หญิงเปลือยยืนโบกแท่งไฟในคอนเสิร์ตบอยแบนด์ญี่ปุ่น ทำอึ้งกันทั้งโซเชียล

ทำเอาตั้งคำถามกันยกใหญ่สำหรับคอนเสิร์ตของวงไอดอลญี่ปุ่น “Snow Man” ที่จัดขึ้นที่ Daiwa House Premist Dome ในเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ซึ่งเป็นวันเปิดโดมทัวร์ “Snow Man Dome Tour 2025–2026 ON” แต่ในวันนั้นกลับมีคลิปของแฟนคลับหญิงยืนปลือยโบกแท่งไฟ ทำเอาชาวโซเชียลตกใจพร้อมตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ที่เกิขึ้นจำนวนมาก
ตามรายงานระบุว่าหลังคอนเสิร์ต มีข่าวแพร่ในโซเชียลมีเดีย (บนแพลตฟอร์ม X เดิมชื่อ Twitter) ว่ามีหญิง “เปลือย” ปรากฏตัวอยู่ภายในบริเวณงาน พร้อมถือแท่งไฟโบกไปมา คนที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่า “เป็นคอนเสิร์ตวันแรกของ Snow Man นั่งอยู่ข้างหน้าฉันเลย เธอเปลือยทั้งตัว ยืนโบกแท่งไฟ ฉันช็อกมาก ฮาๆ ช่วยด้วย”
ตามรายงานหญิงคนนั้นถูกเจ้าหน้าที่ดูแลงาน confront และพาออกจากสถานที่หลังจบคอนเสิร์ต
ส่วนคลิปวิดีโอดังกล่าวที่เป็นภาพหญิงเปลือยอย่างชัดเจน รายงานระบุว่าถูกลบออกไปแล้ว หลังแชร์จนเป็นไวรัล
ส่วนชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวต่างพากันแสดงความเห็นว่า
“ตอนแรกฉันก็ขำที่มีโอตาคุเปลือยในคอนเสิร์ต Now Man แต่บอกตรงๆ ดูเหมือนจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตนะ”
“มีคนเปลือยในคอนเสิร์ต Snow Man จริงๆเหรอ? ใช่เหรอ?”
“คนที่อยู่ใกล้ๆเธอตอนนั้นต้องตะลึงมากแน่ๆ คงไม่สามารถสนุกกับคอนเสิร์ตได้เต็มที่”
“ฉันแค่หวังว่าคนในวงคงไม่มีใครเห็นเธอ”
ตามรายงานจากสื่อ SmartFLASH ได้พยายามติดต่อต้นสังกัดของวงแล้ว แต่ยังไม่สามารถติต่อเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ว่าจะมีการดำเนินการทางกฏหมายหรือไม่
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางกฏหมายระบุว่า การกระทำแบบนี้ไม่สามารถอ้างว่า “เป็นแฟนพันธุ์แท้” ได้ นับว่าเป็นข้ออ้างมากกว่า เพราะเหตุการณ์นี้อาจเข้าข่ายความผิดเรื่อง “อนาจารในที่สาธารณะ” หรือ “ละเมิดกฎหมายต่อผู้เยาว์” ได้
นักกฎหมายระบุว่า หากมีผู้ดำเนินคดี อาจมีโทษตามกฎหมายซึ่งถือว่า “ค่อนข้างรุนแรง” ทีเดียว
อย่างไรก็ตามชาวเน็ตหลายคนที่เห็นคลิปไวรัล ยังไม่สามารถปักใจเชื่อ เพราะในยุค AI ทำให้ไม่สามารถเชื่อได้ว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์จริง ซึ่งอาจเป็นคลิปที่ทำขึ้นโดย AI ก็เป็นได้