“กานต์ วิภากร” ไลฟ์เดือดหน้าเรือนจำ หวิดปะทะเจ้าหน้าที่ ด่ากราดพวกต่ำต้อย กราบตีxด้วยก็ดี! (คลิป)

เรียกว่าคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์จริงๆ หลังจากที่วันนี้จู่ๆ ทางด้านของ “กานต์ วิภากร ศุขพิมาย” ภรรยาของ “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย ได้มีการไลฟ์สดผ่านเพจ SEK LOSO หน้าเรือนจำ
โดยเรื่องของเรื่องที่พอจับใจความได้ก็คือทางเจ้าตัวอ้างว่าได้พาลูกสาวมาหาพ่อเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิด แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเพราะไม่มีการแจ้งและมีงานอยู่ ทำให้เจ้าตัวไม่พอใจด่าเจ้าหน้าที่แบบหยาบๆ พูดไปถึงเรื่องจีนเทา กระทรวงบันเทิง ก่อนโวว่าตนเองเป็นคนเซ็นยอมให้เสกได้เล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆ จากนี้ไปไม่ให้อีกฝ่ายเล่นแล้ว
“ต้องการทวงสภาพจิตใจลูก ทำเต็มที่แล้ว ยังทำไม่ได้ พวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าใครแตะลูกกานต์ไม่ได้ วันนี้ครบวันเกิดเบญจเพสน้องกวาง น้องกวางมารอ 4 ชม. ไม่ได้เข้า วันนี้วันเกิดกวาง เขาอยากเจอพ่อ แล้วตอนเย็นพ่อออกมาเบิร์ธเดย์กวางได้ไหม ก็ไม่ได้ แล้วนี่พ่อนัดเอง ผบ.เรือนจำนัดเอง แต่ไอ้พวกเวรนี่มันไม่รู้เรื่องเลย ภาษีก็กูจ่าย พวกมึงก็รับเป็นเงินเดือน เดือนนี้กูจ่ายภาษี 8 แสน กราบตีxกูด้วยก็คงดีนะ กูจ่ายไป 8 แสนเดือนนี้ แดxภาษีกู แล้วทำอะไรให้กูบ้างไหม กระทรวงบันเทิงน่าจะมีนะ ทุเรศว่ะ อย่ามาเดินเสมอนะ ต่ำต้อย”
ต่อมาเกิดเหตุการณ์ชุลมุน มีเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่อนุญาตให้เข้า ให้รอสักครู่ กานต์โวยวายว่าถูกดัน มาโดนตัว เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้โดนตัวอะไรเลย เจ้าตัวให้เอามือออกจากแขน ฟาดอย่ามาแตะตัว
“ทำไมไม่มีใครรายงานผบ. กับเสก โลโซ ว่าลูกเขามาแล้ว ต้องการทวงสภาพจิตใจลูก ลูกรอ 3 ชม. แม่ทำเต็มที่แล้ว ยังทำไม่ได้ (ร้องไห้) เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวคงได้พบ เจ้าตัวบอกไม่ใช่ พ่อเขานัด ให้หาโต๊ะวีไอพีให้ด้วย แล้วพวกนี้คืออะไร แถมทำร้ายร่างกาย” เจ้าหน้าที่ขอให้นั่ง กานต์ก็ฉะทันที บอกทำไมต้องให้กูนั่ง กูจะยืน เป็นเหี้xอะไร พร้อมไล่เจ้าหน้าที่ให้ออกไป กร้าวกานต์เซ็นอนุญาตให้มาเล่นที่นี่ อายทั้งโลกแล้วตอนนี้
นอกจากนี้ กานต์ วิภากร ได้พูดดูถูกเจ้าหน้าที่ อ้างว่ามีคลิปที่ทำร้ายตนเอง โดนแกล้ง ทางเรือนจำมีนบุรี ได้ขอเอกสารส่ง และเชิญไปเซ็นที่เรือนจำมีนบุรี อนุญาตให้เสก โลโซ เล่นคอนเสิร์ตที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ค่าออแกไนซ์ ค่าเครื่อง คนทำงาน ตนก็เป็นคนออก วันนี้วันเกิดน้องกวาง น้องกวางไม่ได้นอน กลัวมาหาพ่อไม่ทัน พ่อนัด 8 โมง กานต์เซ็นเอกสาร 3 ชุดให้เสกเล่นวันที่ 3 ที่ 4 และ 20 กว่าที่ดีเอสไอ ตอนนี้ขอให้เอกสารนั้นเป็นโมฆะ บ่ายนี้จะไม่มีงาน เพราะมันเกินไป ทำร้ายร่างกายด้วย
ขณะที่ความเห็นส่วนใหญ่ต่างก็พากันแสดงความห่วงใยเรื่องสุขภาพเจ้าตัว การทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงตัวของนักร้องคนดังกันอย่างมากมาย