รู้จัก “นานา ไรบีนา” จากดีเจสู่นักแข่งรถที่ได้รับการยอมรับ พี่ใหญ่ “แก๊งนางฟ้า”

“นานา ไรบีนา” เป็นที่รู้จักในฐานะดีเจ วีเจ พิธีกร นักแสดง นักแข่งรถ และนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในทุกด้าน รวมถึงเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มเพื่อนดาราที่ถูกเรียกว่า “แก๊งนางฟ้า” ก่อนมีข่าวฉาว โกงเงิน 400 ล้าน และนำไปสู่การถูกตำรวจสอบสวนกลางบุกจับกุมตัวในเช้าวันนี้
ชื่อเดิมคือ นานา ไรบีนา ตันวิมล เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เป็นคนจังหวัดสงขลา จบระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับ “เวย์ ไทเทเนียม” (ปริญญา อินทชัย) แรปเปอร์ชื่อดัง มีบุตรฝาแฝดชาย-หญิง 2 คน คือ “น้องบีน่า-น้องบรู๊คลิน”
นานาเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็น ดีเจ/วีเจ และ พิธีกร ก่อนจะมีผลงานด้านการแสดงหลากหลายเรื่อง รวมทั้งเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงในฐานะนักแข่งรถหญิง ที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท ได้รับการยอมรับในฐานะนักแข่งรถมืออาชีพหญิง ที่มีความสามารถ เป็นหนึ่งในนักแข่งรถหญิงที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในรายการแข่งรถทางเรียบ (Circuit Racing) และได้รับรางวัลจากสนามในประเทศหลายรายการ
นานาไม่ได้เป็นเพียงนักแข่ง แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายคนที่สนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ต ซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นกีฬาของผู้ชาย เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถประสบความสำเร็จและยืนหยัดในฐานะนักแข่งรถมืออาชีพได้
ในพาร์ตนักธุรกิจ นานามีธุรกิจหลายอย่าง เช่น ร้านตัดผม (Never Say Cutz), ร้านเสื้อผ้าเด็ก, การจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอล YBL Thailand, และการจัดคอนเสิร์ต/อีเวนต์
นานา ไรบีนา ถูกยกให้เป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงที่เรียกว่า “แก๊งนางฟ้า” ซึ่งประกอบด้วยดาราชื่อดัง เช่น เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, แอน อลิชา หิรัญพฤกษ์, เจนสุดา ปานโต, พอลล่า เทเลอร์, วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์, และคริส หอวัง
ที่ผ่านมานานามีไลฟ์สไตล์หรูหรา อู้ฟู่ ก่อนถูกพิษอักษรย่อ ดารา น. โกงเงินแก๊งเพื่อน 400 ล้าน ต่อมาเจ้าตัวยืดอกยอมรับว่าเป็นตัวเองจริง มีผู้เสียหายดาหน้าแฉจำนวนมาก นานาต้องประกาศขายบ้านจ่ายหนี้ ไลฟ์สดหาเงินใช้หนี้ และยุติบทบาทในโครงการแข่งขันบาสเกตบอล YBL Thailand ก่อนที่เช้าวันนี้ (3 ธ.ค.) นานาจะถูกตำรวจสอบสวนกลางบุกเข้าจับกุมในข้อหาฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนคาบ้านพักย่านพระโขนง