ฉลองครบรอบ 9 ปีของ Shabu King สาขาศาลายา บอย อนุวัฒน์ & เจี๊ยบ พิจิตตรา ส่งความสุขท้ายปี เปิดตัว “บุฟเฟ่ต์” ตามคำเรียกร้อง !!!

บอย อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ พิจิตตรา ส่งข่าวดีต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข พร้อมฉลองครบรอบ 9 ปีของร้าน Shabu King สาขาศาลายา ด้วยการเปิดให้บริการ “บุฟเฟ่ต์” อย่างเป็นทางการ ตามคำเรียกร้องของลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนาน
ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษที่ Shabu King ได้เติบโตผ่านทั้งช่วงเวลาที่งดงาม รวมถึงเหตุการณ์วิกฤติเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งคู่รักนักสู้ “บอย & เจี๊ยบ” พร้อมด้วยทีมพนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันจนร้านกลับมายืนหยัดอย่างแข็งแรงอีกครั้ง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้านและพนักงาน แต่ได้กลายเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่ตั้งใจดูแลคุณภาพทั้งอาหารและบริการอย่างดีที่สุด
ในทุกปีช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ บอยและเจี๊ยบ จะลงพื้นที่จัดร้านด้วยตัวเอง เพื่อสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้ลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาเหมือนได้กลับบ้านของตัวเอง ปีนี้ทั้งคู่ตั้งใจมอบความพิเศษยิ่งกว่าเดิม ด้วยการเปิดไลน์ใหม่ของ Shabu King สาขาศาลายา เปิดบริการ “บุฟเฟ่ต์” อย่างเป็นทางการตามคำเรียกร้อง !!!
“พร้อมยัง? Shabu King มีบุฟเฟ่ต์แล้ว! นอกจาก เมนูอะลาคาร์ต ที่ยังคงคุณภาพเหมือนเดิม เราเพิ่มเมนู“บุฟเฟ่ต์”ตามคำเรียกร้อง ! เตรียมท้องให้พร้อม แล้วมา เปิดหม้อความอร่อย คง ”คุณภาพ “ เหมือนเดิมทุกคำ…อิ่มจัดเต็มทุกเมนู เลือกระดับความอร่อยได้ตามใจ อิ่มอร่อยทุกระดับ พร้อมให้ท้าลองแล้ววันนี้!
เงื่อนไข SHABU KING BUFFET
- เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม. → ทานฟรี
- เด็กสูง 90–120 ซม. → ลด 50%
- ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ และโปรโปรโมชั่นบัตรเครดิต
- ไม่สามารถใช่ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดสมาชิก แต่สะสมคะแนนสมาชิกได้ และไม่สามารถใช่ร่วมกับโปรโมชันส่วนลดอื่นๆได้
เปิดบริการบริการทุกวัน 11:00–21:00 Shabu King สาขาศาลายา โทร 02-441-9911 , 06-1396-9784 Line : @gotoku59 หรือ https://lin.ee/cWQSL2g #shabuking #ชาบูคิง