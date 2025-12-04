xs
xsm
sm
md
lg

“นานา” รับหมุนเงินไม่ทัน เครียดเกือบช็อก จ่อเรียก “เวย์” สอบปมแฟลชไดรฟ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นานา” รับแล้วนำเงินไปทำอะไร บอกหมุนไม่ทัน เลยเป็นงูกินหาง เผยเมื่อคืนเครียดความดันขึ้นสูง หน้าซีด มือสั่น เกือบช็อกกลางดึก เบื้องต้นยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เตรียมออกหมายเรียก “เวย์ ไทเทเนี่ยม” อาทิตย์หน้า หลังภรรยาอ้างเป็นเจ้าของแฟลชไดรฟ์ 

“นานา ไรบีนา” รับนำเงินไปหมุน แต่หมุนไม่ทัน เลยเป็นงูกินหาง ขณะถูกคุมขังเมื่อคืน มีอาการเครียดเกือบช็อก วัดความดันขึ้นถึง 180 มีอาการหน้าซีด มือสั่น เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเบิกตัวออกมาพูดคุยเพื่อสงบสติอารมณ์ ก่อนกินยาประจำตัวเพื่อช่วยให้นอนหลับ

ด้าน “พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์” ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก. ปอศ.) ได้เปิดเผยว่า เบื้องต้น นานา ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นศาล จากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบอีกครั้ง ว่าจะต้องสอบปากคำผู้ใดหรือประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ส่วน “เวย์ ไทเทเนี่ยม” ปริญญา อินทชัย สามีนานา เบื้องต้นยังอยู่ในประเทศ จะมีการออกหมายเรียกมาให้ปากคำประเด็นที่เกี่ยวข้องภายในอาทิตย์หน้า และจะเปิดแฟลชไดรฟ์ของกลางที่ตรวจยึดได้พร้อมกัน เนื่องจากนานาอ้างว่าแฟลชไดรฟ์เป็นของเวย์ ส่วนอุปกรณ์เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแบบออฟไลน์ จำนวน 1 ชิ้น ที่ตรวจพบในบ้านพักของนานา เป็นหลักฐานอีกชิ้นที่สำคัญที่ต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนว่า พัวพันเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่

สำหรับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นยังอยู่ที่ 195 ล้านบาท เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ลังเลว่าจะเข้าแจ้งความหรือไม่ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเพื่อน หรือบางรายอาจมีมูลค่าความเสียหายไม่มาก หรืออาจเคยมีบุญคุณต่อกัน ซึ่งตนอยากให้มาแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย














“นานา” รับหมุนเงินไม่ทัน เครียดเกือบช็อก จ่อเรียก “เวย์” สอบปมแฟลชไดรฟ์
“นานา” รับหมุนเงินไม่ทัน เครียดเกือบช็อก จ่อเรียก “เวย์” สอบปมแฟลชไดรฟ์
“นานา” รับหมุนเงินไม่ทัน เครียดเกือบช็อก จ่อเรียก “เวย์” สอบปมแฟลชไดรฟ์
“นานา” รับหมุนเงินไม่ทัน เครียดเกือบช็อก จ่อเรียก “เวย์” สอบปมแฟลชไดรฟ์
“นานา” รับหมุนเงินไม่ทัน เครียดเกือบช็อก จ่อเรียก “เวย์” สอบปมแฟลชไดรฟ์
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น