ทนาย “นานา” โต้ทันที! ลั่นพาเข้าไปรอมอบตัว รออยู่ตั้งนาน แต่ไม่ยอมออกมารับ!

หลังจากที่ช่วงเช้าวันนี้ (3 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. มีการบุกจับตัว “นานา ไรบีนา” ในข้อหาฉ้อโกง และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน คาบ้านพักย่านพระโขนง
ด้านเฟซบุ๊ก “ทนายสายหยุด เพ็ญบุญชู”ซึ่งเป็นทนายของ นานา และ “เวย์ ไทเทเนียม” ปริญญา อินทชัย ได้โพสต์ทันที ระบุว่า ได้พานานา และ เวย์ ไทเทเนียม ไปมอบตัวแล้วแต่ตร.ไม่ยอมมารับมอบตัว
“ผมก็ไม่อยากให้ตำรวจ ปอศ.กก.4 ต้องเหนื่อยไปขอออกหมายค้น..และขอออกหมายจับ..พาเข้ามอบตัวไปนั่งรออยู่ตั้งนาน....ก็ไม่ยอมมารับมอบตัว...(ข้อหาตามหมายจับ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน (โทษจำคุก 5 ถึง 10 ปี)”
ทั้งนี้ ทนายสายหยุด ได้เผยข้อความที่เขียนด้วยลายมือ ลงวันที่ 1 ธ.ค. ระบุว่ามีการเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อประสานนำตัวนานาและเวย์ ไทเทเนียม เข้าพบพนักงานสอบสวน ประสงค์จะเข้ามอบตัวจะได้ไม่ต้องออกหมายเรียกหรือหมายจับ เพื่อให้ปากคำตามกฎหมาย