันบาดใจมากว่านี่คือเพื่อนที่เรารัก นี่คือครอบครัวของเราเขาถึงจุดนี้ได้ยังไง ตอนแรกคิดว่ากูผิดหรือเปล่าวะ เราทำให้เพื่อนเป็นแบบนี้หรือเปล่า แต่พอเรามีสติกลับมา เขาทำตัวเอง ไม่ใช่เราทำ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวง เป็นไปตามกฎแห่งกรรมและกฎหมายถ้าเขาไปถึงจุดนั้น เขาต้องคิดมาแล้วว่าวันแรกที่เขามาชวนโพดลงทุน วันแรกที่เขาทำเช็คปลอมให้โพดหลายๆ ใบ วันแรกที่เขาทำสลิปปลอมให้โพด วันแรกที่เขามีชื่อนางนก นางหนู นางก.ข.ค.มาหลอกลวงโพด เป็นสิ่งที่เขาทำเองทั้งนั้น ล้วนๆ เลย
สลิปปลอมข้าวโพดรู้ได้ยังไง?
ข้าวโพด : เหมือนพระเจ้าดลบันดาลใจให้โพดมโนขึ้นมา โพดคิดว่าฉันไม่เคยโอนเงินไปให้บุคคลๆ นี้หรือเปล่าวะ ทำไมชื่อคนนี้ที่นานามาแอบอ้างโพดเจอเยอะจัง เห็นมันผ่านตาบ่อยจัง คุณทนายกับโพดมานั่งดูสเตทเมนต์กันจนตาเหลือกแล้วเนี่ย ไม่เห็นมีการโอนให้คนนี้เลย ข้าวโพดมานั่งดุสลิปตัวเองเป็นวันๆ เลย อ๋อ สลิปนี้เป็นสลิปที่นานาแอบอ้างชื่อคนนี้นี่นา แต่มีชื่อที่นานาแอบอ้างอีกหลายคนมากเลยนะคะที่เขาบอกว่าเขาโอนไปแล้ว หลังๆ เราเจอชื่ออะไรแปลกๆ เยอะซึ่งตอนนั้นรักกัน โพดเห็นตัวเลข เห็นวันที่ โพดก็โอนให้นานาทันที ถึงนานาโอนทิพย์โอนหลอก แต่โพดโอนเงินจริง โอนภายใน 15 นาที ไม่เคยเช็กสลิปเลยดีกว่าเพราะไว้ใจ
หลังจากนี้จะเอายังไงกับนานา มองยังไงเรื่องเขาประกันตัว?
ข้าวโพด : โพดสงสารหลานค่ะ โพดรักหลานมาก หลานเป็นเด็กดีและน่ารักจริงๆ ถ้าประกันตัวออกมาแล้วทำให้หลานได้แม่กลับคืนมา
ผู้เสียหายบางส่วนไม่คัดค้านการประกันตัว?
ข้าวโพด : อุ้ย เรื่องนี้โพดยังไม่คุยกับทนายเลยค่ะ
ทนายแก้ว : ผู้เสียหายเขาทำประกอบได้ แต่เขาไม่ทำ
มุมเจนสุดา มือไม้อ่อนเหมือนกัน ไปทำงานแทบไม่ได้เลย?
ข้าวโพด : เรื่องเจนสุดา ขอไม่พูดแทนได้มั้ยคะเราจับมือกันเป็นกลุ่มก้อนว่าเราจะไม่พูดแทนใคร
สวัสดิ์ : ทางเจนสุดาจะมีทนายอีกชุดนึง
คิดว่าความสัมพันธ์นี้จะไปอยู่ตรงไหน?
ข้าวโพด : มันคงไม่มีความสัมพันธ์อีกแล้วค่ะ การที่เรารักใครคนนึง ข้าวโพดว่าเจ็บปวดพอๆ กับการหย่าร้างระหว่างสามีภรรยาเลยนะคะ เรารักเขามาก การที่เรารักคนนึงมา 8 ปี ครอบครัวเรารักกัน ความบอบช้ำทางด้านจิตใจ ทำให้ข้าวโพดแข็งแกร่งขึ้น จะเอาตรงนี้ไปสอนลูกสอนหลาน ถ้าไม่โดนเองไม่มีทางลึกซึ้งขนาดนี้ เงินก็ส่วนนึง ใครก็อยากได้เงิน ทุกคนเสียใจอยู่แล้ว กว่าจะได้มาแต่ละบาท มันยากเข็นเหลือเกิน โดยเฉพาะเศรษฐกิจช่วงนี้มันยากมาก ไหนจะมาซวยติดหนี้แทนนานาอีก ใช้บัตรเครดิตแทนนานาอีก นั่นก็เวรกรรมของข้าวโพดที่ต้องไปชำระล้างเองอีก อันนั้นก็ต้องทำใจแล้ว ทำมาหากินต่อไป แต่จุดที่กลับไปเป็นเพื่อนกัน ไม่มีทางและไม่มีวันอยู่แล้วค่ะ แต่ข้าวโพดอธิษฐานสวดมนต์ให้เขาและครอบครัวเขาทุกวัน ให้ผ่านจุดนี้ไป ให้เขามีสติ ว่าเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะทุกวันนี้ถ้าจะมาเล่นแง่กับข้าวโพด ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงพูด 800 รอบก็เป็นความจริง นานาพูดความจริง 12 เวอร์ชั่น ไม่เคยตรงกันแม้แต่เวอร์ชั่นเดียว แล้วข้าวโพดไม่มีทางเห็นน้ำตาออกมาทางทีวี หรือจะมาเฟกใส่ใคร เราต้องเข้มแข็งเพื่อลูก เราทำสิ่งที่ถูกต้องเราไม่กลัว แต่นานานั่นแหละอย่าเล่นแง่เลย ข้าวโพดมีเสียงคลิปพูดมาหมดแล้ว อย่าทำเลย เพราะคลิปเสียงจะทำให้นานาดูแย่ไปกว่านี้อีก ข้าวโพดขอร้องว่าอย่าให้พี่หนุ่มเอาคลิปเสียงนานามาเปิดให้สาธารณชนฟังเลย ขอร้อง สงสารคนที่รักเถอะ แต่ถ้าเขาจะมาเล่นแง่ไปเรื่อยๆ บางทีเราอาจต้องช่วยตัวเองด้วยการเปิดหรือเปล่า โพดไม่แน่ใจ แต่อยากจะบอกว่านานาอย่าเลย ผิดก็ผิด ทำตามกระบวนการกฎหมาย ก็รู้อยู่ว่าฉ้อโกงเพื่อน ทำตามสิ่งที่ถูกต้อง อย่าให้พวกเราต้องออกมาดิ้นรน ทำสิ่งที่ไม่น่ารัก เพราะพวกเราเป็นคนน่ารัก
วันนี้เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา?
ข้าวโพด : แปลกมั้ยล่ะคะ บางทีโพดก็งง หรือเป็นทริกที่เขาต้องทำก็ไม่เข้าใจ หรือเขาต้องพูดตามสิ่งที่เขาถูกบรีฟมา อันนี้ข้าวโพดไม่แน่ใจ แต่เท่าที่ทุกคนในประเทศไทยฟังกันวันนี้ มันมัดตัวเองอยู่แล้วค่ะ ยังไงสังคมเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนฉ้อโกง และขี้โกหก ปั้นน้ำเป็นตัวและโกงเงินเพื่อนๆ ที่รักเขาที่สุด ทุกคนทราบค่ะ
อยากบอกอะไรนานา ถ้าวันนึงเขาได้กลับมาฟัง?
ข้าวโพด : นานารู้ว่าข้าวโพดรักนานามาก ไม่รู้นานารักข้าวโพดหรือเปล่า แต่คนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก นานาคงเห็นโพดเป็นเหยื่อตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกันแล้วเนอะ นานาถึงได้เอาโพดไปพูดว่าโพดอยากเป็นเพื่อนนานา ต่างๆ นานา โพดบอกเลยว่านานามาหาข้าวโพดเอง เรารักกันเพราะเราบริสุทธิ์ใจ โพดให้ใจนานากับครอบครัวนานาเกินร้อยเกินพัน มันหมดไปแล้ว แต่อยากให้นานามีสติ ทำสิ่งที่ถูกต้องอย่าดิ้นอย่าโกหกเพิ่มเติม มันทำให้ทุกอย่างแย่ลง ขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมาย การโกหกทำให้เราเป็นโรคเป็นสิว นอนไม่หลับ เครียด หยุดเถอะนานาแล้วออกมาพูดความจริง ออกมายอมรับความจริง แมนๆ เถอะนานา สิ่งที่ข้าวโพดผิดวันนี้ ผิดที่ไว้ใจ ผิดที่รักเขา ผิดที่โง่ รักเขา ไว้ใจเขา ไม่เคยดูเอกสารอะไรเลย
เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้น คุณคิดว่าเวย์มีส่วนมั้ย?
ข้าวโพด : ข้าวโพดคิดเพราะเป็นเพื่อนเขา ไม่ได้กล่าวหานะคะ เขาบอกว่าสามีเขารู้เรื่องมาประมาณปีนึงแล้ว อะไรที่ออกมาจากปากนานาไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดอยู่แล้วค่ะ เราก็งงว่าเราฟังอะไรมา เป็นละครลิงอีกหรือเปล่า เขาบอกว่าสามีเขารู้เรื่องมาปีนึงแล้ว ถ้าถามข้าวโพด การเป็นสามีภรรยากัน นอนคุยกันทุกวัน แล้วเขาทำธุรกิจร่วมกันทุกตัวนะคะ ข้าวโพดอยากถามว่าคนนอนคุยกันทุกคืน ทำธุรกิจด้วยกันทุกตัว จะไม่รู้อะไรเลยว่าเงินติดลบ เงินทำมาหากินหายไปไหน เวย์อยากทำมิวสิกวิดีโอ 3 ล้าน นางไปเสกมาได้ ถามมั้ยว่าเงินมาจากไหน เพราะธุรกิจตัวไหนติดลบไม่ติดลบ พี่หนุ่มว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ สำหรับข้าวโพด คิดว่าเขารู้ค่ะ นี่ข้าวโพดนะคะ ถ้าข้าวโพดเอาครอบครัวตัวเองเป็นบรรทัดฐาน ครอบครัวมีความสุข เฮลท์ตี้ สามีภรรยาคุยกันทุกเรื่อง ครอบครัวดีๆ ของข้าวโพดคุยกันทุกเรื่อง รับทราบอยู่แล้วค่ะ ครอบครัวนานากับเวย์โพดไม่รู้เขาคุยกันยังไง ถ้าเขาบอกว่าไม่ทราบน่าจะเป็นครอบครัวแปลกๆ เป็นกรรมของเขาอีกองค์นึงแล้วล่ะว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่คุยกันเหรอ โพดก็สงสารนานากับเวย์อีกเรื่องนึงเหมือนกันค่ะ
ฟังแล้วเป็นไง กับบอยไปช่วยเหลือนานาอยู่ตลอดเวลา เชื่อว่าคุณไม่รู้แน่ๆ?
ดีเจบอย : ผมกับข้าวโพดสนิทกันระดับหนึ่ง ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง นี่คือครั้งแรกที่ได้ฟังลึกๆ เต็มๆ ก่อนหน้านี้ได้ยินแบบผ่านไปเฉียดไปฉิวไป ข้าวโพดรวบตึงดีนะ เก่งนะเนี่ย อีโมชั่นนอล อารมณ์ ครบ ถ้าผมเป็นข้าวโพดก็อาจรู้สึกแบบนี้ แต่ผมก็ชัดเจนว่าผมไม่ใช่ผู้เสียหาย ความรู้สึกเลยไม่ถึงตรงนั้น ผมคิดว่าผมก็มีบทบาทแยกส่วนกันชัดเจนอยู่แล้ว
เรื่องนี้มุมการต่อสู้ในชั้นศาล พี่ก็สุดทางเหมือนกัน ยังไม่ได้ตัวเลขกลมๆ ลูกความพี่เลย?
สวัสดิ์ : ขาออก ออกไป 116 ล้านเศษจำไม่ได้แล้ว กลับเข้ามา 71 ล้าน ไอ้ที่เข้ามาหาข้าวโพด ข้าวโพดต้องโอนต่อให้คนอื่นด้วย ที่นานาบอกว่ามึงโอนผ่านมาทางข้าวโพดแล้วกัน
71 ล้าน ที่นานาแจ้งมา จะเหลือ 45 ล้าน ขณะเดียวกัน 71 ที่นานาโอนให้ข้าวโพด ข้าวโพดต้องเอาตรงนี้โอนไปให้บุคคลที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ด้วย เพราะเหมือนเขาโอนเงินผ่านบัญชีข้าวโพด?
สวัสดิ์ : ในฐานะให้ข้าวโพดช่วยทำบัญชี
ฉะนั้น 71 ถ้านานาบอกว่าต้องหักเหลือ 45 ก็ไม่ใช่?
สวัสดิ์ : แล้วข้าวโพดไม่ได้ไปบอกคนเหล่านั้นให้โอนเข้ามานะ นานาเป็นคนบอกเอง ไม่ใช่ข้าวโพดไปหลอกอีกต่อ ยืนยันได้เลย
ถ้านานาจะใช้ว่า 71 ล้านโอนไปแล้วหักต้นไปเลย ไม่ได้ เพราะ 71 ล้านกระจายไปให้คนอื่นอีก ข้าวโพดต้องเอาสลิปที่
โอนต่อมากระทบยอด?
สวัสดิ์ : ตัวเลขมาทางสเตทเมนต์อยู่แล้ว เราไม่ต้องเถียงกัน บาทสองบาทสำคัญ แต่เรื่องนี้ต้องดูพฤติการณ์สำคัญที่สุดว่าเป็นเรื่องอะไร
นานาอยากให้ชี้แจงแบบนี้ ผมก็ชี้แจงให้ได้ เขาหักลบด้วยหลักฐานแบบนี้ ซึ่งหลักฐานนี้แค่ส่วนน้อย เราไม่สามารถเปิดได้หมด เพราะต้องต่อสู้กันทางคดี ที่เปิดเผยไม่ได้มีอีกเป็นขั้นบันได?
สวัสดิ์ : เราไม่กล้าเปิดบางอย่าง
ทนายแก้ว : รวมๆ ที่แจ้งความกี่กรรม
สวัสดิ์ : 300 ผมเป็นทนายปี 25 26 ผมยังไม่เคยเจอกระบวนการที่มากแบบนี้เลย ยังงงอยู่ว่าจริงเหรอ ถึงต้องเดินไปหาใครต่อใคร เงินมาจริงมั้ย ถึงกล้ามาพูดเรื่องสเตทเมนต์
ดีเจบอย : อยากถามว่าทางฝั่งนานาจะได้มีโอกาสมาชี้แจงเพื่ออะไรมั้ย
มี ถ้าเขาได้ประกันตัว เขามาชี้แจงอยู่แล้ว เพราะคุยกับเขาเหมือนกัน เขาบอกว่าถ้าได้ประกันเขาก็พร้อมที่จะมา เพราะเมื่อวานที่พูดไป เขาก็ส่งข้อมูลมาให้ดู เขาบอกของคุณข้าวโพดตอนนี้อยู่ที่ 24 ล้าน ที่เป็นหนี้อยู่ เจนสุดา 40 ล้าน อีกคน ท. 45ล้าน ของคุณ น.1 28 ล้าน มีของคุณเจนี่ 2.9 ล้าน ของคุณพอลล่า 4.3 ล้าน นี่คือที่เขาส่งมา แต่อันนี้แค่ 6 คนเอง ประเด็นคือผู้เสียหาย 17 ยังไม่รวมคนนอกที่ส่งมาหาผมอีกนะ ว่าโดน 2 ล้านกวา 2.5 ล้าน ยิบย่อยมีอีก ไม่รวมของดาด้า 3 ล้าน เขายังไม่ได้แจ้งความ?
ทนายแก้ว : กฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายวางกรอบไว้ว่ากรณีได้มีการกู้ยืมเงินเกิน 10 คน มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป มีการเก็บอัตราดอกเบี้ย มีความผิดตามพ.ร.ก. มีโทษตั้งแต่ 5-10 ปี ความผิดนี้ไปลิงก์กับพ.ร.บ.ฟอกเงิน เพราะเป็นความผิดมูลฐานที่สามารถเข้าไปยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ได้เลย
สวัสดิ์ : ที่มันไปลิงก์กันได้เพราะฉ้อโกงเป็นปกติธุระ ไม่ใช่ฉ้อโกงครั้งเดียว
ดีเจบอย : ฟังแล้วขนลุกครับ นั่งไปด้วยสะดุ้งไปบ่อยๆ คิดว่าเพื่อนผมจะรอดมั้ยครับ เอาตรงๆ นะครับ จะได้วางตัวถูก
จะวางตัวถูกหรือย้ายมุมถูกหรือยังไง เอาให้ชัดๆ?
ดีเจบอย : ไม่แกง นี่ขนลุกอีกแล้ว ขนลุกทุกเส้น
ทนายแก้ว : ตอนนี้เป็นสิทธิ์นานาที่จะต่อสู้คดี เมื่อไหร่ที่ศาลยังไม่พิพากษาเขายังบริสุทธิ์อยู่ แน่นอนเขาต้องสู้เรื่องเป็นหนี้ทางแพ่ง มีหลายเคสที่วางกันอยู่แล้ว ศาลฎีกาวางไว้ โดยเฉพาะคำพิพากษาฎีกา 1220/67 วางไว้ชัดเจนว่ากรณีจำเลย มีการโอนกลับเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ แบบนี้ถือเป็นการร่วมกระบวนการฉ้อโกง เป็นส่วนหนึ่งของการฉ้อโกง ส่วนบุคคลใดจะไปขยายว่าแบ่งหน้าที่กันทำมั้ย เป็นเรื่องที่พี่สวัสดิ์ต้องไปให้ปากคำว่าจะเกี่ยวกับเอบีซีต่อมั้ย
ดีเจบอย : ฮาโร้ยยย ผมขนลุกทุกเส้นเลยครับ
โทษกี่ปี?
ทนายแก้ว : 5-10 ปีต่อกรรมครับ
ดีเจบอย : ตอนนี้มีกี่กรรมครับ
ทนายแก้ว : ไม่รู้ ตร.ตั้ง 300 กรรมก็คูณเข้าไป
สวัสดิ์ : อยู่ทีพนักงานสอบสวนทำสำนวนไป แล้วอัยการเห็นยังไง ทนายเราพูดไม่ได้
ในกรณีแบบนี้ สมมติว่านานาโดน จำเลยติดไปสัก 5 ปี แต่อยู่จริง 2 ปี ออกมาเท่ากับอาญาจบ เหลือแพ่ง แพ่งเสร็จแล้วก็ไปสืบทรัพย์ สืบทรัพย์ไม่มี ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย 3 ปีนานากลับมาใหม่ จบเลยมั้ย?
สวัสดิ์ : ถ้าบุคคลล้มละลายปกติ 3 ปี แต่ถ้าบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่ใช่ 3 ปี ยังไม่ได้ปลดล้ม ก็ยาวไป
ทนายแก้ว : ระยะเวลาตรงนั้น 3 ปีหนี้จบครับ เว้นแต่หนี้ภาษีอากร แต่เคสนี้ถ้าเกิดจากทุจริต ยักย้ายถ่ายเททรัพย์ ยังไม่ได้ปลดล้ม ก็ล้มละลาอยู่ครับ ล้มไปเรื่อยๆ ต้องไปดูว่าตร.ตั้งกี่กรรม พรบ.คอมพ์ฯ มั้ย ปลอมแปลงเอกสารต่างๆ นานา
ถ้ามีเอกสารป.ป.ง.ก็ปลอมแปลงเอกสารราชการอีก?
ทนายแก้ว : ถูกครับ ความผิดเยอะพอสมควรครับ