“ลูกหมี” เผยได้สบตาลูกหนี้ เลยแผ่เมตตาให้ รอผลกรรมทำงาน อยากให้สำนึก

“ลูกหมี รัศมี” อัปเดตคดีเบี้ยวหนี้ 2 ล้าน คาดถ้าชนะ จะมีโทษจำคุก 5 ปี 3 เดือน เผยล่าสุดได้เจอหน้า มีจังหวะสบตา เลยแผ่เมตตาไปให้ ศาลนัดครั้งต่อไป ก.พ. ปีหน้า ต้องสู้กันอีกยาว น่าจะจบปี 69 - 70 รอผลกรรมทำงาน ถ้ายังไม่สำนึก จะยิ่งหนักขึ้นไปอีก
“ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” เผยนาทีเจอหน้าคู่กรณี เบี้ยวหนี้ 2 ล้าน หลังไปขึ้นศาลในฐานะพยานฝ่ายโจทก์ให้ “อ้อม พัชมน” ที่ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในคดีฉ้อโกงหลอกให้ลงทุน ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาจำคุก 2 ปี แต่ทางปูได้ประกันตัว และยื่นอุทธรณ์ โดยงานนี้ลูกหมีได้เปิดใจกับสื่อ ในงานประกาศรางวัล “A NIGHT OF APPRECIATION GALA 2025” ว่าวันนั้นได้สบตากับจำเลยนิดหนึ่ง ก็เลยแผ่เมตตาให้ เพราะสงสาร
“ก็ไปขึ้นศาลมานะคะ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน คดีฉ้อโกงของคุณอ้อม พัชมน เป็นคดีอาญา ลูกหมีไปในฐานะที่เป็นพยานในคดีนี้ ได้ไปเจอจำเลย ศาลตัดสินว่าจำเลยต้องติดคุก 2 ปี หลังจากนั้นจำเลยก็ได้ประกันตัวไปเรียบร้อยแล้ว เขาน่าจะยื่นอุทธรณ์ ส่วนคดีของลูกหมี ที่ลักษณะเหมือนของคุณอ้อมเลย ก็เป็นคดีอาญาฉ้อโกงเหมือนกัน เพราะว่าลักษณะการร่วมลงทุน ของลูกหมีเป็นกระเป๋า ของอ้อมเป็นคอลลาเจน รูปแบบการหลอกลวงคล้ายๆ กัน
ของอ้อมยอด 1.1 ล้าน ศาลสั่งจำคุก 2 ปี คาดว่าถ้าคดีของลูกหมีชนะ ยอด 2 ล้าน ก็ถามทนายเดชา (เดชา กิตติวิทยานันท์) ว่าเคสเราจะติดคุกกี่ปี เขาก็บอกว่าเราโอนเงิน 32 ครั้ง ให้คูณ 2 เดือน ออกมาก็น่าจะเป็น 5 ปี 3 เดือน แต่ถ้าเราแพ้ก็เดี๋ยวดูคำสั่งของศาลอีกที คดีของลูกหมีน่าจะหนักสุด เพราะเป็นคดีฉ้อโกง ศาลนัดครั้งต่อไปคือวันนี้ที่ 3-5 กุมภาพันธ์ เมื่อไต่สวนทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้ว คิดว่าน่าจะอีก 1 เดือนในการตัดสินเลย ประมาณเดือนมีนาคม คดีนี้น่าจะสิ้นสุดลงค่ะ ส่วนคดีอื่นๆ เราเป็นโจทก์ 6 คดี เป็นจำเลย 2 คดี รวมเป็น 8 คดี ก็ยืดยาวจนถึงปี 69 - 70 แน่นอนค่ะ”
วันโดนศาลตัดสินจำคุก 2 ปี มีโอกาสได้สบตากับคู่กรณี เลยแผ่เมตตาไปให้
“วันนั้นไปศาลก็ได้เจอค่ะ แต่ตอนที่ศาลอ่านคำพิพากษา ทนายของจำเลยเขาก็ขอให้ลูกหมีออกไปนอกห้อง ไม่ให้ฟัง เราก็ยินดีค่ะ พอศาลตัดสินเรียบร้อยแล้ว แล้วคู่กรณีเดินออกมา ก็ได้สบตากันนิดหนึ่ง ก็… (หัวเราะ) สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาดูเครียด ตาแดงก่ำ เราก็แผ่เมตตาให้เขาค่ะ สงสาร จำเลยก็คงสู้อุทธรณ์ ก็ให้กำลังใจจำเลยค่ะ เพราะกว่าจะประกันตัวก็ค่อนข้างเย็น จำเลยคงมีประสบการณ์ชีวิตที่เริ่มแตกต่างไปเรื่อยๆ”
พูดตลอด คืนเงิน 2 ล้านก็คือจบ คาดทุกคดีน่าจะจบที่ปลายปี 69 หรือต้นปี 70
“พูดตลอดเลยค่ะ เป้าหมายของชีวิตลูกหมีคือต้องการเงิน 2 ล้านคืน ก็รอสู้กันต่อไป ตอนนี้ก็คาดหวังเป็นคดีๆ ไป ไล่ไปตั้งแต่น่าจะกุมภาพันธ์ปีหน้า จนสุดท้ายน่าจะไปจบที่ไม่ปลายปี 69 ก็ต้นปี 70 ในคดีชั้นต้นนะคะ แต่ได้ข่าวว่าทุกคดีที่ตัดสินแล้ว จำเลยก็ยื่นอุทธรณ์ สู้เต็มที่ ก็ต้องรอดูกันในชั้นอุทธรณ์ต่อไปด้วย แต่ 6 คดีของลูกหมี ศาลประทับรับฟ้องว่ามีมูล เลยไม่ได้กังวลอะไร ก็รอเวลาอย่างเดียวค่ะ รอผลกรรมทำงานค่ะ กรรมฝั่งลูกหมีด้วยนะคะ (หัวเราะ) นี่ก็ได้รับกรรมอยู่นะคะ รถเสียตลอด ไม่มีเงินซื้อใหม่ ก็ต้องใช้ชีวิตแบบประหยัดๆ ระวังตัวเหมือนกัน เงิน 2 ล้านของเรามันมีคุณค่ามาก จำเลยเขารวยไง”
ฝากบอกลูกหนี้ ถ้ายังไม่สำนึก จากที่มันหนักอยู่แล้ว ก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีก
“ก็ฝากให้กำลังใจเจ้าหนี้ คนที่โดนหลอกนะคะ คุณบอย (ปกรณ์ ฉ้ตรบริรักษ์) คุณต้นหอม (ศกุนตลา เทียนไพโรจน์) หลายคนที่สูญเสียเงินหลักล้าน จะหลักแสนหลักล้าน มันเป็นเงินที่ทุกคนทำงานหามาได้ ก็ให้กำลังใจเจ้าหนี้นะคะ แล้วก็อยากบอกลูกหนี้ค่ะ บางทีการแสดงหรือคำขอโทษต่างๆ มันต้องมาจากใจ คุณต้องไปทำงาน หรือไปทำอะไรก็ได้ คุณต้องลดตัวตน ลดอัตตาลง เพื่อให้มีที่ยืนในสังคม แต่ถ้าคุณยังไม่สำนึก จากที่มันหนักอยู่แล้ว ก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีก”