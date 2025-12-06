"เฉินหลง อาจเปลี่ยนใจ เตรียมใส่ชื่อลูกสาวที่ห่างเหิน “เอตต้า อู๋” ลงในพินัยกรรม

รายงานข่าวล่าสุด ระบุว่า ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก เฉินหลง หรือ แจ็กกี้ ชาน วัย 71 ปี อาจกำลังพิจารณาจะใส่ชื่อ เอตต้า อู๋ บุตรสาวที่ไม่ได้ติดต่อกันมานาน ลงในพินัยกรรม หลังจากเมื่อหลายปีก่อนเจ้าตัวเคยยืนยันชัดเจนว่า จะไม่มอบมรดกใด ๆ ให้บุตร และจะบริจาคทรัพย์สินเกือบทั้งหมดเพื่อการกุศล
ย้อนกลับไปในปี 2011 แจ็กกี้เคยให้สัมภาษณ์อย่างโด่งดังว่า เขาตั้งใจจะบริจาคทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งสื่อประเมินว่ามีมูลค่าราว 11,700 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1.95 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ให้กับองค์กรการกุศล โดยไม่จัดสรรเป็นมรดกให้ลูกทั้งสองคน
อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า ปัจจุบันนักแสดงแอ็กชันชื่อดังอาจเปลี่ยนแผน โดยกำลังพิจารณาจะกันทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้เป็น “กองทุนสนับสนุนครอบครัว” ครอบคลุมถึงภรรยา หลินเฟิ่งเจียว , บุตรชาย เจย์ซี ชาน และอาจรวมถึง เอตต้า อู๋ บุตรสาวที่ห่างเหินกันมานาน แม้จนถึงวันนี้ จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า เอตต้าจะถูกใส่ชื่อเป็นผู้รับมรดกจริงหรือไม่
ทั้งนี้ ตามกฎหมายฮ่องกง ผู้ที่จะรับมรดกได้จะต้องถูกระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมอย่างชัดเจนเท่านั้น หากไม่มีการเอ่ยถึงชื่อ ย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินใด ๆ จากกองมรดก
เอตต้า อู๋ เกิดเมื่อปี 1999 จากความสัมพันธ์นอกสมรสระหว่างแจ็กกี้ ชาน และอดีตนางงาม-นักแสดงฮ่องกง เอเลน อู๋ (Elaine Ng) โดยมีรายงานว่า หลังการให้กำเนิดบุตร แจ็กกี้ได้ตัดการติดต่อกับทั้งแม่และลูกสาวทันที และความสัมพันธ์ก็ไม่เคยถูกเยียวยาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
ตลอดช่วงเวลาหลายปี เอตต้ามักตกเป็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน และในปี 2022 เคยมีภาพถูกอ้างว่าเธอไปต่อคิวขอรับอาหารฟรีจากโรงครัวการกุศลในแคนาดา จนเกิดกระแสข่าวว่าเธอกลายเป็นคนไร้บ้าน
อย่างไรก็ดี ล่าสุดมีผู้พบเห็นเอตต้าในฮ่องกง ขณะตั้งแผงขายเสื้อผ้าเพนต์มือที่ย่านมงก๊ก ซึ่งเป็นผลงานออกแบบของเธอเอง
ด้านจุดยืนของเอตต้าเกี่ยวกับมรดกจากบิดานั้น เธอเคยยืนยันหลายครั้งว่าไม่ต้องการใด ๆ จากแจ็กกี้ ชาน โดยในบทสัมภาษณ์เมื่อปี 2015 เธอระบุว่า แจ็กกี้ “ไม่เคยมีตัวตนในชีวิต” และเธอไม่เคยมองเขาเป็นพ่อ พร้อมกล่าวกับสื่ออีกครั้งว่า เธอ “ยอมจะไร้บ้านและกินขนมปังเก่า ๆ ดีกว่ากลับไปคืนดีกับแม่”
ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2015 เอตต้าเคยแจ้งความเอาผิดผู้เป็นแม่ ฐานทำร้ายร่างกายและมีปัญหาสุราหนัก ก่อนจะออกมาชี้แจงภายหลังว่า ทำไปเพียงเพราะต้องการขอความช่วยเหลือทางวิชาชีพให้กับเอเลนเท่านั้น
ไม่นานมานี้ เอเลนได้เปิดเผยผ่านการไลฟ์สตรีมว่า เธอไม่พบหน้าลูกสาวมานานกว่า 2 ปี แล้ว
ก่อนหน้านั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2018 เอตต้าได้เข้าพิธีสมรสกับอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง แอนดี้ ออทัมน์ (Andi Autumn) และโพสต์ข้อความในอินสตาแกรม ซึ่งภายหลังถูกลบไปแล้วว่า
“บ้านคือสถานที่ที่มีครอบครัวที่เราเลือกได้อยู่ด้วย และตราบใดที่มีสิ่งนั้น เราจะไม่มีวันโดดเดี่ยว ความรักนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าสายเลือด”
ขณะเดียวกัน แอนดี้ได้ออกมาโต้ข่าวลือเรื่องการไร้บ้าน ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว แม้เอตต้าเคยโพสต์คลิปในยูทูบ ระบุว่าพวกเธอลำบากจนไร้ที่พัก เพราะถูก “พ่อแม่ที่เกลียดคนรักเพศเดียวกัน” ตัดขาดการสนับสนุนก็ตาม
รายงานทั้งหมดนี้ยังคงเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้น โดยไม่มีการยืนยันจากฝั่งแจ็กกี้ ชาน อย่างเป็นทางการ ว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนพินัยกรรมจริงหรือไม่ และชื่อของเอตต้า อู๋นจะถูกบันทึกไว้เป็นผู้รับมรดกในท้ายที่สุดหรือเปล่า.