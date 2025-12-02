xs
กองทุนสื่อ หนุนสร้างซีรีส์ “คลีนิก Fix ใจ” ปรับมายด์เซ็ตคนไทยเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทุนสื่อ และ แฟลทไฟว์อินเตอร์ มีเดีย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการผลิตซีรีส์ “คลีนิก Fix ใจ” จับประเด็นร่วมสมัย “เยียวยาสุขภาพใจให้สังคม” กำกับการแสดงโดยบัณฑิต ทองดี ย้ำแนวทาง “สื่อสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม” ณ โรงแรม TK Palace Hotel  
โครงการผลิตซีรีส์ “คลินิก Fix ใจ” (Fix you, Fix me) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2568  เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์และลดความรุนแรงในครอบครัว โดยทีมผู้สร้างมุ่งจับประเด็นทางสังคมที่เกิดจากปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริบทสังคมที่ลดทอนคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทั้งปริมาณและผลกระทบใน วงกว้าง โดยหยิบยกประเด็นปัญหาสุขภาพจิตที่เชื่อมโยงกับความรุนแรงในครอบครัว เป็นแก่นแนวคิดหลักในการสร้างละครชุดเรื่อง “คลีนิก Fix ใจ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย 
ซีรีส์ดราม่าแนวอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้ กำกับโดย บัณฑิต ทองดี ผู้คร่ำหวอดในวงการมาอย่างยาวนาน เป็นผู้ดูแลทิศทางและคุณภาพของโปรดักชั่น ทั้งในเรื่องของ Scene design และทิศทางการกำกับการแสดง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนสื่อฯ นั่นคือ“สร้างสรรค์สื่อที่ดูสนุก ปลุกพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม” ทั้งนี้ทีมผู้สร้างได้คำนึงถึงประเด็นด้านจิตวิทยาที่อ่อนไหวในการนำเสนอต่อสาธารณชน และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่น ได้มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษของโครงการ เพื่อประเมินความถูกต้องเหมาะสมด้านจิตวิทยา ให้แน่ใจได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะให้ทั้งสาระความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพจิตในสังคมไทย 
สำหรับทีมนักแสดงมากฝีมือ ผู้ร่วมถ่ายทอดบทบาทที่เต็มไปด้วยมิติทางอารมณ์ และเส้นเรื่องที่น่าติดตาม นำโดย “ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร” กับบทบาท “หมอรัน” จิตแพทย์สาวผู้กลับมาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แต่ได้ก้าวผ่านปัญหาด้วย Empathy หรือพลังของความความเห็นอกเห็นใจกันในสังคม ร่วมด้วย “ป๊อป ฐากูร การทิพย์” กับการก้าวเข้ามารับบทเป็นแพทย์เป็นครั้งแรก ในบทบาท “หมอท็อป” คนรักของหมอรัน ที่ต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ที่คละเคล้าทั้งปมทางจิตวิทยา และปัญหาต่าง ๆ  บนเส้นทางความรัก

และ “เขม เขมคุณ บรรณพรรณ” รับบท "ครูป้อง" ชายหนุ่มผู้ทำงานครูอาสาและเป็น เซฟโซน ให้กับเด็ก ๆ ใน “บ้านรังนก” ซึ่งถูกสังคมหลงลืม นอกจากนั้นยังมีทีมนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กที่ร่วมประชันฝีมือโดยเฉพาะเด็กๆ ทั้ง 7 คน ในบ้านรังนก เป็นบทบาทที่สะท้อนจากสังคมชายขอบอย่างแท้จริง คละเคล้าทั้งน้ำตา รอยยิ้ม และความอิ่มเอมใจในการเยียวยาซึ่งกันและกัน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยละสร้างสรรค์ และ บริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด คาดหวังว่าซีรีส์ “คลินิก Fix ใจ” จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจของเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยอย่างยั่งยืน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้จากทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของโครงการ ทั้ง Fan page Facebook , TikTok และ YouTube ภายใต้ชื่อ “คลินิก Fix ใจ”  










