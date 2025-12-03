อบก. เปิดฟอรั่ม ดึงพลังองค์กรผู้นำ ดันภารกิจขับเคลื่อนสู่ Net Zero

‘องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)’ หรือ อบก. และ ‘เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย’ หรือ TCNN ร่วมกันจัดงานใหญ่แห่งปี ‘TGO Forum & TCNN Conference 2025: ขับเคลื่อน Net Zero ไทย ด้วยพลังองค์กรผู้นำ’ เพื่อเป็นเวทีในการเชื่อมโยงมิติเชิงนโยบาย การปฏิบัติ และนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภายในงานประกอบด้วยเวทีสัมมนา การเสวนาแลกเปลี่ยน และนิทรรศการแสดงนวัตกรรม ชูเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน-Net Zero Emissions
วิกฤตการณ์เรื่องภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากกับทุกภาคส่วน ภายใต้ความท้าทายนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์เพื่อก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions โดยมี ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันของประชาคมโลกให้จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส สำหรับประเทศไทย ในฐานะภาคีสำคัญของประชาคมโลกก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ท้าทายและมีความทะเยอทะยานอย่างสูง โดยรัฐบาลได้ดำเนินการปรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมปี 2608 มาเป็นภายในปี 2593
บนเป้าหมายของการขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนร่วมกัน จำเป็นต้องอาศัยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจาก องค์กรผู้นำ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมทุกมิติ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน การศึกษา รวมถึงประชาสังคม
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนสามารถบรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่เป็นพันธกิจของทุกคนทั่วโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. องค์กรสำคัญผู้มีบทบาทขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และผู้ก่อตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) จึงจัดงานสัมมนา TGO Forum & TCNN Conference 2025: ขับเคลื่อน Net Zero ไทย ด้วยพลังองค์กรผู้นำ ด้วยการเล็งเห็นถึงพลังสำคัญขององค์กรผู้นำที่นับเป็นส่วนสำคัญทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีและยั่งยืน
ทั้งยังเล็งเห็นถึงพื้นที่ศักยภาพที่องค์กรผู้นำ SMEs และ Startup จะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสีเขียว ได้ใช้ประสบการณ์ แนวความคิด กลยุทธ์ และบทเรียนการดำเนินงาน มาขับเคลื่อนสู่ Net Zero ร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างสมาชิก TCNN หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero เพื่อสร้างอนาคตคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืนในประเทศ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติผลงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กร หน่วยงานที่แสดงพลังแห่งความมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จการดำเนินงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero
งานสัมมนา TGO Forum & TCNN Conference 2025 : ขับเคลื่อน Net Zero ไทย ด้วยพลังองค์กรผู้นำ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน (C asean Ratchada) อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประกอบด้วยเวทีทอล์ก ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่มีผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ มาขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งแนวความคิด ตลอดจนวิสัยทัศน์ด้านการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ซึ่งแบ่งเป็น Main Stage และ Breakout Room
สำหรับเวทีหลัก เริ่มด้วยการปาฐกถา และกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มาเป็นองค์ปาฐก พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ โดยมี ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กล่าวต้อนรับ และมี รัฐกร กัมปนาทแสนยากร ประธานกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความยั่งยืนองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวแนะนำและสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
จากนั้น พบกับการบรรยายสุดพิเศษ กับหัวข้อ Thailand's Net Zero Blueprint: Policies, Strategies, and the Path Forward in Energy Sector โดย ภัทราพร ผาสุกวนิช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ต่อด้วย Global Climate Finance Outlook: Scaling Up Investment for Net Zero โดย มาร์ก ฟอร์นี่ (Marc Forni)
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Lead Disaster Risk Managemant Specialist) ธนาคารโลก (World Bank) จากนั้นเป็นหัวข้อ Financing Green Future for SMEs: Opportunities and Strategies for Net Zero Investment โดย โกสินทร์ พึงโสภณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสภาคการเงิน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank)
นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อ Net Zero Ambition: Pioneering Energy Transition and Sustainable Growth by 2050 โดย คณาธิป รัตนชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารความยั่งยืน และรักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เทคโนโลยีและธุรกิจการลดคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหัวข้อ Digital Transformation and the Green Economy: Leveraging Cloud and AI for Net Zero โดย ปริญญา สินเกื้อกูล Senior Partner Solution Sales Manager - Cloud & AI Platforms บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด และปิดท้ายด้วยหัวข้อ Net Zero Leadership: Inspiring Action and Driving Cultural Change for a Sustainable Future โดย อริณชย์ ทองแตง และ อริสา ทองแตง เยาวชนคู่แรกของประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตร Net Zero Man
จากนั้น พบกับเวทีเสวนา ถอดรหัส Net Zero: ความท้าทายและโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero Organization โดย เอนกพงศ์ อภิธรรมบัณฑิต Climate Change Specialist บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย สุรีพร มิตรธรรมณะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) วรดา ชำนาญพืช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และ สมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด โดยมี ศิรัถยา อิศรภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
ปิดท้ายด้วยวงเสวนาในหัวข้อ Innovating Climate Finance: Leveraging Digital Tokens & Carbon Credits for Net Zero โดย อโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย นิอร เกียรติดำรง Chief Commercial Officer Management บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bitkub) ปฐมชัย แตงน้อย รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) และ สมิทธิ หาเรือนพืชน์ หัวหน้าสายงาน Nature based Solutions มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศิรัถยา อิศรภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
ส่วนเวที Breakout Room เริ่มขึ้นช่วงเวลา 13.00 น. เป็นวาไรตี้ทอลก์โชว์ ในหัวข้อ พลิกวิกฤตสูโอกาส: โมเดลธุรกิจใหม่ในยุค Net Zero และหัวข้อ Climate Finance: โอกาสของนักลงทุนยุคใหม่
TGO Forum & TCNN Conference 2025: ขับเคลื่อน Net Zero ไทย ด้วยพลังองค์กรผู้นำ นอกจากมีเวทีสัมมนาที่จัดทัพวิทยากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจาก สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นผู้มอบ ประกอบไปด้วยโล่เกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization : CALO) ให้ 4 องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นโล่เกียรติคุณ องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Innovator) จำนวน 1 องค์กรโล่เกียรติคุณ จังหวัดที่ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) จำนวน 16 จังหวัดที่โดดเด่น
ประกาศนียบัตร องค์กรนำร่องโครงการส่งเสริมองค์กร CALO ในการดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จำนวน 10 องค์กรที่มีผลงานโดดเด่น
ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยแบ่งเป็น 2 โซนย่อย ได้แก่ โซนพาร์ตเนอร์ (Zone Partners) เปิดพื้นที่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร พร้อมเผยแพร่กิจกรรม Climate Actions ขององค์กร พร้อมทั้งยังเปิดพื้นที่ Business Matching (Carbon Credit, Climate Technologies, Climate Finance) หรือการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่มีความต้องการตรงกัน
นอกจากนี้ ยังจัดโซนคลินิก (Zone Clinic) เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจหรือมีคำถามเฉพาะด้านได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. อาทิ T-VER, Carbon Market & Registry, Carbon Labels, Climate Action Academy, Low Carbon City และ TCNN
งานสัมมนา TGO Forum & TCNN Conference 2025: ขับเคลื่อน Net Zero ไทย ด้วยพลังองค์กรผู้นำ นอกจากได้ประสบการณ์ องค์ความรู้ แนวคิด วิสัยทัศน์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้ว ยังถือเป็นเวทีสำคัญที่จะเริ่มต้น ต่อยอด และพัฒนาสู่การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดตามเนื้อหา ความเคลื่อนไหว ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ซึ่งพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต