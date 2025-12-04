ต้นสังกัด ธีร์ Only Monday ลงดาบ! ยกเลิกทุกงาน ถอดพรีเซ็นเตอร์เซ่นปมข่าวฉาวคลิปหลุด

กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง จนติดเทรนด์แฮชแท็ก #Onlymonday ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา เมื่อมีคลิปหลุดระหว่าง “ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์” นักร้องนำวง Only Monday กับแฟนเก่าที่เคยออกมาแฉเรื่องนอกใจ 10 กว่าครั้ง ออกมาเผยแพร่ว่อนในโลกโซเซียล โดยชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตและโยงว่าธีร์ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อฝ่ายหญิง
ล่าสุด GeneLab ต้นสังกัดของ Only Monday ออกจดหมายยุติทุกงานจ้าง ถอดเพลงออกทุกแพลตฟอร์ม พร้อมยกเลิกทุกพรีเซ็นเตอร์
“จากเหตุการณ์การที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนาย ทีปกร คำสุรีย์ (หรือธีร์ นักร้องนำวง Only Monday) อันนำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอก กรณีดังกล่าวทางต้นสังกัดมิได้นิ่งนอนใจ และยืนยันหลักการที่ว่าศิลปินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงจะไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้น
ในระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาทางค่ายได้ประสานติดต่อไปยังทนายฝ่ายผู้เสียหายเพื่อสอบถาม และได้ทราบว่าทั้งสองฝ่าย คือผู้เสียหายและตัวศิลปินได้มีการพูดคุยกันแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นต่างๆ ที่ทั้งสองพูดคุยกันเกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัว ทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะให้ถูกแถลงผ่านบุคคลที่สาม
ในระหว่างที่ไม่มีคำชี้แจงใดจากศิลปิน ในส่วนของการดำเนินการของต้นสังกัดให้เป็นไปดังนี้
1. ให้ยกเลิกงานแสดงทั้งหมดของศิลปินที่ได้รับไว้
2. ให้ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ให้สามารถได้รับรายได้ใดได้
3. ให้ถอดถอนพรีเซ็นเตอร์ทั้งหมดออกไป
โดยทางต้นสังกัดจะดำเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด”