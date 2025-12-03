“หนุ่ม กรรชัย” เปิดข้อความสุดท้ายที่ “นานา” ส่งให้เพื่อนรักก่อนถูกรวบ

ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ (3 ธ.ค.68) หลังจากที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และ “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ได้เล่าข่าว “นานา ไรบีนา” ถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง และผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เข้าสู่กองบังคับการปราบปราม เพื่อสอบสวนขยายผลทันทีหลังการจับกุม
ช่วงหนึ่ง หนุ่ม กรรชัย ได้หยิบโทรศัพท์ พร้อมเล่าว่ามีเพื่อนสนิทนานา ส่งข้อความของนานา มาให้ และอยากให้ตนอ่านออกอากาศ โดย นานา ได้ส่งข้อความหาเขาว่า…
“กูจะส่งหามึงทุกวัน ขอโอกาส คุยกับกูเถอะ ด่าก็ได้ ว่าก็ได้ กูเดินต่อไปแบบนี้ไม่ไหว ไม่รู้จะไหวแค่ไหน มันมีหลายอย่างมากที่เรายังคงต้องคุยกัน กูจะขอทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ว่า มึงคุยกับกูได้ไหม อย่างน้อยขอแค่คุยกัน หลังจากนี้ถ้าไม่อยากคุยกับกูอีก กูก็เข้าใจ 😭”
ส่งมาตอน 23.07 น. ของเมื่อคืนนี้ นานา ส่งไปหาเพื่อนสนิทที่เป็นเจ้าหนี้คนนึง เพื่อนคนนี้ก็ส่งมาให้ผม บอกว่า อ่านได้