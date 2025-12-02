ตรวจหวยงวดล่าสุด เช็กสถิติถูกหวยย้อนหลัง ไม่พลาดรางวัล

ตรวจหวยงวดล่าสุด เช็กประวัติหมายเลขรางวัลหวยงวดอื่น ๆ ที่ไหนดี?
หวยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทยมาก เพราะหวยทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสนุกไปกับการลุ้นรับเงินรางวัล และยิ่งถูกรางวัลอันดับต้น ๆ ก็จะยิ่งได้รับเงินรางวัลก้อนใหญ่จนอาจพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตได้เลย โดยหวยแต่ละงวดจะประกาศรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน สำหรับใครที่อยากตรวจหวยลุ้นเป็นผู้โชคดีง่าย ๆ วันนี้เราจะมาแนะนำเว็บไซต์ตรวจหวยที่ใช้งานง่าย มาดูไปพร้อม ๆ กันได้เลย
หวยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทำไมในปัจจุบันถึงนิยมเล่น
ก่อนตรวจหวยมาทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับหวยกัน หวยคือการพนันรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนักเสี่ยงโชคจะต้องซื้อหรือทายหมายเลขที่ต้องการ แล้วรอประกาศผลหมายเลขที่สุ่มออกตามจำนวนรางวัลที่กำหนดไว้ ในประเทศไทยเริ่มต้นเล่นหวยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งโรงหวยขึ้น
โรงหวยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2375 โดยพระศรีไชยบาลเพื่อกระตุ้นให้ประชากรใช้เงิน ในช่วงแรกหวยนิยมเล่นในกลุ่มชาวจีน แต่หลังจากนั้นก็มีคนไทยเสพติดการเล่นหวยมากขึ้น จนเกิด “หวย ก ข” ขึ้น ซึ่งโรงหวยเป็นกิจการของรัฐที่มีเอกชนเป็นผู้ได้รับสัมปทานดำเนินการ รายได้จากอากรหวยมีจำนวนมากจนกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐ
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งแรก (ลอตเตอรี่แบบตะวันตก) เพื่อหารายได้การกุศล ในระหว่างนั้นเองรัชกาลที่ 5 ก็ประสงค์ต้องการยกเลิกการพนัน แต่หวยเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐ จึงเริ่มจากการยกเลิกอากรบ่อนเบี้ยก่อน จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ประกาศยกเลิกอากรหวยอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2459 เพื่อไม่ให้ประชาชนลุ่มหลงไปกับการเล่นหวยมากจนเกินไป
ในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2476 หลังเปลี่ยนระบบการปกครอง ได้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม เพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากนโยบายลดเงินที่จ่ายเพื่อไม่ต้องเกณฑ์ทหาร จนในปี พ.ศ. 2482 ก็มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
หลังจากนั้นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในท้ายที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งขึ้น โดยกำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งเป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังจวบจนปัจจุบัน
ตรวจหวยงวดล่าสุด รวดเร็วทันใจกับ PPTV
ตรวจหวยงวดล่าสุด ลุ้นรับเงินรางวัลอันดับต่าง ๆ สามารถค้นหาหมายเลขรางวัลง่าย ๆ ด้วยการกรอกหมายเลขที่ซื้อ และถ้าซื้อหลายใบก็สามารถกรอกหมายเลขต่าง ๆ แล้วกดตรวจหวยหลายหมายเลขพร้อมกันได้
สำหรับใครที่ลืมตรวจหวยงวดอื่น ๆ หรืออยากศึกษาประวัติหมายเลขที่ถูกรางวัลย้อนหลังเพื่อเอาไว้วิเคราะห์และเตรียมซื้อหวยงวดถัดไป สามารถค้นหาหมายเลขย้อนหลังได้
การจ่ายรางวัล เมื่อตรวจหวยแล้วพบว่าถูกรางวัล
หลังตรวจหวยแล้วพบว่าถูกรางวัล จะต้องนำหวยไปขึ้นและรับเงินรางวัล โดยแบ่งวิธีขึ้นเงินรางวัลตามรูปแบบหวยที่ซื้อในรูปแบบใบและรูปแบบดิจิทัล ดังนี้
การขอรับรางวัลกรณีซื้อสลากแบบใบ
• การยืนยันตัวตน
นำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ราชการออกให้มาใช้ยืนยันตัวตน จากนั้นให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วลงชื่อ-นามสกุลบนด้านหลังของใบสลากที่ได้รับรางวัลทุกใบ
• การขึ้นเงินรางวัล
o การขอรับเงินรางวัลจำนวนไม่เกิน 200 ใบ :
จองคิวออนไลน์ได้วันละ 1 คิวต่อ 1 ราย จะได้รับเงินรางวัลภายในวัน โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะให้บริการวันละ 85,000 ฉบับ แบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ดังนี้
▪ ช่วงเช้า : 07.30 - 12.00 น. จำนวน 60,000 ใบ
▪ ช่วงบ่าย : 12.01 - 14.00 น. จำนวน 25,000 ใบ
o การขอรับเงินรางวัลจำนวนเกิน 200 ใบ หรือ ไม่เกิน 200 ใบแต่ต้องการฝากสลากถูกรางวัลและไม่รอรับเงินรางวัล :
▪ ยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์ขอฝากสลากทุกรางวัล และทำใบกำกับเลขสลาก โดยสาระสำคัญที่กำหนดในเอกสารมีดังนี้
• การยินยอมมอบสลากให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยที่ยังไม่ได้รับเงินรางวัล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสลากและเหตุขัดข้องก่อนจ่ายเงินรางวัล
• การยินยอมแจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ของผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัล (ตามประสงค์ต้องการนำเช็กเงินรางวัลฝากเข้าหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร)
• การยินยอมให้นำเช็กเงินรางวัลฝากเข้าหรือโอนบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังตรวจสอบความถูกต้องของสลากแล้ว
▪ เจ้าหน้าที่ตรวจนับจำนวนสลาก และลงนามในสำเนาเอกสารแจ้งความประสงค์ไว้เป็นหลักฐาน
▪ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดการโอนเงินหรือนำเช็กเงินรางวัลฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือโอนเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ภายใน 3 วันทำการหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของสลากและไม่มีเหตุขัดข้องในการจ่ายเงินรางวัล
• การจ่ายเงินรางวัลกรณีสลากชำรุด
o กรณีพิสูจน์ได้ว่าสลากเป็นของจริง โดยรายละเอียด เช่น งวดประจำวันที่, ชุดที่ หรือ หมายเลขสลากที่ถูกรางวัล ขาดหายเพียงบางส่วน ถ้าอ่านบาร์โคดและพิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแจ้งผลให้ทราบและดำเนินการจ่ายเงินรางวัลสลากที่ชำรุดให้กับผู้ถือสลากชำรุด
o กรณีพิสูจน์ไม่ได้อย่างแน่ชัดว่าสลากเป็นของจริง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแจ้งผลให้ทราบและดำเนินการส่งคืนสลากที่ชำรุดให้กับผู้ถือสลากชำรุด
การขอรับรางวัลกรณีซื้อสลากดิจิทัล
• การยืนยันตัวตน
นำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ราชการออกให้มายืนยันตัวตน ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• แอปพลิเคชัน (เป๋าตัง)
ต้องมีข้อมูลการถูกรางวัลและมีสถานะรับเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรืออื่น ๆ ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้
• การลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อนใช้บริการ และมีสถานะรับเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรืออื่น ๆ ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้
หมายเหตุ ยอดเงินสุทธิที่ได้รับจะเป็นยอดที่ผ่านหักค่าดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าอากรแสตมป์และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หวยมีกี่รางวัล แต่ละรางวัลได้เงินกี่บาท
ถ้าอยากซื้อหวยลุ้นโชค ก่อนอื่นมาดูกันว่าหวยมีทั้งหมดกี่รางวัล แต่ละรางวัลมูลค่ากี่บาท เพื่อซื้อเลขให้ตรงกับรางวัลที่ต้องการเสี่ยงโชค และตรวจหวยสะดวกมากยิ่งขึ้น
รางวัลหลัก
• รางวัลที่ 1 : มีจำนวนทั้งหมด 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,000,000 บาท
• รางวัลที่ 2 : มีจำนวนทั้งหมด 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท
• รางวัลที่ 3 : มีจำนวนทั้งหมด 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 80,000 บาท
• รางวัลที่ 4 : มีจำนวนทั้งหมด 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท
• รางวัลที่ 5 : มีจำนวนทั้งหมด 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลอื่น ๆ
• รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : มีจำนวนทั้งหมด 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท
• รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง (2 เลข) : มีจำนวนทั้งหมด 2,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท
• รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง (2 เลข) : มีจำนวนทั้งหมด 2,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท
• รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง (1 เลข) : มีจำนวนทั้งหมด 10,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท
ตรวจหวยใช้เวลาสั้น ๆ รู้ผลทันใจ
ถ้าซื้อหวยแล้วถูกรางวัล สามารถไปขึ้นเงินรางวัลกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งรูปแบบสลากใบและแบบดิจิทัล