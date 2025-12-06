ทารันติโนเผย “20 หนังแห่งศตวรรษที่ 21” – ยก Black Hawk Down อันดับหนึ่ง แถมมีหนังไทยติดด้วย

ผู้กำกับระดับตำนาน เควนติน ทารันติโน เปิดเผยรายชื่อ 20 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษที่ 21 ในมุมมองส่วนตัว ระหว่างให้สัมภาษณ์ล่าสุด
โดยย้ำว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกของเขาไม่ได้อิงการวิเคราะห์เชิงวิชาการหรือการเปรียบเทียบกับนักวิจารณ์คนอื่น หากแต่เลือกจากสิ่งที่ “ฝังอยู่ในสมองและความทรงจำ” ล้วน ๆ
“สำหรับผม ความเป็นไอคอนิก ความน่าจดจำ สำคัญกว่าการไปแข่งปัญญากับบรรดานักวิจารณ์ ผมหยิบหนัง 20 เรื่องตรงจากสมองตัวเอง ถ้านึกไม่ออก มันก็ไม่ติดโผ ต้องเป็นหนังที่ติดตรึงใจจริง ๆ หนังส่วนใหญ่ในลิสต์นี้มีสิ่งที่ผมเรียกว่า การทำหนังอย่างดุดัน กล้าไปให้สุด ซึ่งผมประทับใจมาก”
ภาพยนตร์ที่ทารันติโนยกให้เป็นอันดับ 1 คือ Black Hawk Down (2001) ของผู้กำกับ ริดลีย์ สก็อตต์ หนังสงครามว่าด้วยยุทธการโมกาดิชู แม้เจ้าตัวจะยอมรับว่า เมื่อชมครั้งแรก เขารู้สึกว่าหนัง “เข้มข้นเกินไปจนแทบแบกรับไม่ไหว” แต่เมื่อกลับมาดูซ้ำหลายรอบ ความคิดเห็นก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
“ผมดูมันอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ หัวใจผมเต้นไปตลอดทั้งเรื่อง มันกุมผมไว้ตั้งแต่นาทีแรกจนจบ และไม่ยอมปล่อย… งานกำกับมันเกินกว่าจะเรียกว่า ‘ยอดเยี่ยม’ ได้แล้ว”
อันดับ 2 ตกเป็นของแอนิเมชัน Toy Story 3 (2010) ของผู้กำกับ ลี อันคริช ซึ่งทารันติโนยกย่องว่า “เกือบจะเป็นหนังที่สมบูรณ์แบบ” โดยเฉพาะ 5 นาทีสุดท้าย ที่เขาบอกตรง ๆ ว่า “กระชากหัวใจจนแทบร้องไห้” พร้อมเทียบให้เป็น “The Good, the Bad and the Ugly แห่งโลกแอนิเมชัน” และถือเป็น “บทสรุปไตรภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”
ส่วนอันดับ 3 คือ Lost in Translation (2003) ของ โซเฟีย คอปโปลา ซึ่งทารันติโนถึงกับสารภาพว่า หนังเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เขา “ตกหลุมรักผู้กำกับสาว” และพยายามเข้าหาเธออย่างเปิดเผยราวนิยายเจน ออสเตน เขานิยามหนังว่าเป็น “หนังผู้หญิง (girlie movie) ที่งดงาม” และทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม
อันดับ 4 อย่าง Dunkirk (2017) ของ คริสโตเฟอร์ โนแลน เป็นอีกเรื่องที่ทารันติโนยอมรับว่า “ดูครั้งแรกไม่ค่อยอิน” เพราะมันถล่มประสาทสัมผัสหนักหน่วงเกินไป แต่เมื่อดูซ้ำถึงครั้งที่ 3 และ 4 เขาจึงมองเห็น “ความเชี่ยวชาญเชิงงานกำกับ” และหลงรักหนังเรื่องนี้ในที่สุด
อันดับ 5 ได้แก่ There Will Be Blood (2007) ของ พอล โธมัส แอนเดอร์สัน ที่เขายกย่องงานหัตถศิลป์แบบฮอลลีวูดยุคเก่า และการแสดงของ แดเนียล เดย์–ลูอิส แต่ก็วิจารณ์แรงตรงจุดเดียวตรงใจว่า
“หนังอาจขึ้นอันดับหนึ่งหรือสองได้เลย ถ้าไม่มีข้อบกพร่องใหญ่ข้อหนึ่ง… และนั่นคือ พอล ดาโน”
เขาบอกว่าการประชันบทบาทสองตัวละครนำไม่สมดุล พร้อมระบุว่า ดาโน “อ่อนเกินไป ไม่น่าสนใจ” ถึงขั้นแซวว่าเป็น “นักแสดงที่อ่อนที่สุดในสมาคม SAG” และเอ่ยชื่อ ออสติน บัตเลอร์ ว่าเหมาะกับบทนั้นมากกว่า
หนึ่งในรายชื่อที่สร้างความฮือฮาคืออันดับ 17 ได้แก่ Chocolate (2008) หรือ ช็อคโกแลต หนังบู๊ไทยของ ปรัชญา ปิ่นแก้ว ที่ทารันติโนอุทานว่าเป็นหนังที่ “หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน” แต่เต็มไปด้วยฉากต่อสู้กังฟูที่ “จัดจ้านและตระการตาที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็น” พร้อมเล่าว่าทีมงานฝึกฝนนักแสดงเด็กวัย 12 ปีอยู่นานถึง 4 ปีเพื่อบทนำ
นอกจากจัดอันดับหนังแล้ว ทารันติโนยังให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Just Jared เผยถึง “นักแสดงที่เขาไม่ค่อยปลื้ม” รวมถึงกรณีของ โอเวน วิลสัน ใน Midnight in Paris ซึ่งติดอันดับ 10 ของลิสต์ เขายอมรับว่า
“ผมเกลียดโอเวน วิลสันจริง ๆ ครั้งแรกที่ดูผมรักหนังเรื่องนี้แต่เกลียดเขา … ครั้งที่สาม ผมกลับจ้องดูแต่เขาคนเดียว”
ส่วนกรณีของ พอล ดาโน ก็ยังคงอยู่ในลิสต์ผู้ไม่ถูกใจจากเหตุผลเดียวกับที่กล่าวถึงใน There Will Be Blood
โดยหนัง 20 เรื่องที่เขาเลือกมาได้แก่ Black Hawk Down, Toy Story 3, Lost in Translation, Dunkirk, There Will Be Blood, Zodiac, Unstoppable, Mad Max: Fury Road, Shaun of the Dead, Midnight in Paris, Battle Royale, Big Bad Wolves, Jackass: The Movie, The School of Rock, The Passion of the Christ, The Devil’s Rejects, Chocolate, Moneyball, Cabin Fever และ West Side Story