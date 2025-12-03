“หนุ่ม กรรชัย” เผย “นานา” โทร.มาปรึกษาก่อนถูกตำรวจรวบคาบ้าน เพื่อนๆ กลุ่มผู้เสียหายใจสลาย เข่าอ่อน เห็นภาพเพื่อนรักโดนจับ

“หนุ่ม กรรชัย” เผย“นานา” โทร.มาปรึกษาก่อนถูกตำรวจรวบคาบ้าน เผยเพื่อนๆ กลุ่มผู้เสียหาย เสียใจมาก เข่าอ่อน ใจแตกสลาย หลังเป็นภาพเพื่อนโดนจับ เล่าเคส “เจนี่” โดนไม่เหมือนคนอื่น เป็นการหลอกชวนลงทุนร้านอาหารที่อเมริกา
หลังจากที่ “นานา ไรบีนา” ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง และผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เข้าสู่กองบังคับการปราบปราม เพื่อสอบสวนขยายผลทันทีหลังการจับกุม ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เล่าว่าตนได้คุยกับนานา โดยนานาโทร.มาปรึกษาว่าตอนนี้มีตำรวจมาหน้าบ้านแล้วต้องทำอย่างไร รวมถึงเล่าเรื่องราวเคสของ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ที่ถูกนานาหลอกลงทุน
“ตอนแรกเจนี่ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองโดนเอาเงินไปลงทุน เพราะเคสของเจนี่แตกต่างจากคนอื่น ของเจนี่เป็นการเอาเงินไปลงทุนทำร้านอาหารที่อเมริกา เจนี่โอนเงินให้นานาไป 5 ล้านบาท หลังจากนั้นก็เข้าใจว่าตัวเองจะได้ทำร้านอาหารที่นิวยอร์ก ร้านนี้เป็นร้านอาหารไทย เจนี่เคยไปเป็นดีเจที่ดี.ซี. แล้วก็ไปได้ทราบจากนานาว่าเจ้าของร้านจะเปิดสาขาใหม่ที่นิวยอร์ก พอทราบเรื่องจากนานา แล้วเขาก็ถามว่าสนใจไหม เจนี่บอกสนใจ เพราะอยากจะสร้างอะไรไว้ให้ลูก
ก็นำเงิน 5 ล้านออกมา โอนทุกวันวันละ 500,000 บาท จนครบ 5 ล้าน เจนี่ก็รอคอยการเปิดร้านแต่ไม่เคยได้รู้เรื่องอะไรเลย สุดท้ายมารู้ภายหลังจากการโทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านว่ามีการโอนเงินไปให้หรือยัง เจ้าของร้ายถามเงินค่าอะไร เจนี่ถึงได้รู้เรื่องทั้งหมด เขาก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น”
เผยได้มีโอกาสคุยกับ “นานา” โดยเจ้าตัวโทร.หาขณะตำรวจมารออยู่หน้าบ้านแล้ว
“ตอนนี้มีผู้เสียหายทั้งหมด 17 คน ไม่รวมกับคนที่ยังไม่ได้ไปแจ้งอีกนะ เมื่อช่วงเช้าผมได้มีโอกาสคุยกับนานา เขาก็กังวลใจ เขาโทร.มาหาผมแต่เช้า บอกว่าตอนนี้ตำรวจมาถึงบ้านแล้วเขาควรจะต้องทำยังไง ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะนานา ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการ ทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมัน เขาก็บอกว่าเขากังวลใจเพราะเขาเองไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ใช้หนี้นะ เขากำลังจะจัดการเรื่องราวในบริษัทเขาบางอย่างเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้ แล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น เขาจะทำยังไง ผมก็บอกว่าสุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้ มันคือไฟร์ทบังคับ นานาต้องเข้าใจไฟร์ทบังคับนะ นานาจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ ก็เป็นไปตามหลักตามเกณฑ์
แล้วเขาก็กังวลใจว่าเขาไปแล้วเขาจะได้ออกมาเลยไหม ยังไง ผมก็บอกว่ามันอยู่ที่การแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหายังไง มีอัตราโทษยังไง ทนายความของนานาจะเป็นคนดูให้เอง ว่าจะประกันได้ไหม เชื่อว่าถ้าจะประกันตัวก็ต้องประกันพรุ่งนี้ วันนี้น่าจะถูกสอบที่สอบสวนกลางทั้งคืน ผมก็บอกเขาไปแบบนั้น”
ส่วนเพื่อนกลุ่มผู้เสียหาย เสียใจมาก เข่าอ่อน ใจแตกสลาย
“ส่วนเพื่อนๆ คนอื่นตกใจ ผู้เสียหายเสียใจ ผมเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนนะ ทางนี้ก็เอาเงินเขาไปจริงๆ แต่อีกใจมันก็เพื่อนที่คบกันมานาน พอมาเห็นภาพแบบนี้ก็เข่าอ่อนกัน เสียใจมาก ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ มามีเรื่องราวแบบนี้ในกลุ่มของเขาที่รักกันมาก ผมก็เห็นใจทุกคน
เมื่อเช้าผมได้มีโอกาสคุยกับผู้เสียหาย 2-3 คน ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลย ในวันที่เกิดเรื่องก็ยอมรับว่าโกรธและรู้สึกแย่จริงๆ เหมือนถูกหักหลัง แต่วันนี้พอได้มาเห็นภาพแบบนี้ เขาเข่าทรุดเลยนะ ใจเขาแตกสลาย บางคนบอกมือไม้สั่น ทำอะไรไม่ถูก ทำงานไม่ได้เลย ทั้งๆ ที่เขาเป็นเจ้าทุกข์นะ เขาก็เอาแต่ถามผมว่าเขาควรจะทำยังไงดี เขาทำอะไรต่อไม่ได้เลย เขาสั่นไปหมด บางคนบอกถึงเขาจะเป็นเจ้าทุกข์แต่เขาก็รักนานาสุดหัวใจ เขาเองก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเหมือนกันแม้จะรู้สึกไม่ดีกับการที่ถูกเพื่อนโกหกมาตลอดก็ตาม ตลอดมาคิดว่าเพื่อนรักจะเอาเงินเขาไปลงทุน
ในส่วนของเส้นทางการเงินเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของนานาไปอยู่ที่ไหนบ้าง ทางผู้เสียหายรวมถึงประชาชนที่ตามข่าวนี้อยู่เองก็อยากจะรู้ว่านานาเอาเงินไปทำอะไร ถ้าฟังจากที่นานาพูดเขาจะบอกว่าเงินเหมือนเอาไปต่อยอดจากการจ่ายดอกเบี้ย เอาไปให้เงินปันผล เพราะเขาจ่ายดอกเบี้ย 4% ต่อเดือน ไม่มีก็ไปยืมคนอื่นต่อเอาไปจ่ายดอกให้คนนั้น เหมือนงูกินหาง ซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใด รอตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเงินกระจายไปอยู่ตรงไหน”