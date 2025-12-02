xs
ฮือฮา “หญิงลี ศรีจุมพล” ขอโอกาสเป็น “นายกลี” เปิดประสบการณ์ใหม่ ลงสมัครนายก อบต. บ้านเกิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำแฟนๆ พากันฮือฮา หลังจากที่ “หญิงลี ศรีจุมพล” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้ประกาศเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตตัวเอง ด้วยการลงสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหญิงลี เพราะอยากอาสาพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2569

โดยในแฟนเพจหญิงลี เจ้าตัวได้แชร์โพสต์ป้ายเลือกตั้งหาเสียงของกลุ่มบ้านคูก้าวหน้า ที่ระบุว่าหญิงลีคือหมายเลข 1 พร้อมสโลแกน “บ้านคูก้าวหน้า พัฒนาทุกด้าน บริหารงานโปร่งใส หัวใจคือประชาชน”

นอกจากนี้หญิงลีได้เขียนข้อความว่า “เปิดประสบการณ์ใหม่ ขออาสาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดในตำบลบ้านคู ขอให้หญิงลีได้ลองทำงานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูนะคะ สู้ชีวิตมา ก็ทำงานหลากหลาย สนุกและท้าทาย กล้าคิดกล้า ผจญภัยมาเยอะ วันนี้อยู่กับญาติพี่น้องของเราที่บ้านเกิด อบอุ่นดีเลยค่ะ ลองให้หญิงได้เป็น นายกลี กันจร้า” ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับเจ้าตัว










