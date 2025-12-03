NHK ปกป้อง “หนิงหนิง aespa” ปมโคมไฟเมฆระเบิด ยันขึ้น "โคฮากุ" ได้ไม่มีปัญหา

NHK ปกป้อง “หนิงหนิง aespa” ปมภาพโคมไฟทรงเมฆระเบิดนิวเคลียร์ ยืนยัน “ไม่มีปัญหาในการขึ้นโคฮากุ”
สถานี NHK ออกแถลงชี้แจงกรณีดราม่าเกี่ยวกับ หนิงหนิง สมาชิกวง aespa หลังชาวเน็ตฝ่ายขวาญี่ปุ่นบางส่วนเรียกร้องให้ถอดเธอออกจากเวทีดนตรีส่งท้ายปี Kōhaku Uta Gassen อันเนื่องมาจากโพสต์บนอินสตาแกรมของเธอเมื่อปี 2022
ดราม่าเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างจีน–ญี่ปุ่น หลังคำกล่าวของนายกฯ ญี่ปุ่น ซาเนะ ทาคาอิจิ เกี่ยวกับสถานการณ์ไต้หวัน ทำให้ประเด็นยิ่งถูกจับตามากขึ้น ชาวเน็ตฝ่ายขวาจำนวนหนึ่งขุดภาพที่หนิงหนิงเคยโพสต์ เป็นรูปโคมไฟที่มีรูปทรงคล้าย “เมฆดอกเห็ด” หลังการระเบิดของระเบิดปรมาณู พร้อมแคปชันว่า “ซื้อไฟน่ารักมาใหม่ค่ะ”
ฝ่ายที่วิจารณ์กล่าวว่าโพสต์ดังกล่าว “ไม่ให้เกียรติ” ต่อโศกนาฏกรรมฮิโรชิมา–นางาซากิ ถึงขั้นมีการเปิดคำร้องใน Change.org โดยอ้างว่าการให้หนิงหนิงขึ้นโชว์อาจ “ทำร้ายความรู้สึกของเหยื่อระเบิดปรมาณู”
อย่างไรก็ตาม NHK ไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหานี้ โดย ฮิโรโอะ ยามานะ ผู้อำนวยการบริหาร NHK กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะ วันที่ 2 ธันวาคมว่า “การปรากฏตัวของหนิงหนิงไม่ใช่ปัญหา”
NHK ชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้ตรวจสอบกับต้นสังกัดของ aespa แล้ว และยืนยันว่าหนิงหนิง ไม่มีเจตนาล้อเลียนหรือดูหมิ่นเหตุการณ์ระเบิดปรมาณู แต่อย่างใด ยามานะยังกล่าวว่าเกณฑ์เลือกศิลปินขึ้นเวทีโคฮากุพิจารณาจาก ผลงานในปีนั้น กระแสความนิยม และความสอดคล้องกับแนวทางของรายการ โดย NHK เป็นผู้ตัดสินใจอย่างอิสระจากปัจจัยทางการเมือง