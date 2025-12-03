ผบก.ปอศ. เผย “นานา” ให้การปฏิเสธ หลอกลงทุน 195 ล้าน ยึดทรัพย์แล้ว 10 ล้าน เตรียมตรวจสอบ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” มีเอี่ยวไหม

ผบก.ปอศ. แถลงหลังจับกุมตัว “นานา ไรบีนา” เบื้องต้นให้การปฏิเสธ ตั้ง 2 ข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และข้อหาการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หลอกลงทุน 4 รูปแบบ มีผู้เสียหาย 17 ราย รวมความเสียหาย 195 ล้าน ยึดทรัพย์มาแล้ว 10 ล้าน เตรียมตรวจสอบ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” สามี ว่ามีเอี่ยวไหม
หลังเมื่อเช้านี้ (3 ธ.ค.) ตำรวจ ปอศ. ได้บุกรวบ “นานา ไรบีนา” ที่บ้านพักย่านพระโขนง ข้อหาฉ้อโกง และผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และได้กุมตัวมาสอบสวนเพิ่ม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ล่าสุดทาง “พลตำรวจตรี ทัศน์ภูมิ จารุปรัชน์” ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสื่อ โดยเผยว่า
“เรื่องของคุณนานา คือเมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณนานา ได้ทยอยเดินทางมาร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีกับนานาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และข้อหาการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หลังจากนั้นพนักงานสอบสวน ก็รวบรวมหลักฐาน สอบสวนผู้เสียหาย 17 ปาก ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และสอบสวนพยานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อให้ครบองค์ประกอบของข้อกฎหมาย
และช่วงบ่ายของเมื่อวาน ก็ได้ไปยื่นร้องต่อศาล เพื่อออกหมายจับคุณนานา ใน 2 ฐานความผิด ความผิดแรกคือฉ้อโกงทรัพย์ ความผิดสองคือการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และอย่างที่ทราบกัน เมื่อเช้าทาง กก.4 ก็ได้นำหมายค้นและหมายจับ ไปทำการจับกุมตัวนานา ที่บ้านพักแถวพระโขนง และนำหมายค้นเข้าตรวจค้น พร้อมยึดเอกสารและทรัพย์สินบางส่วน และนำตัวคุณนานามาทำการสอบสวน ที่ บก.ปอศ. ครับ”
ยึดกลางของมาบางส่วน มีทั้งรถยนต์ กระเป๋าแบรนด์เนม Art toy และเครื่องประดับ รวม 10 ล้าน
“ของกลางที่ยึดมาเป็นทรัพย์สินบางส่วนของคุณนานา มีรถยนต์ กระเป๋าแบรนด์เนม ของสะสม Art toy 11 ชิ้น และจิวเวลรี่ประมาณ 50 ชิ้น นอกจากนั้นก็เป็นเครื่องประดับ นาฬิกาของคุณนานาครับ มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท”
มูลค่าความเสียหาย 17 ราย 195 ล้านบาท
“จากการสอบสวนทั้ง 17 ราย พบว่ามีมูลค่าความเสียหายประมาณ 195 ล้านบาทครับ คุณนานาชวนผู้เสียหายลงทุนใน 4-5 กิจกรรม กิจกรรมแรกอ้างว่ามีการปล่อยเงินกู้ ปล่อยสินเชื่อ ให้ค่าตอบแทนต่อเดือนประมาณ 4-7 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมที่สอง อุปโลกน์คนขึ้นมา เพื่อเทรดหุ้น กิจกรรมที่สาม เรื่องการทำสนามบาส และกิจกรรมที่สี่ เปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศเบื้องต้นกำลังตรวจสอบอยู่ ว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มไหม”
“เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ร้องทุกข์ โดนหลอกลงทุน 3 ล้าน เพื่อเปิดร้านอาหาร ที่อเมริกา
“ของคุณเจนี่ เป็นกรณีของการชวนไปลงทุนทำร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ แต่เมื่อเป็นข่าวสักระยะหนึ่ง คุณเจนี่ได้มีตรวจสอบว่ามีการลงทุนจริงไหม ก็ยืนยันว่าไม่มีการลงทุนจริง นำมาสู่การร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับคุณนานา ของคุณเจนี่ประมาณ 3 ล้านบาทครับ”
แจงไม่รับเรื่อง “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” หลังพา “นานา” มามอบตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. เพราะมานอกเวลาราชการ และยังไม่ได้ออกหมายจับ
“ขอบคุณคำถามนี้มาครับ ขอเรียนให้ทราบว่าคุณทนายได้พาคุณนานา มาพบเมื่อวันจันทร์ เวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลานอกราชการครับ และขณะนั้นพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับ เราเพิ่งออกหมายจับเมื่อวานช่วงบ่ายครับ (เขาโพสต์ว่าเป็นการสร้างผลงานหรือเปล่า?) ต้องแยกก่อนนะครับ ว่าการจดแจ้งข้อกล่าวหาหรือการรับตัวบุคคลใดเป็นผู้ต้องหา ต้องมีหลักฐานตามสมควร ส่วนการรับมอบตัว บุคคลนั้นต้องถูกปรับสถานะเป็นผู้ต้องหาแล้ว ถ้าเรากรณีนี้คือต้องถูกออกหมายจับแล้ว”
วันที่มามอบตัว “นานา” ไม่ได้มาปรากฏตัวกับเจ้าหน้าที่
“ไม่มีครับ มีแต่คุณสายหยุดเดินมายื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่รับแจ้งความ ผมไม่แน่ใจว่าคุณนานามาด้วยหรือไม่ แต่เราตรวจสอบจากการรายงาน มีคุณสายหยุดท่านเดียวที่มาพบเจ้าหน้าที่ครับ”
ในส่วนของ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมในทุกมิติ
“ในกรณีของคุณเวย์ ผู้เป็นสามีคุณนานา อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ครับ เตรียมตรวจสอบในทุกประเด็น ทุกมิติครับ ทั้งเรื่องเส้นเงิน และมีส่วนร่วมในการชักชวนหรือไม่ ส่วนเรื่องของผู้เสียหาย ทุกท่านน่าจะทราบบางส่วนแล้ว เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับคุณนานาเกือบทั้งหมด แต่มีผู้เสียหายหลายราย ที่ขออนุญาตไม่ประสงค์ออกนามครับ มูลค่าความเสียหายของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่วันนี้ 17 รายรวมกัน ประมาณ 195 ล้านบาทครับ ผู้เสียหายรายใดที่ยังลังเลไม่มาร้องทุกข์ ผมขอเชิญให้รีบมา เราได้จัดพนักงานสอบสวนไว้รองรับท่านแล้ว”
เบื้องต้น “นานา” ให้การปฏิเสธ
“คุณนานาให้การปฏิเสธครับ ทั้งจับกุม ทั้งสอบสวนครับ คดีตอนนี้เป็น พ.ร.ก. กับฉ้อโกงทรัพย์ธรรมดา แต่ถ้ามีพยานหลักฐานส่วนไหน ที่ไปถึงข้อหาไหน เรายินดีที่จะแจ้งความเพิ่มเติมครับ เราจะพยายามสอบสวนให้เร็วที่สุดแต่ที่สอบถามคุณนานาเบื้องต้น ยังมีบางส่วนที่เขาอยากจะดีแคร์ในชั้นพนักงานสอบสวนครับ ส่วนเรื่องการประกันตัว เป็นอำนาจของตัวผู้ต้องหา หรือทนายความ หรือผู้เกี่ยวข้อง แต่ถ้ายื่นมาแล้ว เราก็มีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามหลักกฎหมายครับ”
เผยสภาพจิตใจ “นานา” เข้มแข็งดี
“ก็เข้มแข็งดีครับ เขาอยากชี้แจงว่าเขาไม่รู้ นึกว่าเป็นการกู้ยืมตามปกติ อันดับสองเขายังคิดว่าเขาสามารถที่จะหาเงินมาชดใช้ให้ตัวผู้เสียหายได้ครับ แต่กรณีนี้มันไม่มีธุรกิจจริง เราก็ออกหมายจับตามกฎหมายแชร์ลูกโซ่ด้วย โทษก็จำคุก 5 ถึง 10 ปีครับ ส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยว เราแบ่งเป็น 2 ประเภท ทรัพย์มีทะเบียน กับทรัพย์ไม่มีทะเบียน ทรัพย์มีทะเบียนก็ต้องดูการได้มา ว่าเขาได้มาก่อนหรือหลังความผิดหลัก ในคดีนี้ความผิดหลักเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 65 แต่ทั้งนี้ทุกอย่างที่ยึดมา ผมส่งไป ปปง. หมดครับ ส่วนยอดเงินในบัญชี มีแต่ไม่มากครับ ไม่พอกับมูลค่าความเสียหายครับ”
เผย 400 ล้าน เป็นยอดในข่าว แต่ยอดจากการสอบสวนคือ 195 ล้าน
“ผมว่าตัวยอดที่ปรากฎในข่าว มันอาจจะไม่ตรงกับยอดที่ได้จากการสอบสวน ตัว 400 ล้านเป็นเรื่องที่อยู่ในโลกออนไลน์ แต่ตัวที่ปรากฎในการสอบสวนคือ 195 ล้านโดยประมาณ บางส่วนก็หักลบกลบหนี้กัน มีการใช้คืนไปแล้วบ้างครับ ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ว่าการไปลงทุนกับบุคคลใด ที่เสนอผลตอบแทนที่เกินความเป็นจริงในลักษณะนี้ ก็อยากให้ไปดูความเป็นไปได้ของธุรกิจ ว่ามันเป็นไปได้จริงไหม และดูสภาพบุคคลด้วย”