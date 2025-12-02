“เจนี่” ร่ำไห้ เหมือนกินหญ้ามาเป็นอาทิตย์ ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก ล้มทั้งยืน ถูกเพื่อนรักโกงเงิน

“เจนี่” ร่ำไห้ในรายการเรียลลิตี้ ลั่นเหมือนกินหญ้ามาเป็นอาทิตย์ รู้ความจริง ช็อก ล้มทั้งยืน ถูกเพื่อนรักหลอกลงทุนทำร้านอาหาร เจ็บยิ่งกว่าคือการโกหก
หลังตัดขาดเพื่อนรักอย่าง “นานา ไรบีนา” เหตุถูกอีกฝ่ายโกงเงิน 5 ล้านบาท แต่รวมๆ เพื่อนๆ ในกรุ๊ปโดนไปทั้งหมด 400 ล้านบาท โดยหลอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนทำร้านอาหาร เสียใจถึงขั้นอ้วกพุ่งด้วยความเครียด
ล่าสุด “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านรายการเรียลลิตี้ “In the 8ight” ซึ่งเจ้าตัวเป็นครูสอนการแสดงน้องๆ จากประสบการณ์จริงในวงการบันเทิง โดยเจนี่ร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้น กับเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดครั้งใหญ่ ทำให้น้องๆ ในรายการต่างเข้าไปกอดปลอบเจ้าตัว
“ตอนนี้พี่อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้คุยกับใคร พอมาตรงนี้ ก็แค่อยู่กับน้องๆ เลย ไม่รู้จะเล่ายังไง เหตุการณ์เกิดขึ้นมา 2 อาทิตย์ แต่พี่เพิ่งมารู้ความจริงเมื่ออาทิตย์นิดๆ เพราะพี่กินหญ้าอยู่ พี่อยากให้น้องๆ ฟังเรื่องพี่แล้วเก็บไปเป็นประสบการณ์ว่าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนใกล้ตัว แล้วเราสามารถเป็นซึมเศร้าได้เลย 30 years relationship, all of my friends In the group we lost 400 million baths ตอนแรกพี่สะกดจิตตัวเองว่าคงไม่ใช่หรอก ไม่โดนหรอก แต่พอเช็กแล้วว่าไม่มีการ transfer พี่ช็อก ล้มเลย แต่ที่เจ็บกว่าคือ everytime when I talk with her is all lies ตอนนี้พี่ไม่อยากฟังเลย ทุกอย่างปนกันไปหมด ทั้ง Love ทั้ง Hurt ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้แบบไม่มีเหตุผล ยิ่งกว่าแฟนอีก
เอาไปลงทุนทำร้าน แล้วด้วยความรักเราก็ให้ไม่เคยถามอะไร จนกระทั่งทุกคนโดน ต่างคนต่างไม่รู้ แล้วมาคุยกัน บางคนอ้วกไปเลย ตอนแรกพี่ไม่เข้าใจคำว่าอ้วกพุ่งเป็นยังไง แต่เจอไปแล้วเมื่อวันก่อน เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็มีน้องๆ เป็น Best friend แล้ว แป๊บเดียวก็เป็น true love ได้เหมือนกัน เวลาก็อาจจะไม่ใช่คำตอบในการพิสูจน์รักแท้
อาทิตย์หนึ่งก็อาจจะพิสูจน์ได้ ถ้าเขามีความจริงใจกับเรา แต่บางคนเราอาจไม่ได้รู้จักกันจริงๆ เลย แม้แต่เวลากับคำว่าเพื่อนที่ไม่คิดว่าจะเลิกคบกัน พี่ว่าพี่ผ่านประสบการณ์อะไรมาขีดสุดจริงๆ ไม่อยากให้หัวใจของใครโดนกรีดแล้ว กรีดอีก มันเกินเจ็บ พี่รู้สึกว่านี่เราเลือดไหลเหรอ มันเจ็บแบบหายใจไม่ออก ทุกอย่างมันชา มันช้า เราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีฟีลลิ่งนี้ ตื่นขึ้นมาทุกวัน ยังคิดว่าฝันใช่ไหมวันนี้ ทุกวันนี้ยังคิดว่าสิ่งที่เราเจออยากให้เป็นแค่ความฝัน เวลาพี่รักพี่รักแบบทั้งตัวและหัวใจมาก เลยอยากบอกน้อง ๆ ว่าเวลารักใครอย่า Deep Down มาก”