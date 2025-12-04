NEW COUNTRY ส่งซิงเกิลใหม่ “ซุปเปอร์สตาร์ (SUPERSTAR)” แดนซ์สุดม่วน ได้ “ก๊อท จักรพันธ์” นั่งแท่น Executive Producer

NEW COUNTRY ศิลปินค่าย GRAMMY GOLD สังกัด GMM MUSIC กลับมาพร้อมความสนุกครั้งใหม่กับซิงเกิล “ซุปเปอร์สตาร์ (SUPERSTA)” งานเพลงลูกทุ่งแดนซ์ฟีลดีที่ทั้งมันส์ ทั้งม่วน และเข้าถึงทุกคนมากขึ้นกว่าเดิม โดยได้ ก๊อท จักรพันธ์ ผู้ปลุกปั้น NEW COUNTRY มารับหน้าที่เป็น Executive Producer ควบคุมงานผลิตทุกขั้นตอน พร้อมการันตีคุณภาพทั้งคำร้อง ทำนอง และภาพรวมของโปรดักชั่นอย่างแน่นอน
ก๊อท จักรพันธ์ เล่าว่า “เพลง “ซุปเปอร์สตาร์(SUPERSTA)” ได้แรงบับดาลใจในการแต่ง มาจากการที่เห็นหลายๆคนทำคลิปหรือคอนเก้นต์ต่างๆ จนกลายเป็นกระแสไวรอล เพราะยุคนี้เรามีสื่ออยู่ในมือ ทุก ๆ อาชีพก็สามารถมีโอกาสเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้เหมือนกัน ไม่เว้นแม้แต่นิวคันทรี่เพลงนี้แต่งขั้น เพราะอยากให้น้องๆนิวคันทร่ เป็นซุปเปอร์สตาร์ในด้านที่เค้าดนัด ทั้งการเป็นนักร้อง นักเต้น ด้านแฟชั่น หรือการเอ็นเตอร์เทน”
“ซุปเปอร์สตาร์(SUPERSTA)” ใช้ภาษาที่เด็กๆ พูดกัน เข้าใจง่าย มีการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอีสานบ้านเฮา และภาษากลางผสมเข้าไป เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ส่วนเรื่องดนตรี ได้ อ.บอย รีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว Producer มือทอง มาช่วยดีไซน์ทำงานร่วมกับ ความพิเศษของดนตรีเพลงนี้ มีความเป็นลูกทุ่งแดนซ์สมัยใหม่ ใส่ซาวด์ที่ดูเป็นสากล แต่ยังมีกลิ่นไอความเป็นหมอลำ ดนตรีพื้นบ้าน เช่น พิณหรือระนาด ที่ทำให้มีความเป็นไทยมากขึ้น เพลงนี้ความสนุกสนาน ครบรส ฟังง่าย เต้นสนุก และเหมาะกับทุกเทศกาลทุกงานรื่นเริง
สำหรับ MV เพลง “ซุปเปอร์สตาร์(SUPERSTA)” พูดถึงเรื่องราวของผู้ชายทั้ง 4 คน ที่รักในเสียงดนตรี ชอบร้องชอบเต้นเป็นชีวิตจิตใจ แล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าวันนึ่งอยากเป็น SUPERSTAR โดยมีสองสาวที่เป็นตัวแทน FC ที่คอยเชียร์ คอย SUPPORT ให้กำลังใจ ว่าสักวันนึงขอให้ปัง เป็น SUPERSTAR อย่างที่หวังไว้
ติดตามฟังและชม MV เพลง “ซุปเปอร์สตาร์(SUPERSTA)” ได้แล้ววันนี้ที่ YOUTUBE: GRAMMY GOLD OFFICIAL https://youtu.be/2uUoIUrHIq0