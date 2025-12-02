“ลีเดีย ศรัณย์รัชต์” แท็กเรียกเพื่อนดารามาเพียบ แชร์โพสต์ “ทนายนิด้า” เผยคำสั่งศาลคดีลักทรัพย์!

กรณีที่ “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ได้โพสต์ข้อความลอยๆ ระบุว่า “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ลบ. ศาลสั่งประกันตัว 5.6 ลบ. เบาๆ หมายถึง เบาตัวไหมอ่ะเทอ” พร้อมแคปชั่น “เหนื่อยหน่อยน้า...อยู่กับฉัน”
ต่อมา “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” ได้แชร์โพสต์ทนายนิด้าลงสตอรี่อินสตาแกรม งานนี้ทำชาวเน็ตพากันใส่ใจ เพราะเจ้าตัวแท็กเรียกเพื่อนมาเพียบ อาทิ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, แอริน สิรีภรณ์ ยุกตะทัต, ติช่า กันติชา ชุมมะ, แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช, แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, ลิลลี่ ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ , ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส , ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์
งานนี้ดูจากแท็กคาดว่าน่าจะเป็นความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่เคยมีเรื่องมีราวปมโกงเงินค่าตัวเด็กในสังกัด