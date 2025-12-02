TUTTOFOOD 2026 เตรียมต้อนรับผู้เข้าชมกว่า 100,000 ราย ณ ใจกลางมิลาน สร้างหมุดหมายใหม่ของการรวมตัวทางธุรกิจและอาหารจากทั่วโลก

งานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก TUTTOFOOD ถือเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอาหารชั้นนำแห่งยุโรปตอนใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–14 พฤษภาคม 2026 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เตรียมเปิดเวทีต้อนรับการเติบโตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวทีโลก โดยปัจจุบันมีผู้แสดงสินค้ายืนยันเข้าร่วมแล้วกว่า 80% และถือเป็นสัดส่วนผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 30% ส่งผลให้คาดการณ์ว่าการเข้าร่วมงานจะเพิ่มขึ้นราว 15–20% จากครั้งที่ผ่านมา
สำหรับผู้ประกอบการไทย งานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายสู่ตลาดส่งออกใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูง ทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และอีกหลายภูมิภาค สอดคล้องกับความต้องการสินค้าอาหารเอเชียและอาหารไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2025 ที่ผ่านมา งาน TUTTOFOOD ได้สร้างความโดดเด่นในฐานะงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติที่พลาดไม่ได้ของทวีปยุโรป โดยมีองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TPOs) และผู้ประกอบการมืออาชีพจากทั่วโลกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีประเทศชั้นนำเข้าร่วมแสดงสินค้า อาทิ สเปน โปแลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส จีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าด้วยเช่นกัน โดยได้ต้อนรับผู้เข้าชมกว่า 95,000 ราย จากกว่า 100 ประเทศ รวมถึงผู้ซื้อระดับสูงจากทั่วโลกกว่า 3,000 ราย และบริษัทผู้แสดงสินค้ามากถึง 4,200 รายจากกว่า 70 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตเกือบสองเท่าจากหลายปีที่ผ่านมา
ตัวเลขที่โดดเด่นเหล่านี้ยืนยันบทบาทของงาน TUTTOFOOD ในฐานะศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และตลาดโลกเข้าด้วยกัน
ความแข็งแกร่งในระดับนานาชาติของงานนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Fiere di Parma ผู้จัดงาน และเครือข่ายระดับโลกของ Koelnmesse ทำให้งาน TUTTOFOOD เชื่อมโยงอยู่ในระบบนิเวศงานแสดงสินค้าควบคู่กับงาน Anuga ซึ่งช่วยยกระดับความเป็นสากลและกลายเป็นตลาดการค้าสำคัญในระดับโลก
“ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดงาน TUTTOFOOD ในครั้งที่สอง” อันโตนิโอ เซลลีเอ (Antonio Cellie) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Fiere di Parma กล่าว “สะท้อนให้เห็นถึงพลังและเสน่ห์ในเวทีนานาชาติของเมืองมิลาน เมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและสามารถเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์เหล่านี้ยังตอกย้ำถึงพลังของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ ITA – Italian Trade Agency ที่ช่วยดึงดูดผู้ซื้อสินค้าเกษตรและอาหารระดับแนวหน้าจากทั่วโลก รวมถึงพันธมิตรสำคัญระหว่าง Fiere di Parma และ Koelnmesse ผู้จัดงาน Anuga ณ เมืองโคโลญจน์ ซึ่งจัดสลับกับงาน TUTTOFOOD ในปีเว้นปี”
เซลลีเอ กล่าวต่อว่า “รูปแบบการจัดงานสลับปีเช่นนี้ จะก้าวขึ้นเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับผู้นำธุรกิจอาหารระดับโลก สร้างต้นแบบใหม่ให้กับวงการงานแสดงสินค้าในเวทีนานาชาติ เป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมเมืองมิลานและเมืองโคโลญจน์ ซึ่งต่างเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าที่มีประวัติยาวนานและวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมร่วมกัน อีกทั้งเมื่อรวมกับงาน Cibus ที่จัดขึ้นในเมืองปาร์มาในปีเลขคี่ เพื่อเฉลิมฉลองสินค้า Made in Italy และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ก็จะเกิดเป็นระบบนิเวศธุรกิจอาหารระดับโลกอย่างแท้จริง”
หกเดือนก่อนที่งานจะเริ่มขึ้น มีการยืนยันเข้าร่วมงานล่วงหน้ามาแล้วจาก 34 ประเทศ อาทิ สเปน ตุรกี โปแลนด์ กรีซ และฝรั่งเศส สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของงานในระดับนานาชาติและโอกาสทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในทุกพาวิลเลียน
สำหรับประเทศไทย ปีนี้มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า อาทิ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ผู้ส่งออกและจัดจำหน่ายซอสพริกศรีราชาตราห่านบิน (Flying Goose Brand) เป็นต้น
โปรแกรมสำหรับผู้ซื้อ (Buyers Program)
ในงาน TUTTOFOOD 2026 ได้จัดเตรียมโปรแกรมที่อัดแน่นความพิเศษสำหรับผู้ซื้อโดยเฉพาะ โดยร่วมมือกับ ITA – Italian Trade Agency คัดเลือกผู้ซื้อทั้งชาวอิตาลีและนานาชาติกว่า 3,000 ราย เพื่อสร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจที่มีคุณภาพ ครอบคลุมผู้เล่นรายใหญ่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ เชนร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ประกอบการที่รับชำระเงินสด ร้านค้าส่วนลด องค์กรกลุ่มผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการจัดเลี้ยงเชิงพาณิชย์
นอกจากนี้ ยังมีผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลกที่ผ่านการคัดเลือกจากยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือและใต้ กลุ่มประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ รวมทั้งผู้เข้าร่วมระดับสูงที่คาดว่าจะมาร่วมงานทั้งจาก โอเชียเนีย แอฟริกาใต้ และเอเชียกลาง
สำหรับปี 2026 จะมุ่งเน้นใน กลุ่มธุรกิจบริการอาหาร (Foodservice) ที่รวมผู้มีอำนาจตัดสินใจทั้งจากเชนร้านอาหารและโรงแรมมาไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะโซนบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (On-board Catering) ที่ได้รับการยกระดับขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่สร้างโอกาสทั้งการขยายเครือข่ายและการเจรจาธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม ตอกย้ำให้ TUTTOFOOD เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารอย่างแท้จริง
การจัดงานรูปแบบใหม่ เข้าถึงง่ายกว่า
งาน TUTTOFOOD 2026 จะมาพร้อมผังการจัดงานแบบใหม่ที่กระชับ เดินชมสะดวก และออกแบบประสบการณ์ให้ค้นพบสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยผู้แสดงสินค้าจากอิตาลีและต่างประเทศจะจัดแสดงร่วมกันบนพื้นที่ทั้งหมด 90,000 ตร.ม. ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2025 ครอบคลุม 10 พาวิลเลียน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมข้ามตลาด การขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ และอำนวยความสะดวกต่อผู้ซื้อที่ต้องการสำรวจสินค้าอย่างครบถ้วน
ในโซนศูนย์กลางอาหารบรรจุหีบห่อ (Packaged Food Hub) จะถูกจัดแสดงในพาวิลเลียนถึง 2 แห่ง โดยมีการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ไว้อย่างรอบคอบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าชม ซึ่งจะเชื่อมถึงกันอย่างต่อเนื่องระหว่างพาวิลเลียน เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินชมที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นมและอาหารแปรรูปสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารทะเล โปรตีนหลากชนิด ไปจนถึงหมวด สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ซึ่งจะเป็นโซนหลักในหลายพาวิลเลียน
ในปีนี้ งานจะเน้นนำเสนอกลุ่มธุรกิจเกษตร-อาหารเกิดใหม่ ที่ยังไม่ถูกเจาะลึกในตลาดมากนัก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเทรนด์ผู้บริโภคระดับโลกที่ TUTTOFOOD ติดตามอย่างใกล้ชิด
ไฮไลต์พาวิลเลียนที่สำคัญ มีทั้งส่วนจัดแสดงเครื่องดื่ม (Beverage) ที่มีการจัด Mixology Experience ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดการจับคู่เครื่องดื่ม (Beverage Pairing) พร้อมด้วยพื้นที่นวัตกรรมผลไม้และผักสดรวมถึงแปรรูป โดยโซน Tutto Fruit & Veg โฉมใหม่ จะนำเสนอสินค้าหลากหลายหมวดหมู่และรวมสินค้าเทรนด์ทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ผักและผลไม้ประเภท 4 และ 5 ผลไม้ต่างถิ่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ไปจนถึงสินค้าแปรรูป พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองในอุตสาหกรรมผักและผลไม้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
อีกหนึ่งในไฮไลท์ล่าสุดของงาน TUTTOFOOD 2026 คือการเปิดตัวพื้นที่พิเศษสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกโดยเฉพาะ ซึ่งกำลังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ชื่อ TuttoBio by Natexpo ซึ่งจะเป็นพาวิลเลียนออร์แกนิกนานาชาติ ที่รวบรวมสินค้าออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองจากยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ โดย TuttoBio ได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอเรื่องราวของห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Fiere di Parma และ SPAS ผู้จัดงาน Natexpo งานสินค้าออร์แกนิกชื่อดังจากฝรั่งเศส
ครบถ้วนประสบการณ์การเข้าชมด้วยพื้นที่เฉพาะด้านเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน และกาแฟ สะท้อนภาพรวมความหลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก
ผังงานใหม่ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบให้ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถสำรวจผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมอาหารและศักยภาพการผลิตคุณภาพสูง งาน TUTTOFOOD 2026 นี้ จึงถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยทั้ง SMEs และผู้ส่งออก ในการเชื่อมโยงกับผู้ซื้อระดับโลก เปิดตลาดใหม่ พร้อมยกระดับอาหารไทยสู่สายตานานาชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.tuttofood.it/en/