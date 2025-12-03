“นิว นภัสสร” รับทำค่ายเพลงเองสุดหิน ไร้นายทุน-งบบานปลาย ยังไม่ปิดตำนาน “นิวจิ๋ว” จ้างได้

“นิว นภัสสร” เปิดใจทำค่ายเพลงเองสุดหิน ยากมาก ไร้นายทุน-งบบานปลาย แต่ฝันอยากใช้ประสบการณ์ที่มี ค้นหาศิลปินเก่งๆ ดันให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศหรือระดับโลก เผยยังไม่ปิดตำนาน “นิวจิ๋ว” แค่แยกกันไปท้าทายตัวเอง ลั่นจ้างได้
หันมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลงเองได้ร่วม 2 ปีแล้ว สำหรับนักร้องสาวเสียงดี “นิว นภัสสร สุวรรณานนท์” กับค่าย Bibbidii entertainment ซึ่งล่าสุดจัดงาน NOVA MADE REAL - Bibbidii Line Up 2026 ณ ชั้น 5 Phenix Grand Ballroom, ฟินิกส์ ประตูน้ำ สาวนิวก็ยอมรับว่ายากมากกับช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แต่ก็ต้องสู้ เพราะถ้าไม่ทำก็จะค้างคาไม่ได้ทำสักที และอยากเอาประสบการณ์ที่มีมาแชร์ให้กับน้องๆ ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ด้วย
“การมาทำบริษัทเองมันก็ยากเหมือนกันค่ะ ยากตรงที่เราต้องรู้จักกับโปรดักชั่นทั้งหมดของหลังบ้าน คือจากคนที่เคยอยู่หน้าบ้าน อยู่ข้างหน้า มีคนคอยดูแลตลอด แต่เราก็จะสอนน้องๆ เราก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้ แต่มันก็ยังไม่พอหรอกค่ะ ต้องใช้เวลา ก็เหมือนเริ่มใหม่ในฐานะคนผลักดัน ถามว่าเตรียมใจหรือเผื่อใจในยุคเศรษฐกิจตอนนี้ยังไง คือถ้าย้อนไปเมื่อ 2 ปีที่แล้วก่อนจะคลอดลูก ก็คิดว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่าง หนึ่งก็คือการคลอดลูก พอคลอดแล้วจะทำยังไง ในเมื่อเราไม่สามารถจะกลับไปรับงานได้ปกติ เรารู้สึกเสียดายโอกาสนั้น งั้นเราก็เริ่มเลย ถ้าไม่เริ่มมันก็จะค้างอยู่ตรงนั้น เวลามันก็จะผ่านไป และถ้าเราได้ทำไม่ว่าจะประสบความสำเร็จ 50% หรือ 80% มันก็ได้เริ่ม
ส่วนเรื่องการลงทุนมันยากมากๆ เราก็ต้องระวัง ต้องรัดเข็มขัด แต่ด้วยความเป็นธุรกิจบันเทิงมันก็ต้องทุ่มเท ทั้งเวลาและทุนทรัพย์ เพราะเราต้องลงทุนกับศิลปิน ไม่ใช่แค่โปรดักชั่นข้างหน้า แต่เราลงทุนให้ความรู้เขา ต้องพาเขาไปเรียน ต้องมีครู มีอะไรดีๆ เข้ามาสอนเขา ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาได้ประสบการณ์มากค่ะ นอกจากนิวในฐานะศิลปินที่เคยมีคนมาสอน ตอนนี้เราต้องเอาประสบการณ์ของเราไปถ่ายทอดให้กับน้องๆ ได้แล้ว และเป็นการคัดสรรคนที่เก่งๆ ให้มาพัฒนาศิลปิน นิวอาจจะยังไม่เคยเห็นคนที่เก่งๆ นอกค่าย แต่ตอนนี้นิวก็กำลังค้นหาอยู่ แต่สิ่งที่นิวเตรียมไว้คือการศึกษาดีๆ เพราะเวลามีศิลปินดีๆ เข้ามาเราจะสอนเขายังไง แล้วเราจะพาเขาไปสู่ระดับประเทศหรือระดับโลกยังไงได้บ้าง”
ยอมรับงบบานปลาย แต่เข้าใจว่างานในการทำเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องใช้เวลา
“ตอนเด็กๆ นิวจะรู้สึกว่าแค่นิวเป็นเด็กเชียงใหม่ อยากจะมาประกวดร้องเพลงที่กรุงเทพฯ ก็ยังยาก เมื่อ 20 ปีที่แล้วยากค่ะ ไม่รู้จะมาประกวดยังไง แต่โลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว ฉะนั้นสิ่งที่นิวทำได้คือการตามหาว่ามีเวทีที่ไหนที่จะสามารถหาคนเก่งๆ ของคนไทยไปแข่งได้ ก็ต้องขอบคุณพาร์ตเนอร์ด้วยค่ะ มันเป็นเงินของพวกเรา เพราะยังไม่มีผู้สนับสนุนท่านอื่น จริงๆ มันเกิดจากการตั้งใจเล็กๆ ว่าจะทำยูทิวบ์ประกวดร้องเพลงสักหนึ่งรายการ ทำซีรีส์ งบสักล้านนึง แต่มันบานปลาย แต่สิ่งที่บานนิวอยากให้มันได้ผลลัพธ์ ซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ที่ดี
แต่การทำเอนเตอร์เทนเมนต์มันต้องใช้เวลา อย่างนิวจิ๋วอยู่ในวงการประกวด กว่าจะเป็นนักร้องเข้ามาประกวดแล้วได้รางวัล มันใช้เวลามากในการฝึกฝน และถ้าวันนึงเราจะมาผลักดัน มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะ ถ้าเทียบกับตัวนิวเองตอนประกวดเดอะสตาร์กว่าจะมีชื่อเสียงก็ใช้เวลาเหมือนกัน กว่าอัลบั้มหนึ่งไปถึงอัลบั้มสองใช้เวลา 5 ปี แต่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้ช้าขนาดนั้น แต่อยากจะให้ทั้งตัวนิวเองที่เป็นหลังบ้าน หรือศิลปินค่อยๆ ละเอียดกับมัน เพราะการเป็นศิลปินที่มีคุณภาพพื้นฐานจะต้องดีก่อน พร้อมทั้งเรื่องการเตรียมตัว และค่ายก็ต้องพร้อมด้วย”
ยันยังไม่ปิดตำนาน “นิวจิ๋ว”
“ยังค่ะ ยังเป็นน้องใหม่ได้อยู่นะ (หัวเราะ) มันเป็นสายเลือด ก็ยังมีคนถามอยู่ค่ะ ยังมีลูกค้าถามว่านิวจิ๋วรับงานไหม ก็ต้องขออนุญาตว่าช่วงนี้เป็นการชาเลนจ์ตัวเองสำหรับนิวและจิ๋ว สามารถจ้างจิ๋วได้และสามารถจ้างนิวได้ สามารถจ้างนิวก่อนและจิ๋วตาม หรือจิ๋วก่อนก็ได้ ส่วนโปรเจกต์รียูเนี่ยน จิ๋วเขาก็ถามว่าวันไหนถ้าเธอไม่ท้องแล้วบอกฉันนะ (หัวเราะ) เขากลัวไง คือแพลนเราจะมีซิงเกิ้ลด้วยกัน ทุกอย่างของนิวต้องปกตินะ แต่ต้องถามคุณผู้ชายนะ
แต่เวลามีคนมาถามถึงงานคู่ นิวก็ดีใจค่ะ เพราะจะมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตที่ถามตัวเองว่าหรือทุกคนเบื่อเราแล้ว จากแฟนคลับร้อยคน เหลือห้าสิบ เหลือสิบ มันน้อยลงนะ แล้วแฟนคลับทุกคนก็ไม่สามารถตามศิลปินเดิมๆ ได้ ก็ต้องมีศิลปินใหม่ๆ แล้วเราจะทำยังไงให้ตัวเองใหม่ เราก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่ของเรา รูปแบบใหม่ของเรา หรือการไปปั้นศิลปินใหม่ขึ้นมาแทนที่เรา แต่ก็ยอมรับว่าการออกมาทำเดี่ยวก็มีผล คือนิวจิ๋วอยู่ด้วยกันมาเกิน 20 ปีค่ะ เป็นเพื่อนกันมา 30++ เราหันไปก็มีเขา คนไหนเหนื่อย คนนั้นซัปพอร์ต แต่วันนี้การซัปพอร์ตมันคือกำลังใจ เราก็ลองดู เพราะว่าสักวันนึงมันก็ต้องไม่มีกันอยู่แล้ว ไม่รู้แหละ ไม่ว่าจะแก่หรืออะไร สัจธรรมมันก็ต้องไม่มีอยู่แล้ว ก็ลองทำให้เราแข็งแรงกันทั้งคู่ ไม่ว่าจะอยู่หรือจะแยกเราก็ยังเป็นนิวและจิ๋วอยู่
ก็ฝากก้าวใหม่ของนิวนะคะ กับบิบบิดี้ เอนเตอร์เทนเมนต์ ผลิตคอนเทนต์ เพลง เอ็มวี ทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ ความรู้สึกของนิวและความฝันของนิวคือ นิวเคยได้รับโอกาสนั้นมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็ก และนิวเป็นคนไขว่คว้าหาโอกาส แม้แต่ที่บ้านอาจจะไม่ได้สนับสนุน 100% แต่เราก็ตั้งใจทำให้สิ่งที่ตั้งใจนั้นครอบครัวได้เห็น และวันนี้นิวอยากจะทำให้โอกาสนั้นสู่น้องๆ กับศิลปินใหม่ๆ ทีมงานเพลงใหม่ๆ โปรดิวเซอร์ใหม่ๆ ทุกๆ คนเลยค่ะ นิวรู้สึกสนุกกับการได้เจอศิลปินใหม่ๆ ทุกๆ ท่าน ยังไงก็ฝากบิบบิดี้ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ไว้ด้วยนะคะ”