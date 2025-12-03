“ดาด้า” ช็อก “นานา” โดนตำรวจรวบ แต่หนี้ก็ส่วนหนี้ เพื่อนก็ส่วนเพื่อน ห่วงหลานที่สุด กลัวจะกลายเป็นแผลในใจ

“ดาด้า” ช็อก “นานา” โดนตำรวจรวบคาบ้าน ลั่น หนี้ก็ส่วนหนี้ เพื่อนก็ส่วนเพื่อนต้องแยกแยะ บอกเป็นห่วงความรู้สึกหลานที่สุดเพราะ 12 ปีโตพอที่จะรับรู้เรื่องแล้ว กลัวจะกลายเป็นแผลในใจเด็ก ขนาดตนสตรองยังร้องไห้อยู่ 3 วัน
เป็นเพื่อนที่ใจดีมากๆ กับ “นานา ไรบีนา”อีกคน สำหรับ “ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผล”ที่ทั้งเคยออกตัวให้เพื่อนเรื่องข่าวลือเป็นหนี้ 400 ล้าน จนสุดท้ายมารู้ความจริง และก็มาช็อกคูณสองเพราะตัวเองก็โดนนานาโกงด้วยเหมือนกัน แต่ไม่คิดเอาผิดไปแจ้งความกับตำรวจ และยังให้โอกาสเอาสินค้าไปให้นานาขายของเพื่อใช้หนี้
วันนี้ (3 ธ.ค.68) นานา ถูกตำรวจรวบ เมื่อ ดาด้า รู้ข่าวก็ถึงกับช็อก ยอมรับกับไทยรัฐทีวีว่า หนี้ก็ส่วนหนี้ เพื่อนก็ส่วนเพื่อนต้องแยกนะ
“ช็อกค่ะ แต่หนี้ก็ส่วนหนี้ เพื่อนก็ส่วนเพื่อนต้องแยกนะ มันต้องแยก แต่ตัวด้าไม่ได้อยากดำเนินคดีกับเขาเพราะว่าเห็นแก่หลานห่วงที่สุดตอนนี้คือสภาพจิตใจหลาน หลานโต 12 ขวบแล้ว เขารับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้แล้ว ม้นจะกลายเป็นแผลในใจของเด็ก ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนที่ดีที่ผ่านมา ก็ห่วงสภาพจิตใจหลาน
ไม่เคยคิดว่าสุดท้ายแบบเพื่อนจะเดินทางมาถึงแบบนี้ ยอมรับว่าตกใจ แต่ผลมาจากการกระทำของนานา ดาด้าเองก็ไม่ได้เข้าข้างเพื่อนหรือซัพพอร์ตเพื่อน ถ้าอะไรผิด ก็ว่ากันไปตามกฎหมายเลย อย่างน้อยนานาจะต้องได้รับบทเรียนกับสิ่งที่เขาทำ
ตัวนานาก็ยอมรับผิด แล้วเขาก็ยอมรับกับผลที่ตามมา เพราะว่าในระหว่างสัปดาห์ที่มีการคุยกัน ตัวเขาก็บอกว่าหมายมันจะออกจริงไหม หรือยังไง ตัวเขาก็บอกว่า ไม่รู้เลย แต่เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม นานาไปที่กองปราบ ตอนนั้นหมายยังไม่ออก นานาบอกกับดาด้าว่าถ้าวันนึงหมายจะออกหรือตำรวจจะมาที่บ้านนานาทำใจยอมรับ
ครอบครัวเรารู้จักกัน ลูกของนานาก็เหมือนหลานแท้ๆ ของเรา ตอนนี้เรื่องของนานาในส่วนคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมาย นี่ก็เสพข่าวไปพร้อมๆ กับทุกคน ก็อัปเดตกันต่อไป ก็ได้คุยกับเจนี่ (เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ) นิดนึง เจนี่บอกว่าหนักมากเลย เขาร้องไห้หนักมาก ด้าก็บอกด้าก็ไม่ต่างกันเลย ร้องไห้ไป3 วัน ขนาดด้าเข้มแข็งมากๆ แล้วนะยังร้องไห้ไป 3 วัน ช็อก ตกใจจริงๆ”
บอกไปถึง ”นานา“ หากได้ปล่อยตัวออกมาก็ให้ตั้งใจทำงานใช้หนี้เพื่อน
“อยากบอกนานาว่า เรื่องของคดี วันนึงจะได้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่เชื่อว่านี่จะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆ กับนานา ขอให้จำบทเรียนครั้งนี้เอาไว้ จะได้ไม่กลับไปทำอะไรแบบนี้อีก ถ้าได้ประกันตัวหรือออกมาได้ก็ทำงานชดใช้หนี้ให้เพื่อนๆ เจ้าหนี้ที่เขาเสียหาย มีหนี้ก็ต้องใช้ ขอให้นานาตั้งใจชดใช้หนี้ถ้ามีโอกาสได้ออกมา”