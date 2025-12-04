xs
xsm
sm
md
lg

“ดีเจบอย” เผยเหตุผลขอยืนเคียงข้าง “นานา” ยอมให้ด่า ให้แซะ ด้าน “แอน อลิชา” ร่วมเมนต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นเพื่อนอีกคนที่คอยให้กำลังใจ “นานา ไรบีนา” ในวันที่เผชิญดรามา ถูก จับกุมตัวที่บ้านพัก ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน โดย “ดีเจบอย ฌาฆฤณ ชุ่มนิ่ม” ได้เดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนถึงกองปราบ

ล่าสุด ดีเจบอย ได้เผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรม ลั่นยอมโดนด่า โดนแซะ แต่ขอยืนอยู่ข้างๆ ในฐานะพี่ชาย ทำเพื่อน้องสาว และทำเพื่อหลาน

“สิ่งที่เกิดขึ้น ผิดก็คือผิด ว่าไปตามกระบวนการ ไม่เคยเข้าข้างเรื่องนั้น...แต่ก็จะยืนอยู่ตรงนี้ข้างๆ ในฐานะพี่ชาย ถึงจะถูกด่า ถูกว่า ถูกแซะบ้างผมเข้าใจมากครับ บอกตัวเองในใจว่านอกจากทำเพื่อน้องสาว ก็ทำเพื่อหลาน พอเขาโตมาจะได้รู้ว่าในวันที่แม่เขาลำบากที่สุด แย่ที่สุด ก็ยังมีลุงที่ยืนอยู่ข้างๆ เท่าที่ผมพอจะทำได้ ก็เท่านั้นเอง!!”

ด้าน “แอน อลิชา หิรัญพฤกษ์” ก็ได้เข้ามาเมนต์ว่า “ป้ายืนตรงนี้เพื่อหลานเหมือนกัน”










“ดีเจบอย” เผยเหตุผลขอยืนเคียงข้าง “นานา” ยอมให้ด่า ให้แซะ ด้าน “แอน อลิชา” ร่วมเมนต์
“ดีเจบอย” เผยเหตุผลขอยืนเคียงข้าง “นานา” ยอมให้ด่า ให้แซะ ด้าน “แอน อลิชา” ร่วมเมนต์
“ดีเจบอย” เผยเหตุผลขอยืนเคียงข้าง “นานา” ยอมให้ด่า ให้แซะ ด้าน “แอน อลิชา” ร่วมเมนต์
“ดีเจบอย” เผยเหตุผลขอยืนเคียงข้าง “นานา” ยอมให้ด่า ให้แซะ ด้าน “แอน อลิชา” ร่วมเมนต์
“ดีเจบอย” เผยเหตุผลขอยืนเคียงข้าง “นานา” ยอมให้ด่า ให้แซะ ด้าน “แอน อลิชา” ร่วมเมนต์
กำลังโหลดความคิดเห็น