ภารกิจเริ่ม! “DEMON SLAYER Pop Up Store in Thailand” บุกไอคอนสยาม! แฟนพันธุ์แท้ห้ามพลาด เข้าชมฟรี! วันนี้ - 31 มกราคม 2569 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม!

กรุงเทพฯ – เตรียมเฮให้สุดเสียง! สำหรับเหล่านักล่าอสูรทั่วประเทศ! เพราะกระแสความปังระดับโลกจากภาพยนตร์อนิเมะสุดมันแห่งยุคอย่าง “DEMON SLAYER : Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle” ที่สร้างปรากฏการณ์กวาดรายได้ถล่มทลายกว่า 19,300 ล้านบาททั่วโลก จนกลายเป็นอนิเมะที่ทำรายได้มากที่สุดตลอดกาล กำลังถูกส่งต่อความยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ในรูปแบบของ “DEMON SLAYER Pop Up Store in Thailand” เพื่อสานต่อจักรวาลแห่งนักล่าอสูรและตอบรับความคลั่งไคล้ของแฟน ๆ ! ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ที่ ชั้น 6 Attraction Hall ชวนคุณมาสวมบทบาทเป็นนักล่าอสูรไปพร้อมกับ "คามาโดะ ทันจิโร่" และเพื่อน ๆ บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 500 ตารางเมตร ที่เนรมิตทุกสิ่งที่คุ้นเคยใน "ดาบพิฆาตอสูร" มาให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เข้าชมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 น. – 20:00 น.
ภายในป็อปอัพสโตร์แบ่งเป็นโซนสุดพิเศษ เพื่อเติมเต็มคอลเลกชันสุดรัก!
โซน Photo Booth พื้นที่เฉพาะสำหรับให้ผู้เยี่ยมชมได้บันทึกช่วงเวลาอันน่าจดจำ ทั้งปราณวารี และเหล่าตัวละครที่ชื่นชอบ
โซนจำหน่ายสินค้า พื้นที่จำหน่ายของที่ระลึกเอาใจสายสะสม คัดสรรสินค้าที่ถูกสิขสิทธิ์ มาให้เหล่านักล่าอสูรได้เลือกช้อปกัน และสินค้าพิเศษที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ช้อปกันแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็น หมวก เสื้อ ผ้าพันคอ กระเป๋า พวงกุญแจ และ สแตนดี้อะคริลิค
โซนคาเฟ่ พบกับเมนู 5 พิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคาแรกเตอร์ DEMON SLAYER พร้อมแผ่นรองแก้วสุดลิมิเต็ด ที่ยกมาทั้ง ทีมนักล่าอสูร ทีมเสาหลัก ทีมอสูรข้างขึ้น และ ราชันของเหล่าอสูรสุดแข็งแกร่ง ที่วางขายเฉพาะงานนี้เท่านั้น
ทันจิโร่ : มัทฉะเริงระบำ – Matcha Soft Serve ซอร์ฟเสิร์ฟมัทฉะแท้ กลิ่นหอม รสชาติเข้มข้น เนื้อนุ่มละมุนลิ้น เสิร์ฟบนคุกกี้ครัมเบิลกรุบกรอบและโรยช็อกโกแลตสปริงเคิล เพิ่มความหอมมัน พร้อมช็อกโกแลตแท่งกรอบเคี้ยวเพลิน ที่ดึงเอาสีประจำตัวของทันจิโร่มาใช้อย่างลงตัว
เนซึโกะ : มนต์อสูรโลหิต – Pink Milk Soft Serve ซอร์ฟเสิร์ฟนมชมพูเนื้อเนียนนุ่ม รสหวานหอมละมุน ราดด้วยซอสสตรอว์เบอร์รี่เปรี้ยวอมหวาน ท็อปปิ้งด้วยมาร์ชแมลโลว์นุ่มๆ เคี้ยวเพลิน ดั่งรอยยิ้มอันสดใสของเนซึโกะ
เซ็นอิตสึ : ยูซุสายฟ้าฟาด – Yuzu Slushy with Honey Jelly สลัชชี่ยูซุเปรี้ยวอมหวาน กลิ่นหอมสดชื่อจากส้มยูซุญี่ปุ่น ผสานสัมผัสหนึบหนับของฮันนี่เจลลี่ ช่วยเพิ่มความสดชื่อ ดื่มแล้วเย็นซ่า สดใส ดั่งวิชาลับที่สืบทอดมาจากสำนักวิชา
อิโนะสุเกะ : จิตวิญญาณแห่งพงไพร – Cocoa Mint เครื่องดื่มนมผสมมิ้นต์เย็นสดชื่น ผสานกับโกโก้เข้มข้นแบบลงตัว ท็อปปิ้งด้วยผงโอวัลตินเคี้ยวเพลิน ช่วยเติมพลังความแกร่งดุดัน ดื่มแล้วพร้อมลุยทุกสถานการณ์ สำหรับผู้แข็งแกร่งตัวจริง
ชิโนบุ : ผีเสื้อซ่อนพิษหวาน – Butterfly Pea Lychee Soda น้ำอัญชัญสีม่วงสวยผสมลิ้นจี่โซดา พร้อมไข่มุกป๊อบลิ้นจี่ สดชื่น หวานซ่อนเปรี้ยวแบบลงตัว ลึกลับน่าค้นหาทุกครั้งที่ดื่ม สื่อถึงผีเสื้อ ซึ่งเป็นตราสัญญาลักษณ์ประจำตัว ของชิโนบุ
เตรียมพลังปราณให้พร้อม แล้วมาสนุกสุดมันกับ "ดาบพิฆาตอสูร" ป็อปอัพสโตร์ ที่ ICONSIAM! สัมผัสจักรวาลของเหล่านักล่าอสูร! มาช้อป ชิม ถ่ายรูป และเติมเต็มคอลเลกชันสุดปังของคุณ เข้าชมฟรี! ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม!