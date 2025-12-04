เกาะติด! “แจ็ค ไททัส” คว้าตั๋วเข้ารอบออดิชั่น The Face Men Thailand Season 4

กระแสความร้อนแรงของรายการเรียลลิตี้สุดเข้มข้น The Face Men Thailand Season 4 ยังคงทวีความคึกคัก หลังจากทีมงานได้ทยอยเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก พร้อมก้าวเข้าสู่รอบออดิชั่นอย่างเป็นทางการ
ล่าสุด ชื่อของ “แจ็ค ไททัส” ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 110 ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังมีการเผยภาพโปรโมตที่สะท้อนถึงลุคที่โดดเด่น มาดมั่นใจ และคาแรกเตอร์อันชัดเจน จนแฟนรายการต่างจับตามองและคาดหวังถึงศักยภาพของเขาในเวทีการแข่งขันซีซั่นนี้
ทั้งนี้ ทางรายการระบุว่า ผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะประกาศผ่านทาง Facebook: The Face Thailand
ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบออดิชั่น จำเป็นต้องเข้าร่วมการออดิชั่นด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ 14 ธันวาคม 2025 เวลา 10:00 น. – 18:00 น.สถานที่: Kantana Group Public Company Limited
แฟนๆ สามารถร่วมส่งกำลังใจให้ “แจ็ค ไททัส” และผู้เข้าแข่งขันทุกคนในเส้นทางล่าฝันครั้งสำคัญนี้ได้อย่างเต็มที่ รับรองว่า The Face Men Thailand Season 4 จะกลับมาพร้อมความเข้มข้นและสีสันที่ไม่ทำให้ผิดหวัง
และสามารถติดตามได้ทางช่องทาง
IG : Jacjtitusss
https://www.instagram.com/jacktitusss?igsh=ZGk4bnZpMng5MDg4
Facebook : JACK TITUS
https://www.facebook.com/JackTituss/