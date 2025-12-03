สาว OnlyFans ถูกครอบครัวตัดหาง! พอรู้รายได้ 3 ล้านต่อเดือน คุณยายเปลี่ยนสีทันที แถมเปรยคุณตาอยากได้วอลโว่

นางแบบ OnlyFans ถูกครอบครัวตัดหาง แต่พอรู้ “รายได้ 3.1 ล้านต่อเดือน” คุณยายเปลี่ยนท่าทีทันที ถึงขั้นเรียกร้องให้กลับมารวมญาติ
แอมเบอร์ โอดอนเนลล์ นางแบบชาวอังกฤษเจ้าของรูปร่างสุดเซ็กซี่และใบหน้าสวยสะดุดตา กลายเป็นประเด็นร้อนบนสื่อออนไลน์ในไต้หวัน หลังมีรายงานว่าเธอถูกครอบครัว “ไม่ต้อนรับกลับบ้านช่วงวันหยุด” เพราะทำงานบนแพลตฟอร์มผู้ใหญ่ OnlyFans แต่เหตุการณ์พลิกผันแบบหน้ามือเป็นหลังมือทันที เมื่อคุณยายของเธอได้ยินตัวเลขรายได้ที่แท้จริง—มากถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือราว 3.1 ล้านบาท
แอมเบอร์โพสต์ภาพแชทระหว่างเธอและคุณยายลงบนแพลตฟอร์ม X โดยเล่าว่าตอนแรกคุณยายโกรธมาก หลังรู้ว่าเธอทำงานบน OnlyFans คุณยายถึงขั้นเช็กข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แล้วบอกว่ามันเป็นงาน “หยาบคายและน่าอับอาย” พร้อมสั่งให้แอมเบอร์ลบเนื้อหาออกทั้งหมดและยุติการทำงาน หากไม่ทำ เธอก็จะ “หมดสิทธิ์กลับบ้านในช่วงคริสต์มาส”
แอมเบอร์เล่าว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนถูกตัดออกจากครอบครัวเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่กี่ชั่วโมงถัดมา สถานการณ์กลับเปลี่ยนแบบหน้าตาเฉย คุณยายส่งข้อความใหม่ด้วยน้ำเสียงต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงว่า “หนูหาเงินได้เดือนละ 100,000 ดอลลาร์จาก OnlyFans เหรอเนี่ย ว้าว ไม่คิดเลยว่าหนูจะหาเงินได้มากขนาดนี้นะที่รัก ปู่บอกว่าถ้าหนูช่วยซื้อรถวอลโว่คันใหม่ หนูก็กลับบ้านช่วงคริสต์มาสได้เลย ฮ่าๆ”
แอมเบอร์ถึงกับบ่นว่า เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าทัศนคติของบางคน “เปลี่ยนทันทีเมื่อเห็นกระเป๋าตังค์หนาแค่ไหน” เธอยังแนบตารางรายได้จาก OnlyFans ให้ผู้ติดตามดู ซึ่งระบุรายรับทะลุ 100,000 ดอลลาร์จริงในเดือนพฤศจิกายน
แอมเบอร์สรุปว่า เธออยากแชร์เรื่องนี้เพื่อให้โลกเห็นว่าบางครั้ง “คนจะยอมรับคุณทันที…ถ้าคุณรวยพอ”