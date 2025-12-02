ไม่ต้องบินก็ฟินได้ “ทรูวิชั่นส์ นาว” จัดเต็ม ถ่ายทอดสด AAA 2025 และ ACON 2025 ส่งตรงจากไต้หวัน 2 วันติด!! ทัพซุปตาร์เอเชียแห่ร่วมงานฉลอง

แฟนคลับชาวไทยปักหมุดไว้ให้พร้อม ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2568 นี้ พบกันงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย AAA 2025 เอเชีย อาร์ทิสต์ อวอร์ดส์ 2025 (10th Anniversary Asia Artist Awards 2025) และเทศกาลดนตรีสุดปัง ACON 2025 จัดแบบยิ่งใหญ่ไฟกระพริบ ณ สนามกีฬาแห่งชาติเกาสง ไต้หวัน ซึ่งลูกค้า ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) จะได้รับชมความอลังการนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟขั้นสุด ผ่านการถ่ายทอดสดที่เดียวในประเทศไทย
งาน AAA 2025 เอเชีย อาร์ทิสต์ อวอร์ดส์ 2025 (10th Anniversary Asia Artist Awards 2025) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปีอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะเริ่มเดินพรมแดงกันตั้งแต่เวลา 13:00 น. ก่อนเข้าสู่พิธีการแสดงและมอบรางวัลตั้งแต่ 15:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งปีนี้ได้รวมทัพศิลปิน นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ไอยู, พัคโบกอม, อิมยุนอา, อีจุนโฮ, คิมยูจอง, ซาโต ทาเครุ รวมถึงนักแสดงคุณภาพอีกมากมาย เช่น มุนโซรี, อีอีคยอง, อีจุนยอง, อีจุนฮยอก, ชาจูยอง และ ฮเยริ
ด้านไลน์อัพนักร้องก็ไม่น้อยหน้า จัดเต็มโชว์สุดเดือดจากวงและศิลปินชื่อดังมากมาย เช่น สเตรย์คิดส์ (Stray Kids), ไรซ์ (RIIZE), เลเซราฟิม (LE SSERAFIM), มอนสตาเอ็กซ์ (MONSTA X), ไอเว (IVE), เน็กซ์จี (NEXZ), เอทีซ (ATEEZ), คราวิตี้ (CRAVITY), คิสออฟไลฟ์ (KISS OF LIFE), คิวดับเบิลยูอีอาร์ (QWER), ทีดับเบิลยูเอส (TWS) รวมถึงศิลปินอื่นๆ อย่าง วูดส์ (WOODZ), ชเวเยนา (YENA) และ ชูฮวา ((G)I-DLE)
มาต่อเนื่องความมันกันต่อในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย กับเทศกาลคอนเสิร์ต ACON 2025 ที่พร้อมจะระเบิดความมันส์ต่อเนื่อง โดยมีเหล่าศิลปินแถวหน้าพร้อมโชว์สุดเร้าใจ เช่น เน็กซ์จี (NEXZ), เอทีซ (ATEEZ), วูดส์ (WOODZ), ชเวเยนา (YENA), คิสออฟไลฟ์ (KISS OF LIFE), คราวิตี้ (CRAVITY), ไซเกอร์ส (xikers) และ เอสบีไนน์ทีน (SB19)
ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) จัดเต็มถ่ายทอดสดพร้อมเสียงบรรยายไทยตลอดทั้งสองวัน และยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ เพื่อให้แฟนๆ ชาวไทยไม่พลาดทุกโมเมนต์สำคัญ เตรียมล็อกหน้าจอ แล้วมาปักหมุดความปังพร้อมกัน! คลิกรับความฟินได้ที่ https://tvs-now.onelink.me/QYYp/5gj14zzw
สมัครแพ็กเกจ NOW ENT บันเทิงครบ แอปตัวท็อป ฟินจบในแพ็กเดียว เปิดโลกความฟินกับซีรีส์สุดปัง หนัง ละครดัง วาไรตี้ระดับโลก อนิเมะสุดฮิต เพียง 199 บาท / เดือน รับชม 1 จอ ดูได้ทุกอุปกรณ์ พร้อมแอปดัง iQIYI
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) วันนี้ สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV
