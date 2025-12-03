ผมไม่ได้บ้า! ทีซีจีฯ แถลงขอเสนอซื้อลิขสิทธิ์ MUO ในราคาที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ 3,500 ล้าน!

ทีซีจี โซเชียลมีเดีย กรุ๊ป แถลงข่าว ประกาศพร้อมซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization ในราคาที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ 3,500 ล้านบาท และความคืบหน้าข้อพิพาท เจเคเอ็น พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูโรงงานและธุรกิจต่อเนื่อง
นายจักรกริช ตานี(Jacky JT Wong) Founder & CEO บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด แถลงข่าว ประกาศความพร้อมขอเข้าซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization ในราคาที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ 3,500 ล้านบาท พร้อมชี้แจงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทกับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเปิดเผยว่า
“ขณะนี้ทาง ทีซีจีฯ มีความพร้อมจากความร่วมมือในกลุ่มนักลงทุนประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง และฟิลิปปินส์ (กลุ่มบริษัท Milcon Gulf, Armstrong Capital Holdings Corp. และ High West Capital Partners) ที่สามารถจะเข้าขอเสนอซื้อลิขสิทธิ์ MUO เพื่อมาบริหารจัดการ และขยายธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลนักลงทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท JKN ไปในตัว
และเนื่องจากสถานการณ์แผนฟื้นฟูกิจการของทาง เจเคเอ็น ที่มีความชัดเจนล่าสุด ระบุว่า บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการฟื้นฟูเอง แต่จะมี “เจ้าหนี้กลาง” เข้ามาดูแลแทน ส่งผลให้ข้อตกลงด้านสิทธิประโยชน์ที่ เจเคเอ็น เคยเสนอให้กับทางบริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก ทางทีซีจีฯ จึงจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ ทั้งนี้ โรงงาน MNBeverage ที่เป็นข้อพิพาทตามข่าวที่ผ่านมา ขณะนี้ ได้ปิดดำเนินการมาเกือบ 4 ปีแล้ว ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตและโครงสร้างทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงต้องการให้โรงงานกลับมาฟื้นฟูสภาพ ให้พร้อมดำเนินงานโดยเร็วที่สุด และได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้ดำเนินธุรกิจแทน โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง รอฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่เคยมีกระแสข่าวว่า “ฝ่ายเจเคเอ็นชนะคดีทั้งสามคดี” ปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และไม่ตรงกับคำสั่งศาลในแต่ละคดี ทั้งนี้ ทางทีซีจีฯ ขออธิบายข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับสื่อมวลชน และสาธารณะชน ได้รับทราบข้อมูลตามความเป็นจริง ดังนี้
1.คดี JKN แจ้งความฟ้อง TCG ข้อหาแจ้งความเท็จ (คดีหมิ่นประมาทฯ) ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ทาง JKN ได้ทำการยื่นอุทธรณ์ และศาลแนะนำให้พิจารณาเจรจาประนีประนอม
2.คดี TCG แจ้งความฟ้อง JKN ข้อหาหมิ่นประมาทฯ ศาลชั้นต้นยกฟ้อง TCG ได้ทำการยื่นอุทธรณ์และศาลรับคำร้องแล้ว
3.คดี JKN แจ้งความฟ้อง TCG ข้อหาแจ้งความเท็จ คดีโรงงาน MNBeverage ศาลชั้นต้นยกฟ้อง JKN อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด (ทำให้ผู้กระทำผิดตามหลักกฎหมาย เป็นผู้ฟ้องฯ)
4. กรณี TCG ยื่นคำร้องศาลฯ ขอให้แต่งตั้ง TCG เป็นผู้จัดการชั่วคราวของโรงงาน MNBeverage ศาลชั้นต้นยกคำร้อง (โดยเหตุว่าศาลไม่มีอำนาจในการแต่งตั้ง) ทาง TCG ได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว
ทั้งนี้ ภายหลังการเจรจาประนีประนอมฯ ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการพร้อมยุติข้อขัดแย้ง และประนีประนอมยอมความกันด้วยดี พร้อมแสดงความเห็นใจทั้งเจ้าหนี้ของเจเคเอ็น และคู่ค้าทุกท่านที่เสียหายจากปัญหาดังกล่าว โดยเชื่อว่าหากผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ ทุกฝ่ายยังมีโอกาสร่วมงานหรือสนับสนุน ทางธุรกิจ ซึ่งกันและกันในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทในเครือของ ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ซาดะ เอสซีแอล ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อดำเนินงานด้านการเงินการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการ เพื่อเข้าซื้อกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2567 และธนาคาร AI Amanah Islamic Investment Bank of the Philippine (ซึ่งเป็นธนาคารอิสลามแห่งเดียวในประเทศฟิลิปปินส์) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสและสร้างความมั่นใจ เสริมศักยภาพธุรกิจในระยะยาว ให้กับนักลงทุนทุกท่านได้
โดยนายจักรกริช ตานี เผยว่า
-ตอนนี้ส่วนของเจเคเอ็น เราได้อยู่ในกระบวนการประนีประนอม ก็แฮปปี้ต่อกันแล้ว ไม่มีอะไร เพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมมีการไตร่ตรอง คิดดีแล้ว ประสานหลายๆ อย่างมาเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อทำให้ทุกอย่างดีขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนฟื้นฟู เมื่อวานนี้เอง บริษัททีซีจีฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบริษัทผู้ทำแผนฟื้นฟูเสนอต่อศาลล้มละลายกลาง
-วันนี้ที่ขอเสนอเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ MUO ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เรามีความพร้อมด้านการเงินที่จะเข้ามาซื้อสิทธิ์ MUO อย่างเต็มที่ โดยหลักเรามีความเห็นว่าถ้าเราไม่เข้ามาในช่วงเวลาแบบนี้ คิดว่าอาจเป็นช่วงที่ทุกคนสับสนวุ่นวาย การที่เราเข้ามาประสานเป็นตัวกลางเหมือนคดีเดิมที่เราประนีประนอมได้ เรามั่นใจว่าเราเข้ามาแล้วจะทำให้เกิดผลดีกับเจ้าหนี้ทั้งหลายของเจเคเอ็น โดยเฉพาะเจ้าหนี้รายเล็กที่ใช้เงินตัวเองเข้ามาซื้อหุ้น หวังว่าหุ้นจะทำเงินในอนาคต
-ตัวผมเองไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำนางงามใดๆ ทั้งสิ้น ผมมีประสบการณ์ในเรื่องโซเชียลมีเดีย อินฟลูเอนเซอร์ การเข้ามาซื้อ MUO ผมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องออแกไนซ์ เซชั่น ไม่ว่าคนทำงานอยู่ ND ในประเทศต่างๆ ผมจะไม่ก้าวล่วง ผมจะเอาเงินเข้ามาอย่างเดียว เพราะวันนี้สิ่งที่ผมทำคือผมทำการเงินอยู่ต่างประเทศมาเป็น 10 ปีแล้ว บริษัทเราไม่ใช่บริษัทที่หวังผลประโยชน์มานานแล้ว ไม่ว่าการทำธุรกิจกับอินฟลูเอนเซอร์ เราก็ไม่เคยตัดเปอร์เซ็นต์ การทำสถาบันที่สอนเต้น ร้องเพลงต่างๆ เราไม่เคยเก็บเงิน เราเป็นธุรกิจที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์มานานแล้ว เราเป็นธุรกิจที่สร้างชื่อของเรามาโดยตลอด
-วันนี้ถ้าเราจะเข้ามาในจุดนี้ เพราะเราเห็น เราเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเสียหาย จากธุรกิจโรงงานที่ทำร่วมกัน เราไม่อยากโทษใครใดๆ ทั้งสิ้น ในรูปแบบคดี ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ เราไม่ขอพูดถึง ไม่ว่าเรื่องโรงงานต่างๆ ที่เรามีมูลค่าร่วมกัน 300 กว่าล้าน เรามั่นใจว่าถ้าเราได้เติมเงินเข้าไปอีกในทุกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตรงนี้ เราจะสามารถพัฒนาธุรกิจไปได้ไกลกว่าสิ่งที่มีอยู่
-วันนี้เจตนารมณ์ผมชัดเจน MUO จะไม่เหมือนเดิมอีก ถ้าผมได้เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารสูงสุด ผมขอเสนอตัวเองว่าเราจะทำให้ MUO กลับไปสู่ยุคใหม่เป็นนิวเอร่า เป็นนิวเวิลด์ เพราะวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว โลกเกี่ยวกับเทคโนโลยี เอไอเข้ามาแล้ว เราย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้ว MUO มีชื่อเสียงในทางที่ดีมาก นางงามทุกคนเป็นทูตสันติภาพ วันนี้มันเป็นเรื่องการแข่งขันด้านบิวตี้เพียวๆ เราไม่ได้มีการโปรโมตถึงคุณค่าพิเศษของนางงามในแต่ละประเทศ
-วันนี้เราจะนำฟันเดอร์ ซึ่งเป็นฟันเดอร์เรื่องโลกใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เรามีคอลเนกชั่นค่อนข้างลึกหลายประเทศ พร้อมลงเงินผ่านบริษัทการเงินที่ผมจดทะเบียนไว้ บริษัทนี้เป็นบริษัทการเงิน ขณะนี้ทำเรื่องซื้อธนาคารอยู่ในหลายประเทศแถบอาเซียน วันนี้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นนิมิตหมายใหม่แน่นอน และเรามาดีเพื่อให้ทุกฝ่ายดี เราพร้อมที่จะเสนอตัวเองเข้ามาอย่างเป็นทางการ
-ขอประกาศตรงนี้ เพื่อเป็นผลดีต่อเจ้าหนี้ของเจเคเอ็น เราขอเสนอซื้อในราคาที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ 3,500 ล้านบาท ราคานี้มั่นใจไม่มีใครสู้ผมได้ ผมมองแวลู่ของมันในอนาคต ถ้าเราเอาโลกใหม่มาแตะแวลู่ของความเป็น 74 ปี MUO มันมหาศาลมากกว่าเงินก้อนนี้ ผมมีความมั่นใจ และมั่นใจกับผู้บริหารที่เคยซื้อ MUO มาอยู่ในอ้อมอกคนไทย ผมขอเอ่ยนาม คุณแอน ผมมั่นใจเขามองเหมือนผม ผมมาตรงนี้ไม่ได้เพื่อมีปัญหากับใคร ผมพร้อมให้ความร่วมมือกับคนไทยที่เก่งๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ้ย TPN , พี่ตี๋ แมทชิ่ง โทร.มาแล้ว ในยุคท่านทักษิณ ชินวัตร เวลานางงามประกวด MU พี่ตี๋ทำโดดเด่นมากครับ
-ยุคหลังมาคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็เป็นมืออาชีพ ที่เราต้องการร่วมงานด้วย เราแค่ใส่เงินครับ แต่เราไม่มีความสามารถ เราแค่ต้องการคนเก่ง ผมไม่ต่อสู้กับใคร เพราะผมทำหลายเรื่อง เมืองไทยผมซื้อแบงก์ 3 ปีไม่จบ เพราะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย แบงก์ไหนขอไม่พูด คุยทุกนายกฯ ประเทศไทยเราขาดเงิน วันนี้คุณไปกู้แบงก์ คุณได้เงินไหม คนตัวเล็กไม่มีใครได้เงิน เพราะระบบที่มีอยู่ในเมืองไทย คือระบบเดิมๆ ผมหน้าเจ๊ก แต่เป็นอิสลามล้านเปอร์เซ็นต์ในหัวใจ มีพ่อเชื้อสายปากีสถาน อินเดีย วันนี้ผมเป็นคนเดียวที่หน้าเหมือนเฉินหลง พูดเหมือนคนบ้า แต่ไปดูอีลอน มัสก์สิ รวยไหม เหมือนผม คนไทยชอบเกลียดคนไทยด้วยกัน
-ผมบอกเลยว่าวันนี้ 3,500 ล้าน ผมจะเสนอหนังสือไป 7 วัน ผมโชว์เงินเลย ไม่พูดปากเปล่า ทำหนังสือไปแล้วประชุมกัน ที่ไหนก็ได้ ฮ่องกง สิงคโปร์ บริษัทผมมีหมด เอาคนที่ตัดสินใจได้มาคุยกับผม อย่าเอาระดับที่ตัดสินใจไม่ได้มาคุย ไม่เอา เพราะถ้าระดับเมืองไทย คุยกันไม่รู้เรื่อง ผมไม่รู้ อาจรู้เรื่องก็ได้ วันนี้ผมเสนอเป็นทางการแล้วนะว่าราคานี้
-ผมขออีกเรื่อง ผมต้องการมีข้อเสนอว่า สิทธิประโยชน์ MUO ที่มีอยู่ที่สิงคโปร์ ในบริษัทใดก็ตาม ถ้าเราซื้อเราขอให้โอนสิทธิ์ให้เรา เพราะสิทธิไม่ได้อยู่ในเมืองไทย
-เจเคเอ็นผมไม่ได้ซื้อหุ้น อย่าเข้าใจผิด บริษัทซื้อหุ้นไม่ได้ตอนนี้ ถูกแขวนอยู่แผนฟื้นฟูเราแตะหุ้นเจเคเอ็นไม่ได้ เราไม่ได้สนใจหุ้นเจเคเอ็น เราซื้อสิทธิในการบริหารทั้งหมดในราคานี้ แล้วโอนให้บริษัทใหม่ซึ่งผมกำลังเจรจาอยู่ในเมืองไทย ผมมีแผนหมด
-ผมไม่ได้มาหาแสง ไม่จำเป็นต้องหาแสง เราเสนอไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบเรื่องการตัดสินใจ และพร้อมโชว์เงิน เขาสนใจอยู่แล้ว ผมซื้อแล้วต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ผมไม่ยุ่งเรื่องนางงาม แต่จะยุ่งเรื่องการเงิน จะทำให้การเงิน MUO ร่ำรวย
-ผมเคยมีเคส MU คอยน์ ถ้าทำตั้งแต่วันนั้น จะไม่มีวันนี้ ถ้าเชื่อผม วันนี้ไม่เกิด ได้เงินคืนหมดเลยถ้าเชื่อผม เพียงแต่วันนั้นผมทำตัวจน คนไทยชอบรถลัมบอร์กินี คนขับมอเตอร์ไซค์ไปละหมาดที่สุเหร่าไม่ค่อยเชื่อ คิดว่าไม่มีเงิน ผมไม่มีภาพ เหมือนกันเวลาไปซื้อแบงก์มันจะบอกว่าทรงไม่มีเงิน แต่คนอาหรับก็แต่งแบบนี้ ลากรองเท้าแตะด้วย แต่โคตรรวย เราตัวจริง เราไม่โม้ และอยากให้สิ่งที่พูดในวันนี้เป็นไปได้ เงินเราสะอาด บริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์
-ผมไม่ได้บ้านะ ผมเป็นคนตรง ผมต้องสู้กับยิว ยิวเอาดอกเบี้ยมาครองโลกหมดแล้ว ผมจะเป็นบินลาเดนคนใหม่ แต่ผมไม่สู้ ผมจะใช้เครื่องมือการเงิน ผมประกาศเลย ผมไม่กลัวตายด้วย ผมจะสู้เพื่อคนอื่น
-ผมกลับตัวกลับใจจากคนเหี้x มาเป็นคนดีได้เพราะศาสนา วันนี้จะทำให้ MUO เป็นเศรษฐีไม่ได้เหรอ เราทำได้ เรามีประสบการณ์
-กล้าจ่าย 3,500 ล้าน ถ้าลิสต์เหรียญ MU คอยน์ ผมจะเอาชนะบิตคอยน์ให้ดู ผมเป็นคนคิดไกล ผมซื้อธนาคารเพราะเหรียญผมต้องเบิกได้ทั่วโลก ตอนนี้กำลังไล่ซื้อธนาคารทั่วโลก