“แมทธิว” ลั่นสมัยนี้เงินมันคม! แทบทุกเคสที่โกงเงินคือคนสนิท อัปเดตคดีตามที่ “ทนายนิด้า” โพสต์

“แมทธิว” อัปเดตคดีเป็นไปตามที่ “ทนายนิด้า” โพสต์ นัดทีอีกคงเป็นปีหน้า เรื่องอยู่ในศาล คงใช้เวลาหน่อย ไม่มีไกล่เกลี่ย เรื่องตัวเลขตามนั้น เศร้าเห็นข่าวคนใกล้ตัวโกงเงินเยอะ สมัยนี้เงินมันคม ต้องระวังเรื่องความไว้ใจ
หลังสาว “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” ได้แชร์โพสต์ของ “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ที่โพสต์ข้อความลอยๆ ระบุว่า “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ลบ. ศาลสั่งประกันตัว 5.6 ลบ. เบาๆ หมายถึง เบาตัวไหมอ่ะเทอ” พร้อมแคปชั่น “เหนื่อยหน่อยน้า...อยู่กับฉัน” ลงในสตอรี่ไอจี พร้อมแท็กเพื่อนๆ อาทิ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, แอริน สิรีภรณ์ ยุกตะทัต, ติช่า กันติชา ชุมมะ, แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, ลิลลี่ ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ , ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส และ ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ ลงในโพสต์ ก็ทำเอาหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวกับอดีตผู้จัดการส่วนตัว ที่เคยมีเรื่องมีราวปมโกงเงินค่าตัวเด็กในสังกัด
ล่าสุดวันนี้ (2 ธ.ค.) ได้เจอสามีของสาวลีเดีย อย่าง “แมทธิว ดีน” ในงานประกาศรางวัล “A NIGHT OF APPRECIATION GALA 2025” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า
“ก็น่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของแต่ละคนครับ ก็เกี่ยวข้องกัน เป็นเพื่อนๆ ในวงการที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว ถามว่าเรื่องราวมันไปถึงไหนแล้ว ก็มีที่อยู่ในศาลบ้าง ส่วนทิศทางมันไปทางไหน ก็ตามที่รีโพสต์ไปครับ เป็นเรื่องที่ลงรายละเอียดอะไรมากไม่ได้ ผมก็ไม่รู้เรื่องที่จะเล่าละเอียดได้ขนาดนั้น ก็ถือเป็นเรื่องเล่าที่ทนายนิด้าโพสต์ แล้วเราโพสต์ต่อ ศาลน่าจะนัดอีกทีปีหน้าครับ พออยู่ในศาลก็ใช้เวลาหน่อย คงต้องไปตามกระบวนการยุติธรรม”
เผยหลังเกิดเรื่อง ได้เจอกับคู่กรณีแค่รอบเดียว
“เหมือนจะได้เจอรอบหนึ่งครับ ในช่วงแรกๆ ส่วนเรื่องไกล่เกลี่ยก็ไม่มีครับ เรื่องตัวเลขก็ตามที่ทนายนิด้าโพสต์ไป”
ไม่รู้ผู้เสียหายมีเยอะไหม แต่ละเคสเจอไม่เหมือนกัน
“ในส่วนของคนอื่นไม่แน่ใจ แต่ของครอบครัวเรามีแน่นอนครับ ทนายนิด้าเขาก็ตั้งใจทำงานดีครับ สู้เต็มที่เพื่อความยุติธรรมของทุกคน และผู้เสียหายทุกคนก็มีขั้นตอนของตัวเอง ที่จะเดินต่อไป เพราะแต่ละเคสก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียว เพราะฉะนั้นผมเลยไม่สามารถพูดแทนใครได้ ข่าวเยอะเหมือนกันครับช่วงนี้ เห็นข่าวเพื่อนๆ หลายคนก็เศร้าเหมือนกัน มันโหดร้าย แทบจะทุกเคสคือสนิทกันมาก กลายเป็นว่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ ก็อกหักกันไป”
สมัยนี้เงินมันคม ต้องระวังและมีสติมากขึ้น
“ผมว่ามันทำให้คนในวงการระวังมากขึ้น เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การลงทุนต่างๆ จากเมื่อก่อนชิลๆ สบายๆ ไว้ใจกันมาก แต่สมัยนี้เงินมันคม อย่างที่เขาพูดกัน ก็ต้องระวังกันมากขึ้น แม้กระทั่งคนไม่ได้เกี่ยวกับวงการมันเยอะ หากินกันในวิธีที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีสติมากขึ้น ระวังกันด้วยนะครับ เช็กการเงินกันให้ดีๆ ความใกล้ชิดสนิทสนม มันทำให้คนเรามองข้ามบางอย่างไปได้ และอาจจะระมัดระวังน้อยไปหน่อย ก็เป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคนแหละครับ”
ปล่อยให้ทนายจัดการ ไม่อยากพูดเยอะ
“ไม่ได้เป็นคู่ที่พูดมากอยู่แล้วครับ เราก็ทำงานของเราไป คดีก็เป็นส่วนของคดีไป เราไม่ต้องการเล่าอะไรมากมาย ก็ให้ทนายจัดการทีเดียวดีง่ายกว่าครับ”