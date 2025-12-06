บันเทิงรอบโลก "จางวอนยอง" แห่งวง IVE ทำโซเชียลลุกเป็นไฟด้วยความสวยระดับเทพธิดา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม "จางวอนยอง" ปรากฏตัวในงานเปิดป๊อปอัป Bulgari Holiday Divas Dream ที่ห้างชินเซกาย่านกังนัมในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ พร้อมชุดเดรสดำสั้นแต่งลายดอกขนาดใหญ่ โชว์ความงามที่สะกดทุกสายตา ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพและคลิปที่เธอโพสท่าพร้อมแต่งหน้าเปล่งประกาย ดูราวกับตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิต หลายคนยังตะลึงถึงขั้นตั้งคำถามว่า “เธอเป็นคนจริง ๆ ใช่ไหม?”
หลังจากแยกทางกับ HYBE "มินฮีจิน" อดีตซีอีโอ ADOR ก็เดินหน้าเปิดบริษัทใหม่ชื่อ OOAK Records และเตรียมจัดออดิชั่นแบบส่วนตัวในวันที่ 7 ธันวาคม เพื่อเฟ้นหาเด็กฝึกสำหรับวงใหม่ โดยเปิดกว้างสำหรับทุกเพศทุกสัญชาติที่เกิดระหว่างปี 2006–2011 ข่าวนี้ทำให้ชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝ่าย บางคนตื่นเต้นกับทิศทางใหม่ ขณะที่อีกฝ่ายยังไม่ลืมประเด็นเก่า ๆ ที่เคยเป็นดราม่ากับต้นสังกัดเดิม
นักแสดงสาวจาก High School Musical "วาเนสซา ฮัดเจนส์" ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่าเธอได้คลอดลูกคนที่สองกับสามี "โคล ทักเกอร์" แล้ว โดยโพสต์ภาพจับมือกันในโรงพยาบาลพร้อมแคปชันว่า “ในที่สุด... ฉันมีลูกอีกคนแล้ว!” พร้อมขอบคุณคุณแม่ทุกคนที่ผ่านประสบการณ์คลอดสุดโหดเหมือนกัน บรรดาเพื่อนดาราอย่าง "โซอี้ ดอยช์" และ "มาริโอ โลเปซ" ก็ร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกันล้นหลาม
"สการ์เล็ตต์ โจแฮนส์สัน" ออกมาให้สัมภาษณ์กับ The Telegraph ย้ำจุดยืนเดิมที่สนับสนุนผู้กำกับ "วู้ดดี้ อัลเลน" แม้จะถูกวิจารณ์อย่างหนักจากข้อกล่าวหาว่าทำร้ายลูกสาวบุญธรรม เธอเผยว่าแม่เคยสอนให้ยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อและมีความซื่อตรง พร้อมยอมรับว่าเมื่อโตขึ้นเธอก็เรียนรู้ว่า “บางครั้งมันก็ไม่ใช่เวลาของเราที่จะพูด” แม้จะเป็นเรื่องที่เธอคิดว่าไม่ควรเงียบก็ตาม เธอยืนยันว่าได้คุยกับอัลเลนตรง ๆ หลายครั้ง และยังเชื่อในความบริสุทธิ์ของเขาอยู่เสมอ