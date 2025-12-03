xs
“หนุ่ม กรรชัย” เผย “นานา” โทร.มาปรึกษาก่อนถูกตำรวจรวบคาบ้าน เพื่อนๆ กลุ่มผู้เสียหายใจสลาย เข่าอ่อน เห็นภาพเพื่อนรักโดนจับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หนุ่ม กรรชัย” เผยนานา โทร.มาปรึกษาก่อนถูกตำรวจรวบคาบ้าน เผยเพื่อนๆ กลุ่มผู้เสียหาย เสียใจมาก เข่าอ่อน ใจแตกสลาย หลังเป็นภาพเพื่อนโดนจับ เล่าเคส “เจนี่” โดนไม่เหมือนคนอื่น เป็นการหลอกชวนลงทุนร้านอาหารที่อเมริกา

หลังจากที่ “นานา ไรบีนา” ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง และผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เข้าสู่กองบังคับการปราบปราม เพื่อสอบสวนขยายผลทันทีหลังการจับกุม ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เล่าว่าตนได้คุยกับนานา โดยนานาโทร.มาปรึกษาว่าตอนนี้มีตำรวจมาหน้าบ้านแล้วต้องทำอย่างไร รวมถึงเล่าเรื่องราวเคสของ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ที่ถูกนานาหลอกลงทุน

“ตอนแรกเจนี่ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองโดนเอาเงินไปลงทุน เพราะเคสของเจนี่แตกต่างจากคนอื่น ของเจนี่เป็นการเอาเงินไปลงทุนทำร้านอาหารที่อเมริกา เจนี่โอนเงินให้นานาไป 5 ล้านบาท หลังจากนั้นก็เข้าใจว่าตัวเองจะได้ทำร้านอาหารที่นิวยอร์ก ร้านนี้เป็นร้านอาหารไทย เจนี่เคยไปเป็นดีเจที่ดี.ซี. แล้วก็ไปได้ทราบจากนานาว่าเจ้าของร้านจะเปิดสาขาใหม่ที่นิวยอร์ก พอทราบเรื่องจากนานา แล้วเขาก็ถามว่าสนใจไหม เจนี่บอกสนใจ เพราะอยากจะสร้างอะไรไว้ให้ลูก

ก็นำเงิน 5 ล้านออกมา โอนทุกวันวันละ 500,000 บาท จนครบ 5 ล้าน เจนี่ก็รอคอยการเปิดร้านแต่ไม่เคยได้รู้เรื่องอะไรเลย สุดท้ายมารู้ภายหลังจากการโทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านว่ามีการโอนเงินไปให้หรือยัง เจ้าของร้ายถามเงินค่าอะไร เจนี่ถึงได้รู้เรื่องทั้งหมด เขาก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น”

เผยได้มีโอกาสคุยกับ “นานา” โดยเจ้าตัวโทร.หาขณะตำรวจมารออยู่หน้าบ้านแล้ว
“ตอนนี้มีผู้เสียหายทั้งหมด 17 คน ไม่รวมกับคนที่ยังไม่ได้ไปแจ้งอีกนะ เมื่อช่วงเช้าผมได้มีโอกาสคุยกับนานา เขาก็กังวลใจ เขาโทร.มาหาผมแต่เช้า บอกว่าตอนนี้ตำรวจมาถึงบ้านแล้วเขาควรจะต้องทำยังไง ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะนานา ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการ ทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมัน เขาก็บอกว่าเขากังวลใจเพราะเขาเองไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ใช้หนี้นะ เขากำลังจะจัดการเรื่องราวในบริษัทเขาบางอย่างเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้ แล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น เขาจะทำยังไง ผมก็บอกว่าสุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้ มันคือไฟร์ทบังคับ นานาต้องเข้าใจไฟร์ทบังคับนะ นานาจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ ก็เป็นไปตามหลักตามเกณฑ์

แล้วเขาก็กังวลใจว่าเขาไปแล้วเขาจะได้ออกมาเลยไหม ยังไง ผมก็บอกว่ามันอยู่ที่การแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหายังไง มีอัตราโทษยังไง ทนายความของนานาจะเป็นคนดูให้เอง ว่าจะประกันได้ไหม เชื่อว่าถ้าจะประกันตัวก็ต้องประกันพรุ่งนี้ วันนี้น่าจะถูกสอบที่สอบสวนกลางทั้งคืน ผมก็บอกเขาไปแบบนั้น”

ส่วนเพื่อนกลุ่มผู้เสียหาย เสียใจมาก เข่าอ่อน ใจแตกสลาย
ส่วนเพื่อนๆ คนอื่นตกใจ ผู้เสียหายเสียใจ ผมเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนนะ ทางนี้ก็เอาเงินเขาไปจริงๆ แต่อีกใจมันก็เพื่อนที่คบกันมานาน พอมาเห็นภาพแบบนี้ก็เข่าอ่อนกัน เสียใจมาก ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ มามีเรื่องราวแบบนี้ในกลุ่มของเขาที่รักกันมาก ผมก็เห็นใจทุกคน 

เมื่อเช้าผมได้มีโอกาสคุยกับผู้เสียหาย 2-3 คน ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลย ในวันที่เกิดเรื่องก็ยอมรับว่าโกรธและรู้สึกแย่จริงๆ เหมือนถูกหักหลัง แต่วันนี้พอได้มาเห็นภาพแบบนี้ เขาเข่าทรุดเลยนะ ใจเขาแตกสลาย บางคนบอกมือไม้สั่น ทำอะไรไม่ถูก ทำงานไม่ได้เลย ทั้งๆ ที่เขาเป็นเจ้าทุกข์นะ เขาก็เอาแต่ถามผมว่าเขาควรจะทำยังไงดี เขาทำอะไรต่อไม่ได้เลย เขาสั่นไปหมด บางคนบอกถึงเขาจะเป็นเจ้าทุกข์แต่เขาก็รักนานาสุดหัวใจ เขาเองก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันแม้จะรู้สึกไม่ดีกับการที่ถูกเพื่อนโกหกมาตลอดก็ตาม ตลอดมาคิดว่าเพื่อนรักจะเอาเงินเขาไปลงทุน

ในส่วนของเส้นทางการเงินเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของนานาไปอยู่ที่ไหนบ้าง ทางผู้เสียหายรวมถึงประชาชนที่ตามข่าวนี้อยู่เองก็อยากจะรู้ว่านานาเอาเงินไปทำอะไร ถ้าฟังจากที่นานาพูดเขาจะบอกว่าเงินเหมือนเอาไปต่อยอดจากการจ่ายดอกเบี้ย เอาไปให้เงินปันผล เพราะเขาจ่ายดอกเบี้ย 4% ต่อเดือน ไม่มีก็ไปยืมคนอื่นต่อเอาไปจ่ายดอกให้คนนั้น เหมือนงูกินหาง ซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใด รอตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเงินกระจายไปอยู่ตรงไหน”














