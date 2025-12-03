“นิว นภัสสร” เปิดตัว Bibbidii Line Up 2026 ผุดโปรเจ็กต์ใหม่ เอาใจแฟนๆ สายซีรีส์เตรียมตัวฟิน พร้อมนักแสดงศิลปิน เสริมทัพเต็มรูปแบบ

เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับบอสสาวคนเก่งอย่าง “นิว-นภัสสร สุวรรณานนท์” ที่ล่าสุดยกทัพนักแสดงและศิลปินในสังกัด เปิดตัวโปรเจ็กต์ใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆ รับชมในปีหน้ากับงาน “NOVA MADE REAL– Bibbidii Line Up 2026” เตรียมผุดโปรเจ็กต์ซีรีส์วายให้แฟนๆ ฟินกันอีกครั้ง โดยงานนี้เรียกว่าขนนักแสดงมาทั้งค่ายพร้อมด้วยเหล่าบรรดาศิลปินนักร้องในสังกัดที่จะมาสร้างเสียงเพลงและความบันเทิงให้กับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนได้ชื่นชมกันทั้งฮอลล์ ณ ชั้น 5PhenixGrand Ballroom (ฟินิกส์ ประตูน้ำ) นำโดย นิวนภัสสร, มายด์ ณภศศิ, มะนาว ศรศิลป์, ติ๊นา ศุภนาฎและนักแสดงซีรีส์วาย เลโอ พีรพันธ์, เอิร์ธ ธีระภัทร์, ดับเบิ้ล ทัพพ์เทพ, เฟิร์ส กันตภณ และศิลปินดูโอคู่แรกของค่าย “Mofo” เฟรนด์ วิศัลย์ศยา และ มิวสิค กรวีร์ศิลปิน Trainee เกลือ ภารวี, เบสท์ ปวริศ, หนามเตย ณัฐชาพรรณ, อาร์ท ศุภพงศ์, เพ้นท์ กุญช์ณัฏฐารวมทั้งติ๊กตอกเกอร์ชื่อดังอย่าง เลิ่กลั่ก, ท่านเป่า, พัชชา ชนุดม โดยมีพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดี ปืน The Faceรับหน้าที่สร้างสีสันภายในงานอีกด้วย
โดยแต่ละโปรเจ็กต์ของค่าย BIBBIDII ENTERTAINMENT ที่จะเกิดขึ้นในปี 2026 นั้นเรียกว่ายิ่งใหญ่ เซอร์ไพรส์และน่าติดตามกับความหลากหลายรสชาติ มีครบทุกความบันเทิงทั้ง นักร้อง ศิลปิน ซีรีส์ ภาพยนตร์ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์แบบจัดเต็มที่ “นิว นภัสสร” บอสใหญ่ของค่ายภูมิใจนำเสนอให้แฟนๆ ประเดิมกันด้วยความสนุกจากซีรีส์เรื่อง “A(ir) Moment” ซีรีส์วายแนว Sci-Fi พล็อตแปลกใหม่ชวนให้ค้นหาที่พร้อมกลับมาออกอากาศให้ชมกันอีกครั้งในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ตามมาด้วยภาพยนตร์ Boy Love กับเรื่อง “Paint You On My Bed Sheet” และอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ซีรีส์ใหม่กับเรื่อง “Cash Of Deva”พร้อมเสิร์ฟให้ได้ชมกันในปี 2026 อย่างแน่นอน ด้านศิลปินขอเปิดตัวด้วย “เฟรนด์ & มิวสิค” นักร้องดูโอหญิงคู่แรกของค่าย MoFo ต่อกันด้วยโปรเจ็กต์พิเศษที่น่าจับตามองกับ “Be Mind Now” ครั้งแรกของการเป็นคู่หูดูโอของ “มายด์ ณภศศิ” และ “มะนาว ศรศิลป์” สายที่ชอบความตลกเฮฮาไม่ควรพลาดกับซิทคอมที่ผลิตร่วมกับทาง MCOT ในเรื่อง “Glam Deptออฟฟิศติดแกรม” ที่ได้ทีมนักแสดงตัวแม่ตัวฮาอย่าง นิว นภัสสร, เลิ่กลั่ก, ท่านเปา, พัชชา ชนุดม และ ปืนThe Face มาร่วมสร้างสีสันกันให้บันเทิงแบบสุดๆ
นอกจากเสิร์ฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์แบบครบวงจรแล้ว BIBBIDII ENTERTAINMENT ยังพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับนักร้อง-ศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากโชว์ความสามารถ โดยจับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงเรียนสอนร้องเพลง ปลุกปั้นค้นหาความเป็นตัวตนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กรุ่นใหม่อีกด้วย
