ด่วน! คุมตัว “นานา” เข้าห้องควบคุมสอบสวนกลาง คาดฝากขังพรุ่งนี้

ความคืบหน้าวันนี้ (3 ธ.ค.2568) เวลา 16.23 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและควบคุมตัว นานา ไรบีนา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7195/2568 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ฐานความผิดฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ลงมาจากอาคารพิทักษ์สันติ ขึ้นรถตู้สีบรอนซ์ เพื่อนำตัวมาฝากขังที่ห้องควบคุมผู้ต้องหา บริเวณอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเป็นอาคารตึกหน้า โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ
อย่างไรก็ตาม คาดว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งศาลเพื่อฝากขังต่อไป ทั้งนี้ตามอำนาจเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ 48 ชั่วโมง แต่เนื่องจาก ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงคาดว่าน่าจะมีการส่งตัวฝากขังที่ศาลอาญาในวันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 09.00 น.