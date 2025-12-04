“นินิว” พร้อมสะกดจิต!! สวมวิญญาณนักร้องไอดอลสายมูตัวม่วน ในภาพยนตร์บันเทิงหลุดโลก “ดีว่า..ราวี”

เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย!! เมื่ออินฟลูเอนเซอร์สวยแซ่บ “นินิว เพชรด่านแก้ว” ต้องมาเจอกับความท้าทายครั้งใหม่ในอภิมหาภาพยนตร์บันเทิงหลุดโลก “ดีว่า..ราวี” จาก GDH กับการสวมคาแรกเตอร์นักร้องสายมูตัวม่วนที่แท็กทีมแก๊งตาคลีเพื่อนซี้มาปลดปล่อยพลังร่ายมนต์สะกดบนเวที พร้อมราวีขับเคี่ยวทุกอารมณ์ปะทะดีว่าตัวแม่คู่แข่งแบบไม่มีใครยอมใคร
“นินิว” เผยว่า “นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่นินิวได้มาแสดงหนังแบบเต็ม ๆ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมา จะเป็นนักแสดงรับเชิญมาตลอด แต่พอ พี่เติ้ล ผู้กำกับ ติดต่อไป แล้วเล่าเรื่องราวให้ฟัง ก็ตัดสินใจรับเล่นทันทีเลย เพราะบทบาทที่ได้รับใกล้เคียงกับความถนัดของเรามาก ซึ่งนินิวเป็นคนที่ชอบร้องเพลง แล้วเราก็เคยมีคอนเสิร์ตเดี่ยวมาแล้ว 2 ครั้ง ก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ พอเอาเข้าจริงๆ มันยากกว่าที่คิดไว้เยอะมาก แต่เราก็สู้เต็มที่
“โดยในเรื่องนินิวต้องเล่นเป็น ‘ไลลา’ ลูกทุ่งสาวสุดฮอต แล้วเราคือเมนวิชวลของแก๊งตาคลี ที่มีความเชื่อเรื่องการมูเตลู ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรต้องมีการไหว้บนบานศาลกล่าวก่อนตลอด เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้คนดูเชื่อไปตามบทบาทที่เราได้รับจริง ๆ เรื่องคนชอบมูไม่ยากเท่าไหร่ แต่การต้องมาเล่นเป็นไอดอลลูกทุ่ง ที่ทั้งร้องและเต้นเก่งมาก ๆ เราต้องฝึกซ้อมกันหนัก แต่เราก็สู้กันเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดี
“และในส่วนของความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในเรื่อง คือมันจัดเต็มมากๆ โดยเฉพาะตอนพวกเราแก๊งตาคลีทั้ง ‘พิตต้า พี’ (รับบทโดย ปิงปอง - ธงชัย ทองกันทม) และ ‘คอปเตอร์’ (รับบทโดย นุนิว - ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์) ต้องเปิดศึกปะฉะดะกับดีว่ารุ่นเก่าอย่าง ‘ปลายฝัน’ (รับบทโดย แจ็คกี้ - ชาเคอลีน มึ้นช์) คือมันสนุกมาก พี่เติ้ล ผู้กำกับ ก็จะปล่อยให้พวกเราได้อิมโพรไวส์คิดคำมาจิกกัดอีกฝ่ายเองแบบแสบแซ่บถึงทรวง แถมยังให้เราได้ด้นสดในหลายๆ ฉาก เช่น ซีนไลลาถูกผีสิงกลางงานแถลงข่าวฯ ที่เห็นกันไปในตัวอย่างหนังแล้ว อันนั้นพี่เติ้ลก็ให้เราได้ลองเล่นได้เต็มที่ เราก็ใส่อินเนอร์แบบไม่มียั้งกลับไปให้ (หัวเราะ) ทำให้บรรยากาศในกองสนุกมาก และมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้เลยค่ะ
“สุดท้ายอยากฝากให้ทุกคนมาซัพพอร์ตภาพยนตร์เรื่อง ดีว่า..ราวี กันเยอะ ๆ เพราะนี่เป็นครั้งแรกกับการแสดงหนังเต็มตัวของนินิว เราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกับหนังเรื่องนี้มาก สนุกครบรสแน่นอน ห้ามพลาดเลยค่ะ 10 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์”
“ดีว่า..ราวี” 10 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
#ดีว่าราวี
#DivaLaVie